UGC के नए नियमों के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी करणी सेना, राजस्थान से महिपाल मकराना का ऐलान

UGC (यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन) के नए नियमों को लेकर देशभर में विरोध तेज होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक छात्र संगठनों और सामाजिक संगठनों में इन नियमों को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। विरोध कर रहे संगठनों का कहना है कि नए नियमों से उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता के बजाय भेदभाव बढ़ने की आशंका है। खासतौर पर सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए शिकायत निवारण से जुड़ा कोई स्पष्ट और संतुलित तंत्र नहीं होने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।

UGC के नए नियमों को लेकर जारी इस विवाद में अब करणी सेना की भी एंट्री हो गई है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने खुलकर इन नियमों का विरोध करते हुए सरकार और UGC पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मंगलवार को जयपुर में आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान महिपाल मकराना ने विधानसभा घेराव की घोषणा की और चेतावनी दी कि यदि नियमों में बदलाव नहीं किया गया तो आंदोलन को देशव्यापी स्तर तक ले जाया जाएगा।

‘पहले दिन ही अपराधी घोषित किया जा रहा है’ जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए महिपाल मकराना ने कहा कि UGC की नई गाइडलाइन सवर्ण समाज के छात्रों को पहले ही दिन अपराधी मानकर चलती है। उन्होंने आरोप लगाया कि नियमों की संरचना इस तरह की गई है कि एकतरफा तरीके से केवल एससी-एसटी वर्ग के पक्ष को ही मजबूत किया गया है, जबकि सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए कोई संतुलित व्यवस्था नहीं रखी गई।

महिपाल मकराना ने कहा, “यह मान लिया गया है कि सवर्ण समाज के युवा अपराधी हैं। अगर किसी पर आरोप लग गया तो उसे पहले दिन से ही दोषी मान लिया जाएगा। न कोई सुनवाई होगी और न ही पक्ष रखने का मौका मिलेगा। सीधे जेल भेजने जैसी स्थिति बना दी गई है।” उन्होंने सवाल उठाया कि यदि नियमों में समानता की बात की जा रही है, तो फिर सभी वर्गों के लिए बराबर शिकायत निवारण प्रणाली क्यों नहीं बनाई गई।

‘कोई सिस्टम नहीं है, जो हमारी बात सुने’ करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि नए नियमों में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, जो सामान्य वर्ग के छात्रों की बात सुने। उन्होंने कहा कि अगर किसी शिकायत में आरोप गलत साबित होता है, तो शिकायतकर्ता के खिलाफ भी उतनी ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। “अगर मेरे समाज का व्यक्ति गलत है तो उसे बीच चौराहे पर सजा दीजिए, लेकिन अगर शिकायत करने वाला दोषी है तो उसे भी उसी तरह दंड मिलना चाहिए,” मकराना ने कहा।

उन्होंने यह भी कहा कि जिस राजनीतिक दल को उनके समाज ने समर्थन दिया, वही अब उनके लिए भारी पड़ता नजर आ रहा है। मकराना ने आरोप लगाया कि नए नियमों से समाज की बेटियों की सुरक्षा और सम्मान पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

दिल्ली विश्वविद्यालय की घटना का दिया उदाहरण महिपाल मकराना ने अपने आरोपों के समर्थन में दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ी एक कथित घटना का भी उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि हाल ही में भाजपा के एक पूर्व पार्षद की बेटी को प्रपोजल दिया गया और मना करने पर उसके खिलाफ अभद्रता की शिकायत दर्ज करा दी गई। मकराना के अनुसार, बाद में इस मामले में कथित तौर पर समझौता हुआ। उन्होंने कहा कि यह तो केवल एक रुझान है, यदि नियमों में बदलाव नहीं हुआ तो पूरे देश में ऐसे मामलों की बाढ़ आ जाएगी।

उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे हालात में युवाओं और छात्राओं की इज्जत कैसे सुरक्षित रहेगी। “यह केवल समानता का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि अब हमारी बेटियों के सम्मान और भविष्य की लड़ाई बन चुकी है,” उन्होंने कहा।

भारत बंद की चेतावनी महिपाल मकराना ने साफ शब्दों में कहा कि करणी सेना पहले चरण में राजस्थान विधानसभा का घेराव करेगी। यदि इसके बाद भी सरकार और UGC ने नए नियमों पर पुनर्विचार नहीं किया, तो सवर्ण समाज के संगठनों के साथ मिलकर भारत बंद की तारीख तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान से उठने वाला यह विरोध देशभर में संदेश देगा।

मकराना ने नए नियमों की तुलना ऐतिहासिक कानूनों से करते हुए कहा कि “जिस तरह रोलैट एक्ट में न वकील था, न दलील और न अपील, यह नियम भी उसी तरह का है।” उन्होंने दो टूक कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और आंदोलन को अंतिम दम तक ले जाया जाएगा।