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उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी मोबाइल मिलेगा; युवक ने पुलिस का यूं किया धन्यवाद

Apr 29, 2026 10:25 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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राजधानी जयपुर की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां अक्सर लोग अपनी परेशानियों के साथ अकेले जूझते नजर आते हैं, वहीं सिंधी कैंप थाना पुलिस की संवेदनशीलता और तत्परता ने एक युवक के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटा दी। 

उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी मोबाइल मिलेगा; युवक ने पुलिस का यूं किया धन्यवाद

राजधानी जयपुर की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां अक्सर लोग अपनी परेशानियों के साथ अकेले जूझते नजर आते हैं, वहीं सिंधी कैंप थाना पुलिस की संवेदनशीलता और तत्परता ने एक युवक के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटा दी। यह कहानी सिर्फ एक खोए हुए मोबाइल की नहीं, बल्कि भरोसे, राहत और इंसानियत की है—जहां पुलिस ने समय रहते कार्रवाई कर एक बड़ी चिंता को खत्म कर दिया।

एक पल की चूक, बढ़ी चिंता

मंगलवार को एक युवक बस से यात्रा करते हुए सिंधी कैंप पहुंचा था। सफर खत्म हुआ, लेकिन जल्दबाजी में उतरते समय वह अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा—अपना मोबाइल—बस की सीट पर ही भूल गया। कुछ ही मिनटों बाद जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उसके होश उड़ गए। मोबाइल में न केवल व्यक्तिगत यादें थीं, बल्कि महत्वपूर्ण दस्तावेज और जरूरी डेटा भी मौजूद था।

घबराहट में पुलिस से लगाई गुहार

घबराहट और चिंता के बीच युवक ने बिना समय गंवाए सिंधी कैंप थाना पुलिस से मदद की गुहार लगाई। उसे डर था कि कहीं मोबाइल हमेशा के लिए न खो जाए। ऐसे में पुलिस ही उसकी आखिरी उम्मीद बनकर सामने आई।

तुरंत एक्शन में आई पुलिस टीम

शिकायत मिलते ही ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल गणेश लाल ने मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने इसे एक औपचारिक शिकायत नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी के रूप में देखा। तुरंत तकनीकी सहायता और अपने नेटवर्क का सहारा लेते हुए बस की लोकेशन ट्रेस करने की प्रक्रिया शुरू की गई।

कुछ घंटों की मेहनत, मिला सफलता का परिणाम

समय के साथ बढ़ती युवक की बेचैनी के बीच पुलिस टीम लगातार प्रयास में जुटी रही। आखिरकार कुछ घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद मोबाइल सुरक्षित बरामद कर लिया गया। यह सफलता पुलिस की मुस्तैदी और समर्पण का परिणाम थी।

मोबाइल मिलते ही लौटी मुस्कान

जैसे ही युवक को उसका फोन वापस सौंपा गया, उसकी आंखों में राहत साफ झलक रही थी। चेहरे पर लौटती मुस्कान ने मानो सारी चिंता को पलभर में मिटा दिया। वह पल उसके लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं था।

"थैंक यू राजस्थान पुलिस"—युवक हुआ भावुक

थाना परिसर में खड़े युवक ने भावुक होते हुए कहा, “मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरा फोन इतनी जल्दी मिल जाएगा। मैं बेहद परेशान था, लेकिन पुलिस ने जिस तेजी से काम किया, वह काबिल-ए-तारीफ है। राजस्थान पुलिस का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं।”

भरोसे को मजबूत करती मिसाल

यह घटना सिर्फ एक मोबाइल मिलने की नहीं, बल्कि पुलिस और जनता के बीच भरोसे के रिश्ते को मजबूत करने की मिसाल भी है। ऐसे मौके यह दिखाते हैं कि वर्दी के पीछे संवेदनशीलता और सेवा का भाव भी उतना ही मजबूत है।

सावधानी बरतने की अपील

इस दौरान हेड कांस्टेबल गणेश लाल ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते समय अपने कीमती सामान का विशेष ध्यान रखें। बस या ऑटो से उतरते समय अपनी सीट को अच्छी तरह जांच लें, ताकि ऐसी स्थितियों से बचा जा सके।

इंसानियत की एक खूबसूरत मिसाल

भागदौड़ और अनिश्चितताओं से भरी इस दुनिया में, जब किसी की परेशानी को समझते हुए तुरंत मदद मिलती है, तो वह सिर्फ एक सेवा नहीं, बल्कि एक इंसानी जुड़ाव बन जाता है। सिंधी कैंप पुलिस की यह पहल उसी जुड़ाव का एक खूबसूरत उदाहरण है—जहां एक खोया हुआ मोबाइल, किसी के चेहरे की मुस्कान बनकर वापस लौटा।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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