उदयपुर में अच्छी बरसात की आस में महिलाओं ने फोड़ीं मटकियां, बांसवाड़ा में हाईटेंशन लाइन टूटने से महिला की मौत

बांसवाड़ा जिले के जेतियावाड़ा गांव में शुक्रवार शाम बारिश के दौरान 11 केवी की हाईटेंशन बिजली लाइन टूटकर सड़क पर गिर गई। इसकी चपेट में आने से दो बाइक सवार समेत चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे में 27 वर्षीय लीला डामोर की मौत हो गई

बांसवाड़ा जिले के जेतियावाड़ा गांव में शुक्रवार शाम बारिश के दौरान 11 केवी की हाईटेंशन बिजली लाइन टूटकर सड़क पर गिर गई। इसकी चपेट में आने से दो बाइक सवार समेत चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे में 27 वर्षीय लीला डामोर की मौत हो गई

राजस्थान में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है, लेकिन मौसम विभाग ने शनिवार को भी प्रदेश के 20 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। जालोर और सिरोही में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 18 अन्य जिलों में यलो अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 2 अगस्त तक दक्षिणी राजस्थान के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। हालांकि, 3 अगस्त से मानसून कमजोर पड़ सकता है और बारिश की गतिविधियां सीमित होने के संकेत हैं।

दक्षिणी राजस्थान में बारिश की संभावना, 3 अगस्त से कमजोर पड़ सकता है मानसून मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, 2 अगस्त तक उदयपुर और जोधपुर संभाग के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। वहीं जयपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 3 अगस्त से मानसून ट्रफ लाइन उत्तर की ओर खिसक सकती है, जिससे प्रदेश में बारिश की गतिविधियां कमजोर पड़ सकती हैं।

बांसवाड़ा में हाईटेंशन लाइन टूटने से बड़ा हादसा बांसवाड़ा जिले के जेतियावाड़ा गांव में शुक्रवार शाम बारिश के दौरान 11 केवी की हाईटेंशन बिजली लाइन टूटकर सड़क पर गिर गई। इसकी चपेट में आने से दो बाइक सवार समेत चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे में 27 वर्षीय लीला डामोर की मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी गई।

उदयपुर में अच्छी बारिश के लिए निभाई गई अनोखी परंपरा लेकसिटी उदयपुर में इस बार अपेक्षित बारिश नहीं होने से लोग चिंतित हैं। अच्छी बरसात की कामना को लेकर शुक्रवार शाम पुराने शहर के भोईवाड़ा क्षेत्र में राजमाली समाज की महिलाओं ने पारंपरिक ‘मटकी फोड़’ रस्म निभाई। महिलाएं मटकियां लेकर पिछोला झील के समीप स्थित गणगौर घाट पहुंचीं, जहां उन्होंने सरोवर की पूजा-अर्चना की और घूघरी का भोग अर्पित किया। इसके बाद परंपरा के अनुसार मटकियां फोड़कर इंद्रदेव से अच्छी बारिश की प्रार्थना की गई। यह परंपरा वर्षों से कम बारिश की स्थिति में निभाई जाती रही है।

प्रदेश में अधिकांश जगह मौसम रहा साफ शुक्रवार को राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहा। हालांकि कोटा, प्रतापगढ़ और सिरोही में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। जालोर, जयपुर, दौसा, बाड़मेर, अलवर और भरतपुर के कुछ इलाकों में हल्की बौछारें पड़ीं। पिछले 24 घंटे में प्रतापगढ़ के दलोत और सिरोही के रेवदर में 20-20 मिमी, बाड़मेर के धोरीमन्ना में 16 मिमी, जालोर के जसवंतपुरा में 15 मिमी तथा रामसर में 13 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई।

मौसम विभाग के अनुसार इस मानसून सीजन में अब तक राजस्थान में सामान्य से करीब 11 प्रतिशत कम बारिश हुई है।

जयपुर समेत कई शहरों में उमस ने बढ़ाई परेशानी राजधानी जयपुर में शुक्रवार को ग्रामीण इलाकों में कहीं-कहीं हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई, जबकि शहर में बादलों की आवाजाही बनी रही। अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अलवर में दिनभर बादल छाए रहे और रुक-रुककर बारिश होने से लोगों को उमस से राहत मिली। यहां अगले तीन दिनों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है।

कोटा में लगातार दूसरे दिन हल्की बारिश हुई, लेकिन उमस बनी रही। अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री और न्यूनतम 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं उदयपुर में दोपहर के समय हल्की बारिश हुई, जबकि तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अजमेर में रात की हल्की बारिश के बावजूद दिनभर तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान किया।

सीकर और जोधपुर में भी बदला मौसम सीकर में पिछले दो दिनों से मौसम साफ रहने के कारण गर्मी बढ़ गई और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि 2 अगस्त से यहां मानसूनी गतिविधियां फिर तेज हो सकती हैं। दूसरी ओर जोधपुर में बादलों की आवाजाही के बीच कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में जिले में अच्छी बारिश की संभावना जताई है।