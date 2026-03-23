उमर खालिद को राज्यसभा भेजिए, मुस्लिम संगठनों ने कांग्रेस को लिखा पत्र; जून में खाली हो रही तीन सीटें
राजस्थान से तीन राज्यसभा की सीटें जून में खाली हो रही हैं। मुस्लिम संगठनों के एक ग्रुप ने कांग्रेस से आग्रह किया है कि वह छात्र नेता उमर खालिद को राजस्थान से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाने पर विचार करने का आग्रह किया है।
राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। राजस्थान से तीन राज्यसभा की सीटें जून में खाली हो रही हैं, और मौजूदा विधानसभा के गणित के हिसाब से इनमें से बीजेपी के दो तो कांग्रेस के एक सीट जीतने की उम्मीद है। मगर असली दिलचस्पी इसमें है कि बीजेपी और कांग्रेस किन्हें राज्यसभा भेजेगी। दोनों ही पार्टी इसपर लगातार मंथन भी कर रही हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी और कांग्रेस चुनाव में स्थानीय चेहरे को मौका देती है या फिर राष्ट्रीय स्तर के किसी नेता को।
इस बीच मुस्लिम संगठनों के एक ग्रुप ने कांग्रेस से आग्रह किया है कि वह छात्र नेता उमर खालिद को राजस्थान से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाने पर विचार करने का आग्रह किया है। राजस्थान मुस्लिम गठबंधन के अध्यक्ष मोहसिन राशिद टोंक कहा है कि चुनाव में उमर खालिद को उतारने से यह संदेश जाएगा कि पार्टी संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है और सबको साथ लेकर चलने वाली राजनीति को मानती है। राशिद टोंक ने इस संबंध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को एक पत्र भी लिखा है।
2023 विधानसभा चुनाव के डेटा का हवाला
टोंक ने इस संबंध में अपने दावे को मजबूत करने के लिए 2023 विधानसभा चुनाव के डेटा का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस को वोट देने वालों में मुस्लिम वोटर्स की अच्छी तादाद है। वहीं मुस्लिम प्रोग्रेसिव फोरम के अध्यक्ष अब्दुल सलाम जोहर ने कहा कि पार्टी को मुस्लिम वोटरों की भागीदारी को देखते हुए उन्हें (संसद में) प्रतिनिधित्व देना चाहिए।
यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था
आपको बता दें किउमर खालिद को 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। इसी साल जनवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद को नियमित जमानत याचिका देने से इनकार कर दिया था।
दंगों को भड़काने की साजिश में कथित रूप से शामिल
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद उन 20 लोगों में शामिल हैं, जिन पर दंगों को भड़काने की साजिश में कथित रूप से शामिल होने का आरोप है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि दंगे अपने आप नहीं हुए थे बल्कि भारत की संप्रभुता पर एक सुनियोजित, पूर्व-नियोजित और सुव्यवस्थित हमला थे। फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों में 53 लोग मारे गए और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। यह हिंसा नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी।
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