उदयपुर जिले के जसवंतगढ़ गांव के रहने वाले दिलीप भाई भोगर (47), उनकी पत्नी ज्योति बेन (45), बेटी छवि (22) और चार्वी (14) ने यह फैसला लिया है। परिवार के इस कदम की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है।

दिलीप भाई भोगर ने सूरत के टेक्सटाइल मार्केट में एक छोटी सी दुकान से कारोबार शुरू किया था। मेहनत और लगन के दम पर उन्होंने धीरे-धीरे अपना व्यापार बढ़ाया।

उदयपुर में करोड़ों का कारोबार हो, बाजार में अपनी पहचान हो और जिंदगी में किसी चीज की कमी न हो, तो भला कौन इन सबको छोड़कर संन्यास की राह चुनता है? लेकिन राजस्थान के उदयपुर से सामने आई एक कहानी ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यहां एक ऐसा परिवार सांसारिक जीवन को अलविदा कहने जा रहा है, जिसने अपनी मेहनत से सूरत के कपड़ा बाजार में 15 करोड़ रुपये सालाना टर्नओवर का कारोबार खड़ा किया। पति-पत्नी ही नहीं, उनकी दोनों बेटियां भी अब धन-दौलत, कारोबार और तमाम सुख-सुविधाओं का त्याग कर जैन दीक्षा लेने जा रही हैं। परिवार की दीक्षा 8 फरवरी 2027 को सूरत के पाल में होगी।

उदयपुर जिले के जसवंतगढ़ गांव के रहने वाले दिलीप भाई भोगर (47), उनकी पत्नी ज्योति बेन (45), बेटी छवि (22) और चार्वी (14) ने यह फैसला लिया है। परिवार के इस कदम की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। खास बात यह है कि यह परिवार किसी अभाव या मजबूरी के कारण नहीं, बल्कि अपनी इच्छा से सांसारिक जीवन का मोह छोड़कर आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ रहा है।

एक छोटी दुकान से खड़ा किया 15 करोड़ का साम्राज्य दिलीप भाई भोगर ने सूरत के टेक्सटाइल मार्केट में एक छोटी सी दुकान से कारोबार शुरू किया था। मेहनत और लगन के दम पर उन्होंने धीरे-धीरे अपना व्यापार बढ़ाया। आज उनके पास कपड़ा बाजार में तीन दुकानें और कई आधुनिक मशीनें हैं। इस कारोबार का सालाना टर्नओवर करीब 15 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

परिवार के रिश्तेदार कुंदन चंडालिया के मुताबिक, दिलीप भाई का इरादा कारोबार को और आगे बढ़ाने का था। उन्होंने व्यापार में काफी मेहनत की और एक मजबूत व्यावसायिक पहचान बनाई। हालांकि, आचार्यश्री के संपर्क में आने के बाद उनके जीवन की दिशा बदलने लगी। धीरे-धीरे उनका मन व्यापार और सांसारिक सुखों से हटकर धर्म और आध्यात्म की ओर आकर्षित होने लगा।

जिस कारोबार को उन्होंने वर्षों की मेहनत से खड़ा किया था, उसी को आगे बढ़ाने के बजाय उन्होंने समेटना शुरू कर दिया। इस फैसले में पत्नी ज्योति बेन और दोनों बेटियों ने भी उनका पूरा साथ दिया।

बड़ी बेटी ने 2023 में ही छोड़ दिया था घर-संसार इस परिवार के वैराग्य की कहानी आज की नहीं है। दिलीप भाई की सबसे बड़ी बेटी शैली ने वर्ष 2023 में ही सांसारिक जीवन का त्याग कर जैन दीक्षा ले ली थी। दीक्षा के बाद उन्हें साध्वी दर्शिता के नाम से जाना जाता है। बड़ी बेटी के संयम पथ पर आगे बढ़ने के बाद से ही परिवार में आध्यात्मिक जीवन को लेकर झुकाव और गहरा होता गया। दिलीप भाई ने भी धीरे-धीरे अपने कारोबार को सीमित करना शुरू कर दिया था।

अब परिवार की दूसरी बेटी छवि भी दीक्षा लेने जा रही हैं। छवि ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा के दम पर क्रोशिया की कलाकृतियां तैयार करने का काम शुरू किया था। उन्होंने इसे एक स्टार्टअप के रूप में विकसित किया। यानी उनके सामने अपना काम आगे बढ़ाने और एक अलग पहचान बनाने का रास्ता भी मौजूद था, लेकिन अब उन्होंने भी सांसारिक जीवन छोड़ने का फैसला किया है।

फुटबॉल खिलाड़ी छोटी बेटी भी चुनेगी संयम का रास्ता परिवार की सबसे छोटी बेटी चार्वी महज 14 साल की हैं। वह सूरत में जिला स्तर की फुटबॉल खिलाड़ी रह चुकी हैं। खेल के मैदान में अपनी प्रतिभा दिखाने वाली चार्वी भी अब माता-पिता के साथ जैन दीक्षा लेने जा रही हैं। परिवार के चार सदस्यों का एक साथ यह निर्णय इस पूरी कहानी को और खास बना रहा है।

दीक्षा से पहले कठिन साधना का प्रशिक्षण दीक्षा की औपचारिक प्रक्रिया से पहले परिवार ने खुद को संयमित जीवन के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। इसके लिए सभी सदस्यों ने संतों के सानिध्य में रहकर पैदल विहार, आहार-विहार और कठिन साधना का प्रशिक्षण लिया है। परिवार इन दिनों अपने पैतृक गांव जसवंतगढ़ पहुंचा हुआ है।