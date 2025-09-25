up to rajasthan showroom owner murder dausa उत्तरप्रदेश से राजस्थान आए शोरूम मालिक की हत्या, आरोपियों ने शव अलग-अलग कुओं में फेंके, Jaipur Hindi News - Hindustan
उत्तरप्रदेश से राजस्थान आए शोरूम मालिक की हत्या, आरोपियों ने शव अलग-अलग कुओं में फेंके

राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र में दो शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों शव अलग-अलग कुओं में फेंके गए थे।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरThu, 25 Sep 2025 01:17 PM
राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र में दो शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों शव अलग-अलग कुओं में फेंके गए थे। जांच में सामने आया कि मृतक उत्तरप्रदेश के बलिया जिले के रहने वाले हैं। दोनों जयपुर जनरेटर खरीदने आए थे। लेकिन ठगी के जाल में फंसकर उनकी हत्या कर दी गई।

बलिया जिले में बजाज बाइक शोरूम चलाने वाले अशोक सिंह और उनका मैकेनिक विकास कुमार 19 सितंबर को घर से निकले थे। परिवार को यह जानकारी नहीं थी कि वे जयपुर जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, दोनों को 9 लाख रुपए का जनरेटर महज 3.5 लाख रुपए में देने का झांसा दिया गया था। इसी बहाने उन्हें राजस्थान बुलाया गया।

जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने पहले दोनों को हरियाणा और कोटपूतली क्षेत्र में घुमाया। मोबाइल लोकेशन गुरुग्राम और बहरोड़ तक ट्रेस हुई। लेकिन शाहजहांपुर थाना क्षेत्र पहुंचते ही मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। यहीं पर दोनों की हत्या कर शवों को कुओं में फेंक दिया गया।

अशोक सिंह के भाई निर्भय नारायण सिंह IRS अधिकारी हैं। जब भाई से संपर्क नहीं हुआ तो 21 सितंबर को दिल्ली रेल भवन थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। परिवार लगातार फोन कर रहा था, लेकिन मोबाइल बंद आ रहा था। इस बीच बलिया पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर राजस्थान पुलिस से संपर्क किया।

मंगलवार शाम शाहजहांपुर पुलिस को सूचना मिली कि जौनायचाखुर्द और सांसेडी गांवों के कुओं से बदबू आ रही है। पुलिस मौके पर पहुंची। क्रेन की मदद से शव निकाले गए। मृतकों की पहचान अशोक सिंह और विकास कुमार के रूप में हुई। परिजन मौके पर पहुंचे और देर शाम शव लेकर लखनऊ रवाना हो गए।

शाहजहांपुर SHO मनोहरलाल मीणा के अनुसार, यह मामला महज ठगी नहीं बल्कि योजनाबद्ध हत्या है। दोनों को फर्जी सौदे के बहाने सुनसान इलाके में बुलाया गया। आशंका है कि रुपए हड़पने के लिए उनकी हत्या कर शव ठिकाने लगाए गए। अब पुलिस यह जांच कर रही है कि इसमें कितने लोग शामिल थे और हत्या किस जगह की गई।

• मृतक 19 सितंबर से लापता थे।

• परिवार ने 21 सितंबर को गुमशुदगी दर्ज कराई।

• मोबाइल लोकेशन हरियाणा और कोटपूतली क्षेत्र में मिली।

• शाहजहांपुर थाना क्षेत्र में मोबाइल स्विच ऑफ हुआ।

• जौनायचाखुर्द और सांसेडी गांवों के कुओं से शव बरामद हुए।

• पुलिस ने हत्या मानकर जांच शुरू की।

फिलहाल पुलिस ने आसपास के गांवों में पूछताछ तेज कर दी है। संदिग्धों की तलाश की जा रही है। शक है कि आरोपियों ने पहले से ही योजना बनाकर सौदे का झांसा दिया था। पुलिस टीमें हरियाणा, राजस्थान और यूपी में सक्रिय हैं।

