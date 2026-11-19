जानकारी के अनुसार, सायरा थाने के ASI राजेंद्र सिंह और कॉन्स्टेबल धर्मेंद्र सिंह, लोकेंद्र सिंह व नरपत सिंह अगस्त 2026 में एक मामले के वांटेड आरोपियों की तलाश में दमनदीव गए थे।

इन तस्वीरों में हिस्ट्रीशीटर भंवर सिंह भी पुलिसकर्मियों के साथ दिखाई दे रहा है। एक फोटो में कॉन्स्टेबल धर्मेंद्र सिंह उसके कंधे पर हाथ रखे हुए है।

उदयपुर जिले के सायरा थाने के पुलिसकर्मियों और हिस्ट्रीशीटर भंवर सिंह की नजदीकियों को लेकर नया मामला सामने आया है। थाने में तैनात एक ASI और तीन कॉन्स्टेबल की हिस्ट्रीशीटर के साथ दमनदीव में घूमने की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। इनमें पुलिसकर्मी समुद्र किनारे उसके साथ नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में कॉन्स्टेबल धर्मेंद्र सिंह हिस्ट्रीशीटर के कंधे पर हाथ रखकर फोटो खिंचवाता दिखाई दे रहा है। वहीं, वीडियो में ASI राजेंद्र सिंह और कॉन्स्टेबल नरपत सिंह भी नजर आ रहे हैं।

मामले के सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हलचल है। खास बात यह है कि सायरा थाने के पुलिसकर्मियों और हिस्ट्रीशीटर की नजदीकियों का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इसी थाने के एक कॉन्स्टेबल की उसके साथ तस्वीर सामने आई थी। इतना ही नहीं, करीब दो महीने पहले थाने के तत्कालीन सीआई के विदाई समारोह में भी हिस्ट्रीशीटर पहुंचा था और उन्हें श्रीनाथजी की तस्वीर भेंट की थी।

आरोपियों को पकड़ने गए थे, समुद्र किनारे की तस्वीरें आईं सामने जानकारी के अनुसार, सायरा थाने के ASI राजेंद्र सिंह और कॉन्स्टेबल धर्मेंद्र सिंह, लोकेंद्र सिंह व नरपत सिंह अगस्त 2026 में एक मामले के वांटेड आरोपियों की तलाश में दमनदीव गए थे। पुलिस टीम आरोपियों को पकड़ने के लिए वहां पहुंची थी। इसी दौरान पुलिसकर्मियों के समुद्र किनारे घूमने और फोटो-वीडियो बनवाने की बात सामने आई है।

इन तस्वीरों में हिस्ट्रीशीटर भंवर सिंह भी पुलिसकर्मियों के साथ दिखाई दे रहा है। एक फोटो में कॉन्स्टेबल धर्मेंद्र सिंह उसके कंधे पर हाथ रखे हुए है। वहीं, सामने आए वीडियो में ASI राजेंद्र सिंह और कॉन्स्टेबल नरपत सिंह नजर आ रहे हैं। तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिसकर्मियों और हिस्ट्रीशीटर के आपसी संबंधों को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

एसपी ने सीओ को सौंपी जांच, बोलीं- सभी तस्वीरों की होगी पड़ताल

मामले को लेकर उदयपुर एसपी डॉ. अमृता दुहन ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि शुरुआती तौर पर एक फोटो सामने आई थी। इसके बाद कुछ और तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं। पूरे मामले की जांच गिर्वा सीओ छगन पुरोहित को सौंपी गई है। सभी तथ्यों और तस्वीरों की पड़ताल कराई जाएगी।

पुलिसकर्मियों का दावा- हिस्ट्रीशीटर से कोई मुलाकात नहीं हुई मामले में ASI राजेंद्र सिंह और कॉन्स्टेबल नरपत सिंह से बात की गई तो उन्होंने हिस्ट्रीशीटर भंवर सिंह से मुलाकात होने से इनकार किया। उनका कहना है कि वे एक केस में वांटेड आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम के साथ दमनदीव गए थे।

पुलिसकर्मियों के मुताबिक, आरोपियों की लोकेशन समुद्र किनारे मिली थी। इसी आधार पर वे वहां पहुंचे और उनकी तलाश कर रहे थे। उन्होंने हिस्ट्रीशीटर भंवर सिंह से मिलने की बात को गलत बताया है। हालांकि, सामने आई तस्वीरों और वीडियो के बाद पुलिसकर्मियों के इस दावे की जांच की जा रही है।

दीपावली पर भी सामने आई थी हिस्ट्रीशीटर के साथ कॉन्स्टेबल की फोटो सायरा थाने के पुलिसकर्मियों और भंवर सिंह की नजदीकियों को लेकर पहले भी विवाद हो चुका है। दीपावली से दो-तीन दिन पहले कॉन्स्टेबल रूपाराम टेलर ने भंवर सिंह के साथ फोटो खिंचवाई थी। बाद में यह तस्वीर उसने अपने वॉट्सऐप स्टेटस पर भी लगाई थी। फोटो सामने आने के बाद 14 नवंबर को उसे लाइन हाजिर कर दिया गया था।

उस समय कॉन्स्टेबल ने सफाई देते हुए बताया था कि उसका परिचित मुकेश मेघवाल भंवर सिंह केलवाड़ा से सायरा आया था। इसी दौरान मुलाकात हुई और फोटो खिंचवाई गई थी।

सीआई के विदाई समारोह में भी पहुंचा था हिस्ट्रीशीटर करीब दो महीने पहले सायरा थाने के तत्कालीन सीआई शैतान सिंह नाथावत का ट्रांसफर ट्रैफिक में हो गया था। उनके विदाई समारोह में भी भंवर सिंह थाने पहुंचा था। उसने सीआई को श्रीनाथजी की तस्वीर भेंट की थी। इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर होने के बाद भी सवाल उठे थे।

इस पर सीआई शैतान सिंह ने कहा था कि उनके थानाधिकारी रहते भंवर सिंह के खिलाफ कोई मामला सामने नहीं आया था। उसके खिलाफ पहले पारिवारिक विवाद से जुड़े दो-तीन मामले हुए थे। विदाई कार्यक्रम में सायरा के अन्य लोगों के साथ वह भी पहुंचा था। सीआई के मुताबिक, भंवर सिंह ने उन्हें तस्वीर भेंट की थी, जिसे उन्होंने मानवता के नाते स्वीकार कर लिया था।