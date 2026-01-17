उदयपुर में कारों की भिड़ंत, 4 की मौत, अहमदाबाद हाईवे पर चाय पीने जा रहे थे युवक
उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में शनिवार तड़के भीषण सड़क हादसे में चार युवकों की मौत हो गई, जबकि छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में शनिवार तड़के भीषण सड़क हादसे में चार युवकों की मौत हो गई, जबकि छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा सुबह करीब 4 बजे नेला तालाब के पास पुराने अहमदाबाद हाईवे पर हुआ, जहां दो कारों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई।
हादसे में जान गंवाने वाले चारों युवक उदयपुर के रहने वाले थे और धार्मिक कार्यक्रम महफिल-ए-मिलाद में शामिल होने के बाद चाय पीने के लिए हाईवे की ओर जा रहे थे। इसी दौरान गुजरात नंबर की तेज रफ्तार कार ने उनकी कार को टक्कर मार दी।
मृतकों की पहचान
सवीना थानाधिकारी अजयराज सिंह के अनुसार, हादसे में
मोहम्मद अयान (17), निवासी मुर्शीद नगर, सवीना
आदिल कुरैशी (14), निवासी बरकत कॉलोनी, सवीना
शेर मोहम्मद (19), निवासी मल्लातलाई
गुलाम ख्वाजा (17), निवासी सवीना
की मौके पर ही मौत हो गई।
घायल अस्पताल में भर्ती
हादसे में कुल छह लोग घायल हुए हैं। गुजरात की ओर जा रही दूसरी कार में सवार चार युवक भी चोटिल हुए हैं, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है।
पुलिस कार्रवाई
सूचना मिलते ही सवीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए उदयपुर के एमबी अस्पताल की मॉर्च्युरी में भिजवाया। पुलिस ने क्रेन की मदद से दोनों क्षतिग्रस्त कारों को हटाकर सवीना थाने के बाहर खड़ा करवाया है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।
खबर अपडेट की जा रही है।
