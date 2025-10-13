उत्तराखंड में बादल फटने के बाद लापता राजस्थान के अग्निवीर का शव 68 दिन बाद मिला, DNA जांच से हुई पहचान

धराली (उत्तराखंड) में 5 अगस्त को हुई बादल फटने की त्रासदी में लापता हुए कोटपूतली-बहरोड़ जिले के भौनावास गांव निवासी अग्निवीर भीम सिंह (19) का शव 68 दिन बाद मलबे में पाया गया।

धराली (उत्तराखंड) में 5 अगस्त को हुई बादल फटने की त्रासदी में लापता हुए कोटपूतली-बहरोड़ जिले के भौनावास गांव निवासी अग्निवीर भीम सिंह (19) का शव 68 दिन बाद मलबे में पाया गया। डीएनए जांच के बाद उनकी पहचान की पुष्टि हुई। भीम सिंह 14 राजपूताना राइफल्स में बतौर अग्निवीर तैनात थे और यह उनकी पहली पोस्टिंग थी।

उनके दादा रिटायर्ड हवलदार ओनाड सिंह ने बताया कि रविवार सुबह 9 बजे उनके बड़े पोते कंवरपाल सिंह को भीम सिंह के सीओ हर्षवर्धन सिंह का कॉल आया। कॉल में उन्हें जानकारी दी गई कि डीएनए मैच के बाद भीम सिंह की शहादत की पुष्टि हो गई है।

भीम सिंह 1 नवंबर 2024 को सेना में प्रशिक्षण के लिए गए थे और 5 जून 2025 को पासआउट हुए। इसके बाद उन्हें 14 राजपूताना राइफल्स में हर्षिल, उत्तराखंड में पोस्टिंग मिली थी। उनका परिवार वर्तमान में भौनावास गांव में निवास करता है। भीम सिंह की मां विनोद कंवर ब्लड प्रेशर की मरीज हैं, जबकि पिता महेश सिंह बुजुर्ग हैं। इसलिए परिवार को अभी तक शहादत की खबर नहीं दी गई है।

5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में अचानक बादल फटने से खीर गंगा नदी में मलबे का विशाल बहाव आया, जिसने मात्र 34 सेकेंड में पूरा गांव तबाह कर दिया। इस हादसे में कई लोग लापता हुए और कई की मौत हो गई। भीम सिंह भी इस आपदा में मलबे में दब गए थे।

भीम सिंह के बड़े भाई कंवरपाल सिंह ने बताया कि उन्होंने भीम से आखिरी बार 4 अगस्त की रात 9 बजे बात की थी। उस समय भीम ने घरवालों का हाल-चाल पूछा और कहा कि छुट्टी पर आने के बाद घर की मरम्मत करवाएगा। अगले दिन 5 अगस्त को हादसे की खबर मिलते ही परिवार ने उनका संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। 7 अगस्त को रात 12 बजे भीम सिंह के सीओ ने कंवरपाल को फोन कर जानकारी दी कि भीम समेत आठ जवानों का संपर्क टूट गया है और उनकी खोज जारी है।

भीम सिंह की शहादत की खबर मिलने के बाद उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार मंगलवार को पैतृक गांव भौनावास में सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा। प्रागपुरा थाने से तिरंगा यात्रा के साथ शव को भौनावास लाया जाएगा।

भौनावास गांव के स्थानीय लोगों ने बताया कि भीम सिंह की शहादत से पूरा गांव स्तब्ध है। सभी ने उनके साहस और समर्पण को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देने की तैयारी की है। कंवरपाल सिंह ने कहा कि वह भी सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं और पिता खेती करते हैं।