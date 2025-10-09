उदयपुर-जयपुर में NHAI ठेकेदारों पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई,GR इन्फ्रास्ट्रक्चर समेत कई कंपनियों के ठिकानों पर छापे

देशभर में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में काम कर रही बड़ी निर्माण कंपनियों पर गुरुवार सुबह आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई। राजस्थान समेत पांच राज्यों — हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्यप्रदेश — में एक साथ आयकर की टीमें सक्रिय हुईं।

देशभर में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में काम कर रही बड़ी निर्माण कंपनियों पर गुरुवार सुबह आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई। राजस्थान समेत पांच राज्यों — हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्यप्रदेश — में एक साथ आयकर की टीमें सक्रिय हुईं। एनएचएआई (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) और रेलवे प्रोजेक्ट्स से जुड़े ठेकेदारों के ठिकानों पर सुबह 6 बजे से छापेमारी शुरू हुई।

राजस्थान में यह कार्रवाई जयपुर, उदयपुर और डूंगरपुर में की जा रही है। जानकारी के अनुसार, जीआर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (GR Infraprojects Ltd) सहित राजीव कुमार विजय, विकास गर्ग, पेस इंफ्रा टेक और डिसेंट कॉन्ट्रेक्टर के करीब 12 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है।

उदयपुर में जीआर इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी के करीब 10 ठिकानों पर एक साथ रेड की गई है। यह कंपनी हाईवे, रेलवे, पुल और सुरंग जैसी बड़ी परियोजनाओं पर काम करती है। उदयपुर में कंपनी के हिरणमगरी सेक्टर 11 स्थित गवरी चौक ऑफिस, अंबामाता, कलड़वास, मधुवन, सुखाड़िया सर्कल और गोवर्धन विलास क्षेत्र स्थित कार्यालयों पर दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है।

टीम ने सुबह-सुबह ऑफिस और गोदामों को घेर लिया। सभी कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है, वहीं किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है।

आयकर विभाग की यह बड़ी कार्रवाई आयुक्त भैराराम चौधरी के नेतृत्व में चल रही है। उनके साथ उप निदेशक अक्षय काबरा और सहायक आयुक्त माया चहर की टीम भी मौके पर मौजूद है। प्रत्येक लोकेशन पर अलग-अलग टीमें तैनात की गई हैं, जो वित्तीय दस्तावेज़ों, ट्रांजेक्शन डिटेल्स और ठेके से जुड़े रिकॉर्ड खंगाल रही हैं।

सूत्रों के मुताबिक, केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि देशभर में जीआर इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी और उससे जुड़े ठेकेदारों के करीब 40 ठिकानों पर रेड चल रही है। हरियाणा, यूपी, गुजरात और मध्यप्रदेश में कंपनी के मुख्य दफ्तरों और ठेका प्रोजेक्ट से जुड़े ठिकानों पर भी आयकर अधिकारी मौजूद हैं।

जीआर इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी का राजस्थान में बड़ा नेटवर्क है। राज्य में इसके 16 से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। इनमें फलौदी-जैसलमेर, लाम्बिया-रायपुर, पारसोली-गुलाबपुरा, भीम-पारसोली, जोधपुर-बाड़मेर, सूरतगढ़-श्रीगंगानगर, जोधपुर-पाली, हनुमानगढ़-रतनगढ़, जोधपुर शहर, जोधपुर-पोकरण और रींगस-सीकर जैसे प्रमुख हाइवे प्रोजेक्ट शामिल हैं।

आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार, जांच का मुख्य फोकस टैक्स चोरी, फर्जी बिलिंग और ठेकों में संभावित वित्तीय अनियमितताओं पर है। विभाग यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि ठेकेदारों ने सरकारी प्रोजेक्ट्स से जुड़ी आमदनी को सही तरीके से घोषित किया है या नहीं।