udaipur double murder elderly woman legs chopped grandson throat slit salumber rajasthan
राजस्थान के उदयपुर में दोहरे कत्ल, बुजुर्ग महिला के पैर काटकर हत्या; 5 साल के नाती का रेता गला

संक्षेप:

राजस्थान के उदयपुर में सलूंबर जिले के सेमारी थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात हुई एक दर्दनाक वारदात ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। घर में घुसकर बदमाशों ने 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला और उसके 5 वर्षीय नाती की बेरहमी से हत्या कर दी।

Dec 06, 2025 12:20 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, उदयपुर
राजस्थान के उदयपुर में सलूंबर जिले के सेमारी थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात हुई एक दर्दनाक वारदात ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। घर में घुसकर बदमाशों ने 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला और उसके 5 वर्षीय नाती की बेरहमी से हत्या कर दी। अपराधियों ने महिला पर धारदार हथियार से इतने क्रूर तरीके से वार किए कि उसके पैरों के टुकड़े-टुकड़े हो गए। यह दृश्य देखकर मौके पर पहुंचे लोगों के होश उड़ गए।

थानाधिकारी गोपाल कृष्ण मीणा ने बताया कि शुक्रवार देर रात करीब 11 बजे सेमारी इलाके के गुड़ासर गांव के पास स्थित जहात फलां में यह घटना हुई। अचानक घर से तेज चीखें सुनाई दीं तो पड़ोसी तत्काल वहां पहुंचे। अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि गौरी (65) और उसका नाती सुरेंद्र (5) खून से सने फर्श पर मृत पड़े थे। दोनों के शरीर पर धारदार हथियार से हमले के गहरे निशान थे।

गौरी के पैरों को बदमाशों ने काट दिया था, उसके पैर से कड़े भी मिले। सुरेंद्र, जो कुछ ही दिन पहले अपनी नानी के घर आया था, को भी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चे की हत्या ने पूरे गांव को गम और गुस्से से भर दिया है।

वारदात के समय घर का पूरा परिवार पास में चल रहे सत्संग कार्यक्रम में गया हुआ था। इसी दौरान 2-3 की संख्या में बताए जा रहे बदमाश घर में घुसे और हत्या को अंजाम दिया। पुलिस का मानना है कि बदमाश लूट की नीयत से आए थे, पर चीख-पुकार के कारण घबरा गए और बिना कुछ लूटे ही फरार हो गए। फिलहाल घर से किसी सामान की गुमशुदगी की पुष्टि नहीं हो पाई है।

घटना की जानकारी मिलने पर शनिवार सुबह करीब 7 बजे सलूंबर एसपी राजेश यादव, डिप्टी चांदमल सिंगारिया और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घर की बारीकी से तलाशी ली और मौके से सबूत जुटाए। टीम फिंगरप्रिंट्स और हथियारों के निशान सर्च कर रही है। आस-पास के लोगों से पूछताछ कर शंका के आधार पर संभावित आरोपी या संदेहियों की तलाश की जा रही है।

घटना के बाद गांव में भारी दहशत है। ग्रामीणों का कहना है कि जब महिलाएं और बच्चे भी घर में सुरक्षित नहीं, तो सुरक्षा का भरोसा किस पर बाकी है? स्थानीय लोग अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं।

थानाधिकारी ने कहा बदमाश 2–3 होने की आशंका है। उन्हें पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी गई है। बहुत जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
