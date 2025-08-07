usa citizens fraud udaipur cyber gang dollar scam villa base exposed अमेरिकी नागरिकों से ठगी का डिजिटल खेल उदयपुर के विला से चल रहा था डॉलर की लूट का गोरखधंधा, Jaipur Hindi News - Hindustan
अमेरिकी नागरिकों से ठगी का डिजिटल खेल उदयपुर के विला से चल रहा था डॉलर की लूट का गोरखधंधा

राजस्थान के शांत और सुरम्य इलाके में बसा एक विला बाहर से बिल्कुल आम, लेकिन अंदर चल रहा था एक खतरनाक खेल।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, उदयपुरThu, 7 Aug 2025 09:37 PM
राजस्थान के शांत और सुरम्य इलाके में बसा एक विला बाहर से बिल्कुल आम, लेकिन अंदर चल रहा था एक खतरनाक खेल। अमेरिका में बैठे लोगों की जेबें साफ हो रही थीं, और उधर उदयपुर में कुछ चेहरे नोट गिन रहे थे। तकनीक के सहारे ठगी का ऐसा अंतरराष्ट्रीय जाल बिछाया गया था, जिसे देख खुद पुलिस भी हैरान रह गई।

साइबर ठगी के इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब नाइ थाने के एक कांस्टेबल संदीप कुमार को सूचना मिली कि नादरा गांव के एक विला में कुछ लोग संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त हैं। सूचना की गंभीरता को समझते हुए पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में एक विशेष टीम बनाई गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और सीओ सूर्यवीर सिंह राठौड़ के सुपरविजन में थानाधिकारी लीलाराम ने जब छापा मारा, तो असलियत सामने आई।

पुलिस टीम ने मौके से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शुरुआती पूछताछ में यह बात सामने आई कि वे सभी एक गिरोह के लिए काम कर रहे थे, जिसका सरगना कुलदीप नाम का व्यक्ति है। कुलदीप फिलहाल विदेश में बैठकर पूरे नेटवर्क को नियंत्रित करता था। वह अमेरिकी नागरिकों की निजी जानकारियां — जैसे मोबाइल नंबर, नाम और पते — इन लोगों तक पहुंचाता था। इसके बाद ये आरोपी खुद को अमेरिका की बैंकों का कर्मचारी बताकर उन नागरिकों से संपर्क करते और लोन का लालच देते।

यह धोखाधड़ी महज शब्दों तक सीमित नहीं थी। गूगल वॉयस के जरिए इंटरनेट कॉल और टेक्स्ट मैसेज भेजकर अमेरिकी नागरिकों को विश्वास में लिया जाता था। फिर ‘लोन प्रोसेसिंग फीस’, ‘ट्रांसफर चार्ज’ और ‘इंश्योरेंस अमाउंट’ के नाम पर डॉलर में मोटी रकम ऐंठी जाती थी। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे नेटवर्क ने अपना खेल महज 6 अगस्त, 2025 से शुरू किया था और दो दिन में ही काफी रकम ठगने में सफल रहा था।

गिरफ्तार आरोपियों के पास से 9 लैपटॉप, 10 मोबाइल फोन और कई तकनीकी उपकरण बरामद किए गए हैं। इन सभी डिवाइस में कई अमेरिकी नागरिकों की निजी जानकारी, बातचीत के रिकॉर्ड और डॉलर में किए गए ट्रांजैक्शन्स के सबूत मिले हैं। पुलिस की साइबर टीम अब इन डिवाइसों की गहन फॉरेंसिक जांच कर रही है, ताकि यह पता चल सके कि कुल कितने लोगों को ठगा गया और ठगी की कुल राशि कितनी है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार है — बिनोय (अहमदाबाद, गुजरात), विजय सिंह (मुरैना, मध्य प्रदेश), नीरज (मेहसाणा, गुजरात), अभिषेक सिंह (अहमदाबाद, गुजरात), रोबिन (ठाणे, महाराष्ट्र), सिरिल (अहमदाबाद, गुजरात) और ओंकार गणेश भिंडी (कोल्हापुर, महाराष्ट्र)। सभी ने स्वीकार किया है कि वे कुलदीप के संपर्क में व्हाट्सएप के जरिए रहते थे और उन्हीं के निर्देशों पर सारा काम करते थे।

इस ऑपरेशन को अंजाम देने में थानाधिकारी लीलाराम के साथ कांस्टेबल संदीप कुमार की विशेष भूमिका रही। संदीप की सक्रियता और मुखबिरी के कारण ही यह गिरोह पकड़ में आ सका, जो महज दो दिन में कई अमेरिकियों से ठगी कर चुका था। कांस्टेबल मनोज कुमार और प्रवीण सिंह ने भी इस कार्रवाई में सराहनीय योगदान दिया।फिलहाल पुलिस सरगना कुलदीप की तलाश में जुटी है।

