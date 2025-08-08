उदयपुर फाइल्स: कन्हैयालाल की आत्मा के लिए भी खाली रखी एक सीट, थिएटर में दिखी तस्वीर

चर्चित कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स: आज रिलीज हो गई है। फिल्म की रिलीज के मौके पर कन्हैयालाल के बेटे यश साहू ने भावुक अपील करते हुए कहा कि यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं,…

चर्चित कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स: आज रिलीज हो गई है। फिल्म की रिलीज के मौके पर कन्हैयालाल के बेटे यश साहू ने भावुक अपील करते हुए कहा कि यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि देश के लोगों के लिए एक संदेश है कि 28 जून को उनके पिता के साथ क्या हुआ और किस तरह देश में आतंकवाद की जड़ें काम कर रही हैं।

यश साहू ने कहा, “मैं देश के लोगों से अपील करता हूं कि वे यह फिल्म जरूर देखें और सच्चाई जानें। यह फिल्म किसी भी धर्म का विरोध करने या किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और आतंकवाद के खतरनाक चेहरे को उजागर करना है।”

उन्होंने बताया कि फिल्म के विशेष प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और फिल्म को भरपूर समर्थन दिया। “मेरी मां यह फिल्म नहीं देख पाएंगी, लेकिन थिएटर में मेरे पिता की आत्मा के लिए एक सीट खाली रखी गई और उस पर उनका फोटो लगाया गया, ताकि उनकी मौजूदगी का अहसास बना रहे,” यश ने कहा।

यश साहू ने आगे बताया कि इस फिल्म को बनाने और रिलीज करने में कई हिंदू संगठनों ने सहयोग दिया, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भी पूरी मदद की। उन्होंने कहा कि यह समर्थन उनके परिवार के लिए हौसला बढ़ाने वाला है और उन्हें न्याय की लड़ाई जारी रखने की ताकत देता है।

कन्हैयालाल हत्याकांड 28 जून 2022 को उदयपुर में हुआ था, जब दो हमलावरों ने उनके दुकान में घुसकर बेरहमी से उनकी हत्या कर दी थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था और इसके बाद पूरे देशभर में कड़ी निंदा हुई थी। जांच एजेंसियों ने इस मामले को आतंकी साजिश से जुड़ा मानते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

‘उदयपुर फाइल्स’ फिल्म इसी घटना की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे कट्टरपंथी सोच के चलते निर्दोष लोगों की जानें जाती हैं और समाज में भय का माहौल फैलता है। फिल्म का उद्देश्य न केवल घटना की सच्चाई सामने लाना है, बल्कि लोगों को यह समझाना भी है कि आतंकवाद की जड़ें किस तरह पनपती हैं और उन्हें खत्म करने के लिए समाज को एकजुट होना कितना जरूरी है।

फिल्म की रिलीज पर यश साहू के बयान ने दर्शकों के बीच भावनात्मक माहौल बना दिया। कई लोगों ने थिएटर में उनके पिता की तस्वीर के सामने श्रद्धांजलि दी और उनके साहस को सलाम किया। यश ने कहा, “यह फिल्म मेरे पिता के न्याय की लड़ाई का हिस्सा है। हम चाहते हैं कि देश का हर नागरिक जाने कि उनके साथ क्या हुआ और यह समझे कि आतंकवाद किसी भी देश और समाज के लिए कितना बड़ा खतरा है।”

हिंदू संगठनों और आम लोगों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी इस फिल्म को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कई यूजर्स ने फिल्म देखने के बाद अपने अनुभव साझा करते हुए इसे आंखें खोल देने वाली और सच्चाई से रूबरू कराने वाली फिल्म बताया।