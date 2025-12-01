उदयपुर में रेप आरोपी भेष बदलकर घूमता रहा, पुलिस ने आधे बाल-मूंछ काटकर निकाली परेड

संक्षेप: उदयपुर शहर सोमवार को उस समय चर्चा में आ गया, जब सवीना थाना पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को पकड़ा, जो न सिर्फ कानून से बचने के लिए भेष बदलकर घूम रहा था, बल्कि पूरी योजना के साथ खुद को पहचान से दूर रखने की कोशिश भी कर रहा था।

उदयपुर शहर सोमवार को उस समय चर्चा में आ गया, जब सवीना थाना पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को पकड़ा, जो न सिर्फ कानून से बचने के लिए भेष बदलकर घूम रहा था, बल्कि पूरी योजना के साथ खुद को पहचान से दूर रखने की कोशिश भी कर रहा था। मामला नाबालिग से दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात का है, जिसके केंद्र में है—28 साल का चंद्रशेखर पारीक, जो पिछले कई दिनों से पुलिस की पकड़ से बचता फिर रहा था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

थाना अधिकारी अजय सिंह राव के अनुसार, चंद्रशेखर पर आरोप है कि वह अपनी लिव-इन पार्टनर की नाबालिग बेटी को धमकाकर पिछले एक महीने से दुष्कर्म कर रहा था। महिला ने 27 नवंबर को शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें बताया गया कि वह आर्थिक तंगी के कारण कुछ दिनों के लिए गुजरात गई हुई थी और बच्चों को आरोपी के पास छोड़ गई थी। इसी दौरान चंद्रशेखर ने बच्ची को अलग कमरे में ले जाकर उसे डराकर गलत काम किया और धमकी दी कि किसी को बताया तो वह पूरे परिवार को जान से मार देगा।

पुलिस ने मामला दर्ज होने के बाद कई जगह दबिशें दीं, पर आरोपी लगातार जगह बदलकर बच निकलता रहा। इसी बीच पुलिस को पता चला कि वह हुलिया बदलने के लिए महिलाओं के कपड़े पहनकर शहर में घूम रहा है। मुखबिर की पक्की जानकारी पर पुलिस टीम ने सवीना क्षेत्र में उसे पकड़ा, और पहली नजर में ही साफ हो गया कि आरोपी ने पहचान छुपाने का पूरा इंतजाम कर रखा था। लंबे दुपट्टे, स्त्री-वस्त्र और बदला हुआ हावभाव—सबकुछ इस बात का सबूत थे कि वह गिरफ्तारी से बचने की कोशिश में था।

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी के साथ सख्त कार्रवाई करते हुए उसके सिर के आधे बाल और आधी मूंछ काट दीं, ताकि उसका भेष तुरंत खत्म हो सके। इसके बाद उसके गले में एक तख्ती डालकर इलाके में परेड कराई गई, जिस पर लिखा था—‘मैं बलात्कारी हूं।’ परेड के दौरान आरोपी बार-बार ‘अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है’ बोलता नजर आया।

चंद्रशेखर पिछले आठ सालों से उदयपुर में रह रहा था। जांच में सामने आया कि वह तीन साल तक एक निजी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम कर चुका है और बाद में बैंक की नौकरी छोड़कर कार स्पा सर्विस शुरू कर दी थी। बाहरी तौर पर एक सामान्य जिंदगी जीने वाले इस शख्स की असलियत सामने आने के बाद इलाके में गुस्सा और हैरानी दोनों देखने को मिली।