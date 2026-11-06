उदयपुर में चुनाव हारते ही भड़के समर्थक, मतगणना स्थल पर पत्थर बरसाए; गाड़ियों में लगाई आग

उदयपुर की खेरवाड़ा पंचायत समिति की नवाघरा ग्राम पंचायत में गुरुवार रात नतीजा घोषित होते ही बवाल मच गया। रात करीब 11:30 बजे पुष्पादेवी की जीत का ऐलान हुआ।

झुंझुनूं जिले की गोठड़ा पंचायत समिति की रामपुरा ग्राम पंचायत में भी सरपंच चुनाव के नतीजे को लेकर रातभर तनाव रहा।

राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव के तीसरे फेज में शुक्रवार को उपसरपंचों के चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले गुरुवार को प्रदेश की 3716 ग्राम पंचायतों में पंच-सरपंच के लिए वोटिंग हुई। देर रात तक आए नतीजों के साथ ही कई जगह जीत का जश्न मना तो कहीं हार का गुस्सा सड़कों पर उतर आया। उदयपुर में हारे प्रत्याशी के समर्थकों ने मतगणना स्थल पर जमकर पथराव किया और आग लगा दी। गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। वहीं झुंझुनूं में चुनाव हारे प्रत्याशियों के समर्थकों की पुलिस से भिड़ंत हो गई। चित्तौड़गढ़ में भी मतगणना में गड़बड़ी की अफवाह के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया।

इस चुनाव में कई राजनीतिक परिवारों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी थी। सलूंबर से भाजपा विधायक शांता मीणा का बेटा सरपंच का चुनाव हार गया। वहीं कांग्रेस विधायक दयाराम परमार की भाभी को भी हार का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के मीडिया सलाहकार महेंद्र भारद्वाज की पत्नी ने जीत दर्ज की।

उदयपुर में जीत के ऐलान के बाद भड़के समर्थक, पत्थर बरसाए और गाड़ियों में लगाई आग उदयपुर की खेरवाड़ा पंचायत समिति की नवाघरा ग्राम पंचायत में गुरुवार रात नतीजा घोषित होते ही बवाल मच गया। रात करीब 11:30 बजे पुष्पादेवी की जीत का ऐलान हुआ। इसके बाद जीते हुए प्रत्याशी को मतगणना स्थल से घर पहुंचाया जा रहा था। इसी दौरान हारे हुए प्रत्याशी के समर्थक भड़क गए।

देखते ही देखते भीड़ ने मतगणना स्थल पर पथराव शुरू कर दिया। बूथ परिसर में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और आगजनी कर दी। हंगामे की सूचना मिलते ही बावलवाड़ा सहित आसपास के इलाकों से पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित किया। वहीं फायर ब्रिगेड बुलाकर आग पर काबू पाया गया।

झुंझुनूं में हारे प्रत्याशियों ने खोला मोर्चा, पुलिस से हुई झड़प झुंझुनूं जिले की गोठड़ा पंचायत समिति की रामपुरा ग्राम पंचायत में भी सरपंच चुनाव के नतीजे को लेकर रातभर तनाव रहा। यहां सुभिता देवी के सरपंच निर्वाचित होने के बाद असंतुष्ट प्रत्याशियों और उनके समर्थकों ने रिजल्ट पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया।

मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की तो बात बिगड़ गई। पुलिस और समर्थकों के बीच झड़प हो गई। हालात तनावपूर्ण होते देख प्रदर्शनकारी वहां से चले गए। इसके बाद सुबह करीब 4 बजे अतिरिक्त पुलिस जाब्ता बुलाया गया। गांव में सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए। शुक्रवार को इसी पंचायत में उपसरपंच का चुनाव हुआ, जिसमें बबली कुमारी कुमावत निर्वाचित हुईं।

मतगणना में गड़बड़ी की अफवाह से जुटी भीड़, पुलिस पहुंची चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति की 53 ग्राम पंचायतों के नतीजे घोषित होने के दौरान दो जगह माहौल बिगड़ने की नौबत आ गई। मानपुरा ग्राम पंचायत में सत्यनारायण वैष्णव ने विनोद कुमावत को 205 वोट से हराया। रिजल्ट आने के बाद मतगणना में गड़बड़ी की अफवाह फैल गई। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मतदान केंद्र के बाहर जमा हो गए। कुछ लोगों के बीच कहासुनी और मारपीट की सूचना पर एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव, एडिशनल एसपी गजेंद्र सिंह जोधा और तहसीलदार बनवीर सिंह पुलिस जाब्ते के साथ पहुंचे।

तहसीलदार ने साफ किया कि मतपेटी सभी उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में खोली गई थी। मतगणना में कोई गड़बड़ी नहीं हुई और किसी ने रिकाउंटिंग की मांग भी नहीं की थी। इससे पहले नेतावल गढ़ पाछली ग्राम पंचायत में भी नतीजे के बाद पत्थरबाजी की सूचना मिली थी। पुलिस ने दोनों जगह स्थिति संभाल ली।

भाजपा विधायक का बेटा हारा, कांग्रेस विधायक की भाभी को भी मिली शिकस्त सलूंबर की सेमारी ग्राम पंचायत में भाजपा विधायक शांता मीणा के बेटे कपिल मीणा सरपंच का चुनाव हार गए। उनके पिता दिवंगत अमृतलाल मीणा भी भाजपा से विधायक रह चुके हैं। वहीं उदयपुर के खेरवाड़ा से कांग्रेस विधायक दयाराम परमार की भाभी कमला परमार को भी हार का सामना करना पड़ा।

दूसरी तरफ चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या की चाची टम्मा कंवर ने भदेसर पंचायत समिति के आक्या गांव में सरपंच का चुनाव जीत लिया। मंडफिया में श्री सांवलिया मंदिर के पूर्व चेयरमैन कन्हैया लाल वैष्णव के बेटे राजकुमार वैष्णव भी चुनाव जीत गए।

वसुंधरा राजे के मीडिया सलाहकार की पत्नी 124 वोट से जीतीं टोंक जिले के देवली में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के मीडिया सलाहकार महेंद्र भारद्वाज की पत्नी शोभा भारद्वाज ने सरपंच का चुनाव जीत लिया। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंद्वी मंजू को 124 वोट से हराया।

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