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उदयपुर में घर में घुसकर मां-बेटी की निर्मम हत्या

By Sachin Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों के गले पर किसी भारी और धारदार हथियार से कई वार किए गए थे। पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया और फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की टीम तथा डॉग स्क्वॉड की मदद से साक्ष्य जुटाए।

उदयपुर में घर में घुसकर मां-बेटी की निर्मम हत्या
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों के गले पर किसी भारी और धारदार हथियार से कई वार किए गए थे। पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया और फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की टीम तथा डॉग स्क्वॉड की मदद से साक्ष्य जुटाए।

राजस्थान के उदयपुर जिले में शनिवार को सामने आए एक दिल दहला देने वाले दोहरे हत्याकांड ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। वल्लभनगर थाना क्षेत्र के गोटीपा पंचायत स्थित मुंडोल गांव में अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर बुजुर्ग मां और उनकी बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। दोनों के शव घर के अंदर खून से लथपथ मिले। प्रारंभिक जांच में पुलिस लूट के इरादे से हत्या की आशंका जता रही है, क्योंकि घर से नकदी और सोने-चांदी के गहने भी गायब बताए जा रहे हैं।

घटना का पता शनिवार सुबह करीब 11:30 बजे उस समय चला, जब पड़ोसियों को घर के अंदर कोई हलचल नहीं दिखी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। घटना के बाद पूरे गांव में भय और आक्रोश का माहौल है।

गले पर धारदार हथियार से किए गए वार

वल्लभनगर थाना प्रभारी पूनाराम गुर्जर ने बताया कि मृतकों की पहचान 70 वर्षीय लूंगा और उनकी 47 वर्षीय बेटी अमरीबाई गाडरी के रूप में हुई है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो दोनों के शव घर के भीतर पड़े मिले और चारों तरफ खून फैला हुआ था।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों के गले पर किसी भारी और धारदार हथियार से कई वार किए गए थे। पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया और फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की टीम तथा डॉग स्क्वॉड की मदद से साक्ष्य जुटाए। हत्या किस समय हुई और कितने लोग इसमें शामिल थे, इसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्यों की जांच की जा रही है।

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लूट के बाद हत्या की आशंका

पुलिस और परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों महिलाओं के गले और हाथों में पहने हुए सोने-चांदी के गहने गायब मिले। घर में रखी नकदी और अन्य कीमती जेवरात भी नहीं मिले हैं। ऐसे में पुलिस का मानना है कि बदमाश लूट के इरादे से घर में घुसे थे और पहचान उजागर होने के डर से दोनों की हत्या कर दी।

हालांकि पुलिस ने साफ किया है कि हत्या के पीछे कोई अन्य कारण भी हो सकता है। इसलिए सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।

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घर में अकेली रहती थीं मां-बेटी

ग्रामीणों के अनुसार अमरीबाई अपने पति की करीब सात साल पहले हुई मौत के बाद अपनी बुजुर्ग मां के साथ मायके में रह रही थीं। उनके कोई संतान नहीं थी। दोनों खेती-बाड़ी कर अपना जीवनयापन करती थीं।

गांव में अमरीबाई के दो जेठ और उनके परिवार रहते हैं, लेकिन मां-बेटी अलग मकान में रहती थीं। पुलिस अब परिजनों, रिश्तेदारों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि किसी संदिग्ध गतिविधि या पुराने विवाद की जानकारी मिल सके।

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फॉरेंसिक टीम जुटा रही अहम साक्ष्य

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एफएसएल टीम और डॉग स्क्वॉड को मौके पर बुलाया। घर के अंदर और आसपास से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी तलाश कर रही है ताकि बदमाशों की आवाजाही से जुड़े सुराग मिल सकें।

थानाधिकारी पूनाराम गुर्जर ने बताया कि जल्द से जल्द आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। पुलिस तकनीकी और वैज्ञानिक जांच के आधार पर मामले का खुलासा करने का प्रयास कर रही है।

ग्रामीणों ने शव लेने से किया इनकार

दोहरे हत्याकांड के बाद गांव के लोगों और परिजनों में भारी नाराजगी देखने को मिली। वल्लभनगर अस्पताल की मॉर्च्युरी के बाहर बड़ी संख्या में ग्रामीण और रिश्तेदार जमा हो गए। उन्होंने पुलिस से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए शव लेने से इनकार कर दिया।

ग्रामीणों का कहना है कि जब तक पुलिस हत्या की गुत्थी सुलझाकर सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती और यदि किसी साजिश की भूमिका है तो उसका भी खुलासा नहीं करती, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। लोगों ने इस घटना को क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल बताया।

विधायक उदयलाल डांगी ने जताया दुख

वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी ने इस दोहरे हत्याकांड पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि गोटीपा मुंडोल गांव निवासी अमरीबाई गाडरी और उनकी मां लूंगा बाई की संदिग्ध हत्या बेहद दुखद और गंभीर घटना है।

उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर उनकी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत हुई है और निष्पक्ष, त्वरित जांच के साथ दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। विधायक ने दिवंगत आत्माओं की शांति और परिजनों को दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना भी की।

फिलहाल पुलिस हत्या और लूट के इस सनसनीखेज मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और ग्रामीण जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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