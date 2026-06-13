उसे बाहर जाने के लिए कैसे कह दिया तूने? भरतपुर में MLA और EO के बीच तू तड़ाक
निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत और नगर पालिका की ईओ अनीता कुशवाह के बीच तीखी बहस हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच तू-तड़ाक की नौबत आ गई। बाद में मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर स्थिति को संभाला।
भरतपुर जिले के बयाना नगर पालिका कार्यालय में शुक्रवार को आयोजित समीक्षा बैठक उस समय विवादों में घिर गई, जब निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत और नगर पालिका की ईओ अनीता कुशवाह के बीच तीखी बहस हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच तू-तड़ाक की नौबत आ गई। बाद में मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर स्थिति को संभाला।
सफाई टेंडर पर विधायक ने उठाए सवाल
बैठक में विधायक ऋतु बनावत नगर पालिका के विकास कार्यों और प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा कर रही थीं। इस दौरान उन्होंने नगर पालिका की फाइलों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान सामने आया कि शहर की सफाई का ठेका लगातार एक ही कंपनी को दिया जा रहा है। इस पर विधायक ने ईओ से जवाब मांगा और टेंडर प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए।
‘कमीशन का मामला तो नहीं?’
विधायक ने कहा कि बार-बार एक ही कंपनी को ठेका मिलने के पीछे क्या कारण हैं। उन्होंने आशंका जताते हुए पूछा कि कहीं इसमें कमीशनखोरी या किसी प्रकार की अनियमितता तो नहीं है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने पूरे मामले की जांच कराने के निर्देश दिए।
EO के भतीजे की एंट्री से बढ़ा तनाव
टेंडर को लेकर चल रही चर्चा के बीच बैठक में मौजूद ईओ अनीता कुशवाह के भतीजे नितिन कुशवाह ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि अच्छे कामों की कोई तारीफ नहीं करता। इस पर विधायक ने उनसे पूछा कि वे कौन हैं और बैठक में किस हैसियत से बोल रहे हैं।
‘मैं जनता हूं, इसलिए बोल रहा हूं’
नितिन कुशवाह ने जवाब देते हुए कहा कि वह जनता हैं और जब अन्य लोग अपनी बात रख रहे हैं तो उन्हें भी बोलने का अधिकार है। इस पर विधायक ने उन्हें बीच में हस्तक्षेप नहीं करने और बैठक की मर्यादा बनाए रखने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि यह अधिकारियों की बैठक है और इसमें अनुशासन जरूरी है।
'वो मेरी फैमिली है', EO ने जताई नाराजगी
विधायक की टिप्पणी पर ईओ अनीता कुशवाह नाराज हो गईं। उन्होंने कहा कि वह जनता हैं और उन्हें बाहर जाने के लिए कैसे कहा जा सकता है। ईओ ने यह भी कहा कि नितिन उनके परिवार के सदस्य हैं। इसके जवाब में विधायक ने कहा कि बैठक में बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी को नियमों का पालन करना होगा।
बीच-बचाव के बाद शांत हुआ मामला
कुछ देर तक दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक जारी रही। माहौल तनावपूर्ण होता देख बैठक में मौजूद लोगों ने हस्तक्षेप किया और दोनों पक्षों को शांत कराया। इसके बाद बैठक आगे बढ़ सकी।
AC चोरी मामले पर भी विधायक ने घेरा
बैठक के दौरान विधायक ने सरकारी अस्पताल के सामने स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स से एसी चोरी होने के मामले को भी उठाया। उन्होंने पूछा कि घटना को करीब दो महीने बीत जाने के बावजूद नगर पालिका की ओर से अब तक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कराई गई।
‘दो महीने बाद भी FIR नहीं, आखिर क्यों?’
इस सवाल के जवाब में ईओ ने मामले की जांच कराने की बात कही। विधायक ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकारी संपत्ति की चोरी के मामले में इतनी लापरवाही गंभीर विषय है और जिम्मेदार अधिकारियों को जवाब देना चाहिए।
मंत्री, कलेक्टर और आयुक्त से की शिकायत
बैठक के बाद विधायक ऋतु बनावत ने ईओ अनीता कुशवाह पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि मामले की शिकायत उन्होंने नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, भरतपुर कलेक्टर और संभागीय आयुक्त से की है।
शिकायत के बाद EO हुईं सस्पेंड
विवाद बढ़ने के बाद देर रात स्वायत्त शासन विभाग (डीएलबी) ने ईओ अनीता कुशवाह को निलंबित कर दिया। हालांकि इस पूरे मामले में ईओ का पक्ष सामने नहीं आ सका। संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।
बयाना की राजनीति में चर्चा का विषय बना मामला
विधायक और ईओ के बीच हुई इस बहस ने बयाना की प्रशासनिक और राजनीतिक हलचल को तेज कर दिया है। टेंडर प्रक्रिया, प्रशासनिक जवाबदेही और बैठक में हुए व्यवहार को लेकर अब यह मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
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