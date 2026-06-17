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उमेश और रिया को नहीं भूला हूं; कोटा पहुंचते ही छात्रों के मुद्दे पर गरजे राहुल गांधी

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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कोटा पहुंचने से पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक पोस्ट साझा की। उन्होंने लिखा कि कोटा के लिए रवाना होते समय उनके मन में दो नाम लगातार गूंज रहे हैं- सीकर के उमेश और देहरादून की रिया। 

उमेश और रिया को नहीं भूला हूं; कोटा पहुंचते ही छात्रों के मुद्दे पर गरजे राहुल गांधी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बुधवार दोपहर छात्रों से संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए कोटा पहुंचे। करीब 3:30 बजे चार्टर विमान से कोटा एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने उनकी अगवानी की।

काफिले को निकालने में पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत

राहुल गांधी के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एयरपोर्ट पहुंचे थे। एयरपोर्ट लाउंज से बाहर निकलकर जैसे ही राहुल गांधी अपने काफिले की ओर बढ़े, कार्यकर्ता उनसे मिलने और स्वागत करने के लिए आगे आने लगे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और कार्यकर्ताओं को पीछे हटाया गया। इस दौरान राहुल गांधी के काफिले को एयरपोर्ट से बाहर निकालने में पुलिस और प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

होटल में छात्रों से मुलाकात, फिर दशहरा मैदान में संवाद

एयरपोर्ट से राहुल गांधी सीधे स्टेशन रोड स्थित एक निजी होटल पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ चयनित छात्रों से मुलाकात और चर्चा की। इसके बाद शाम 5:30 बजे उनका मुख्य कार्यक्रम दशहरा मैदान में आयोजित ‘छात्रों की गूंज’ संवाद कार्यक्रम है। कांग्रेस के अनुसार इस कार्यक्रम में केवल छात्रों को ही प्रवेश दिया गया है, जबकि पार्टी कार्यकर्ताओं को एंट्री नहीं दी जाएगी। कार्यक्रम का उद्देश्य देशभर में छात्रों के सामने आने वाली समस्याओं, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना है।

कोटा रवाना होने से पहले भावुक हुए राहुल गांधी

कोटा पहुंचने से पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक पोस्ट साझा की। उन्होंने लिखा कि कोटा के लिए रवाना होते समय उनके मन में दो नाम लगातार गूंज रहे हैं—सीकर के उमेश और देहरादून की रिया। राहुल गांधी ने दावा किया कि दोनों छात्रों ने री-नीट (Re-NEET) के दबाव में अपनी जान दे दी।

‘टूटी और भ्रष्ट व्यवस्था ने छीनी युवाओं की जिंदगी’

उन्होंने लिखा कि 22 और 23 साल के ये युवा अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अन्यायपूर्ण व्यवस्था के कारण जिंदगी से हार गए। राहुल गांधी ने इन मौतों को “टूटी और भ्रष्ट व्यवस्था” का परिणाम बताते हुए केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की सुरक्षा और भविष्य सुनिश्चित करने के बजाय सरकार ने पेपर लीक, परीक्षा कुप्रबंधन और शिक्षा व्यवस्था में अनियमितताओं को बढ़ावा देने वालों को संरक्षण दिया।

‘किसी बच्चे का सपना अब नहीं टूटने देंगे’

राहुल गांधी ने कहा कि कोटा से शुरू होने वाली यह लड़ाई छात्रों के भविष्य और उनके अधिकारों की लड़ाई है। उन्होंने लिखा कि किसी भी बच्चे के सपने इस तरह टूटने नहीं चाहिए और किसी भी परिवार को अपने बच्चे को इस तरह खोने का दर्द दोबारा नहीं झेलना पड़े। उन्होंने कहा कि छात्रों और अभिभावकों की पीड़ा अब ‘छात्रों की गूंज’ बनकर पूरे देश में सुनाई देगी।

शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली पर रहेगा फोकस

गौरतलब है कि कोटा देश का सबसे बड़ा कोचिंग हब माना जाता है, जहां लाखों छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने आते हैं। ऐसे में राहुल गांधी का यह दौरा शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर नई बहस छेड़ सकता है। कांग्रेस इसे छात्रों के मुद्दों पर एक बड़े अभियान की शुरुआत के रूप में देख रही है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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