उदयपुर में गिलहरी का अटैक, 18 लोग घायल; डॉक्टर भी हैरान

उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी परिसर में इन दिनों एक अनोखा और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आर्ट्स कॉलेज में एक गिलहरी ने ऐसा आतंक मचा रखा है कि पिछले एक महीने में वह 18 से ज्यादा लोगों को काट चुकी है।

उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी परिसर में इन दिनों एक अनोखा और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आर्ट्स कॉलेज में एक गिलहरी ने ऐसा आतंक मचा रखा है कि पिछले एक महीने में वह 18 से ज्यादा लोगों को काट चुकी है। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से न केवल छात्र-छात्राएं बल्कि कॉलेज स्टाफ भी दहशत में है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि लोग अब कैंपस के खुले मैदान में बैठने से भी बच रहे हैं।

कैंपस में दहशत का माहौल, खुले में बैठने से बच रहे छात्र कॉलेज प्रशासन और कर्मचारियों के अनुसार, यह गिलहरी अचानक लोगों पर हमला कर देती है और उनके हाथ-पैर पर काट लेती है। आर्ट्स कॉलेज के बाबू दिनेश चंद्र गुर्जर ने बताया कि उन्होंने खुद इस गिलहरी को लोगों पर हमला करते देखा है। 22 अप्रैल को उनके विभाग में दो स्कॉलर्स को गिलहरी ने काट लिया था। अगले ही दिन वह खुद भी इसका शिकार होते-होते बचे, जब गिलहरी पर्दे के पीछे से निकलकर उन पर कूद पड़ी। हालांकि वे समय रहते वहां से भाग गए।

हर गिलहरी में दिख रहा खतरा, लोगों में बढ़ा डर इस घटना के बाद कैंपस में भय का माहौल है। दिनेश गुर्जर ने बताया कि अब स्थिति यह हो गई है कि लोग सामान्य गिलहरियों से भी डरने लगे हैं। उन्हें हर गिलहरी में वही ‘आतंकी’ गिलहरी नजर आती है। जिन लोगों को काटा गया है, उन्हें डॉक्टरों की सलाह पर लगातार रेबीज के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं।

गैलरी में हमला, एक के बाद दूसरी छात्रा को काटा सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज कॉलेज की एक स्कॉलर ने बताया कि साइकोलॉजी और वुमेन स्टडीज विभाग की गैलरी में मौजूद गिलहरी ने उनके हाथ पर काट लिया। जब उन्होंने उसे हटाने की कोशिश की तो वह पास बैठी दूसरी छात्रा पर भी झपट पड़ी। इसी तरह दर्शनशास्त्र विभाग की कर्मचारी डाली मेघवाल ने बताया कि रेस्क्यू टीम भी गिलहरी को पकड़ने आई थी, लेकिन वह उनकी पकड़ में नहीं आई। गिलहरी बेहद फुर्तीली है और अचानक हमला कर देती है।

छात्रों की कोशिश भी नाकाम, फुर्ती के आगे सब बेबस कॉलेज के एक छात्र कृष्णा ने बताया कि छात्रों ने भी अपने स्तर पर गिलहरी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। गिलहरी की तेजी और आक्रामक व्यवहार के चलते उसे काबू में करना मुश्किल हो रहा है।

डीन बोले- रेस्क्यू टीम फिर बुलाएंगे आर्ट्स कॉलेज के डीन प्रोफेसर मदन सिंह राठौड़ ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आने के बाद रेस्क्यू टीम को बुलाया गया था, लेकिन गिलहरी को पकड़ा नहीं जा सका। उन्होंने कहा कि जल्द ही दोबारा टीम बुलाकर रेस्क्यू की कोशिश की जाएगी, क्योंकि यह गिलहरी छात्रों और स्टाफ के लिए खतरा बन चुकी है।

एक्सपर्ट की राय: गर्मी, भूख या मानसिक असंतुलन वजह विशेषज्ञ इस असामान्य व्यवहार के पीछे कई संभावित कारण बता रहे हैं। पीपुल्स फॉर एनिमल्स उदयपुर के प्रेसिडेंट सत्यजीत रॉय के अनुसार, अत्यधिक गर्मी के कारण गिलहरी के दिमाग पर असर पड़ सकता है, जिससे उसका व्यवहार आक्रामक हो जाता है। इसके अलावा भूख या किसी तरह का मानसिक असंतुलन भी इसका कारण हो सकता है। उन्होंने बताया कि सामान्य परिस्थितियों में गिलहरी इंसानों को नहीं काटती।

वन्यजीव विशेषज्ञ बोले- बेहद दुर्लभ मामला, स्टडी जरूरी वन्यजीव विशेषज्ञ डॉ. हिमांशु व्यास ने भी इसे बेहद दुर्लभ मामला बताया। उनके अनुसार, संभव है कि गिलहरी अपने बच्चों की सुरक्षा के कारण हमला कर रही हो या फिर किसी ने उसे पहले पालतू रखा हो, जिससे उसमें इंसानों का डर खत्म हो गया हो। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले की विस्तृत स्टडी के बाद ही ठोस कारण सामने आ पाएंगे।

डॉक्टरों की चेतावनी: रेबीज का खतरा, समय पर इलाज जरूरी वहीं, आरएनटी मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉ. ओ.पी. मीणा ने चेतावनी दी है कि गिलहरी के काटने से गंभीर संक्रमण और रेबीज का खतरा हो सकता है। समय पर इलाज न मिलने पर मरीज में हाइड्रोफोबिया जैसी गंभीर स्थिति भी विकसित हो सकती है, जिसमें व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है।