उदयपुर में तेज हवाओं के बीच जिप लाइन पर 8 मिनट तक हवा में लटके रहे दो पर्यटक
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों पर्यटक जिप लाइन के बीच हिस्से में पहुंच चुके थे, तभी हवा का दबाव बढ़ गया। कुछ ही क्षणों में वे आगे बढ़ने के बजाय एक स्थान पर रुक गए।
राजस्थान के पर्यटन शहर उदयपुर में बुधवार शाम एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। शहर के प्रसिद्ध दूधतलाई पर्यटन स्थल पर संचालित जिप लाइन पर दो पर्यटक तेज हवाओं के बीच बीच रास्ते में फंस गए और करीब 8 मिनट तक हवा में लटके रहे। राहत की बात यह रही कि समय रहते रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और दोनों पर्यटकों को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया।
घटना उस समय हुई जब उदयपुर में अचानक मौसम ने करवट ली। तेज हवाओं और खराब मौसम के बावजूद दूधतलाई स्थित जिप लाइन का संचालन जारी था। इसी दौरान दो पर्यटक जिप लाइन राइड का आनंद लेने निकले, लेकिन तेज हवा के कारण वे निर्धारित गति से आगे नहीं बढ़ सके और बीच रास्ते में ही अटक गए।
हवा में अटकी रही सांसें
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों पर्यटक जिप लाइन के बीच हिस्से में पहुंच चुके थे, तभी हवा का दबाव बढ़ गया। कुछ ही क्षणों में वे आगे बढ़ने के बजाय एक स्थान पर रुक गए। करीब 70 फीट से अधिक ऊंचाई पर लटके दोनों पर्यटकों को देखकर आसपास मौजूद लोगों की सांसें थम गईं।
मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत संचालकों को सूचना दी, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। करीब 8 मिनट तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दोनों पर्यटकों को सुरक्षित नीचे उतारा गया।
मौसम अलर्ट के बावजूद संचालन पर सवाल
घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब मौसम खराब होने के संकेत पहले से मौजूद थे तो जिप लाइन का संचालन बंद क्यों नहीं किया गया? स्थानीय लोगों और पर्यटकों का कहना है कि तेज हवाओं के दौरान इस तरह की एडवेंचर गतिविधियों को तत्काल रोक देना चाहिए था।
सोशल मीडिया पर भी घटना का वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कई यूजर्स ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है।
630 मीटर लंबी है जिप लाइन
दूधतलाई की जिप लाइन उदयपुर के प्रमुख एडवेंचर आकर्षणों में शामिल है। करीब 630 मीटर लंबी यह जिप लाइन 70 फीट से अधिक ऊंचाई पर संचालित होती है। यहां हर दिन बड़ी संख्या में पर्यटक रोमांच का अनुभव लेने पहुंचते हैं।
आमतौर पर इसका संचालन सुबह से सूर्यास्त तक किया जाता है, लेकिन मौसम खराब होने की स्थिति में सुरक्षा मानकों के तहत संचालन रोकने के प्रावधान भी मौजूद हैं। ऐसे में घटना ने सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
सुरक्षित निकाले गए दोनों पर्यटक
रेस्क्यू के बाद दोनों पर्यटक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हालांकि घटना के कुछ समय बाद ही वे वहां से रवाना हो गए, जिसके कारण उनकी पहचान और विस्तृत जानकारी सामने नहीं आ सकी है। किसी प्रकार की शारीरिक चोट की सूचना भी नहीं मिली है।
सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी घटना
उदयपुर की इस घटना ने एक बार फिर एडवेंचर टूरिज्म में सुरक्षा मानकों की अहमियत को उजागर कर दिया है। मौसम विभाग की चेतावनियों और तेज हवाओं के बीच ऐसी गतिविधियों का संचालन कितना सुरक्षित है, इस पर बहस शुरू हो गई है।
पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स में रोमांच के साथ सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। समय रहते रेस्क्यू होने से इस बार बड़ा हादसा टल गया, लेकिन यदि बचाव में देरी होती तो स्थिति गंभीर हो सकती थी।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।