उदयपुर में हाईवे पर आग का गोला बना ट्रेलर, चालक ने समय रहते लगाई छलांग
उदयपुर शहर के गोगुंदा क्षेत्र में शनिवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब उदयपुर-पिंडवाड़ा हाईवे पर तेज रफ्तार से जा रहा एक ट्रेलर अचानक आग की चपेट में आ गया।
उदयपुर शहर के गोगुंदा क्षेत्र में शनिवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब उदयपुर-पिंडवाड़ा हाईवे पर तेज रफ्तार से जा रहा एक ट्रेलर अचानक आग की चपेट में आ गया। घटना भव्या पैलेस के सामने की बताई जा रही है, जहां देखते ही देखते ट्रेलर आग का गोला बन गया।
इंजन से उठा धुआं, कुछ ही पलों में केबिन को आग ने लिया चपेट में
जानकारी के अनुसार ट्रेलर गोगुंदा से उदयपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान अचानक उसके इंजन से धुआं उठने लगा। चालक कुछ समझ पाता, इससे पहले ही आग तेजी से फैल गई और कुछ ही पलों में केबिन को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया।
चालक ने दिखाई सूझबूझ, चलते ट्रेलर से कूदकर बचाई अपनी जान
आग की भयावहता को देखते हुए चालक ने तुरंत सूझबूझ दिखाई और चलते ट्रेलर से छलांग लगा दी। यह फैसला उसकी जान बचाने में निर्णायक साबित हुआ और एक बड़ी अनहोनी टल गई।
अनियंत्रित ट्रेलर डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में पहुंचा, सड़क पर अफरा-तफरी
चालक के कूदते ही ट्रेलर अनियंत्रित हो गया और लहराते हुए डिवाइडर पार कर हाईवे की दूसरी लेन में जा पहुंचा। इस दौरान सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और सामने से आ रहे वाहन चालकों में दहशत फैल गई।
घटना के बाद वाहन चालकों में दहशत, कई लोग गाड़ियां छोड़कर भागे
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जलते ट्रेलर को देखकर कई वाहन चालक घबरा गए। कुछ लोगों ने अपने वाहन सड़क पर ही छोड़ दिए और सुरक्षित स्थानों की ओर भागकर जान बचाई। इस वजह से कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात भी प्रभावित रहा।
सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल, एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू
घटना की सूचना मिलते ही बड़गांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हेड कांस्टेबल राजेश के अनुसार, तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। उदयपुर से पहुंची दमकल की टीम ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
कोई जनहानि नहीं, लेकिन ट्रेलर पूरी तरह जलकर हुआ खाक
पुलिस के अनुसार इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, जो राहत की बात है। हालांकि ट्रेलर पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया और उसमें रखा सामान भी खाक हो गया।
प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है। घटना के बाद कुछ समय के लिए बाधित हुआ यातायात भी धीरे-धीरे सामान्य हो गया।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
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