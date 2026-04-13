उदयपुर में बाइकों की भिड़ंत में 3 की मौत, सड़क पर बिखरे शव

राजस्थान के उदयपुर जिले में सोमवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा इतना भयानक था कि टक्कर के बाद सभी युवक उछलकर सड़क पर दूर जा गिरे और बाइकों के परखच्चे उड़ गए।

राजस्थान के उदयपुर जिले में सोमवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा इतना भयानक था कि टक्कर के बाद सभी युवक उछलकर सड़क पर दूर जा गिरे और बाइकों के परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

राजस्थान के उदयपुर जिले में सोमवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा इतना भयानक था कि टक्कर के बाद सभी युवक उछलकर सड़क पर दूर जा गिरे और बाइकों के परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा जानकारी के अनुसार यह हादसा रात करीब 11:30 बजे उदयपुर के फलासिया थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 58ई पर बिछीवाड़ा गांव के पास हुआ। बताया जा रहा है कि दोनों बाइक तेज रफ्तार में विपरीत दिशा से आ रही थीं। इसी दौरान आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई, जिससे मौके पर ही अफरा-तफरी मच गई।

टक्कर इतनी जबरदस्त कि उछलकर दूर गिरे युवक प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि सभी युवक हवा में उछलकर सड़क पर दूर जा गिरे। हादसे में दो युवकों के हाथ-पैर टूट गए और शरीर पर गंभीर चोटें आईं, जबकि एक युवक का सिर फट गया। गंभीर हालत में सभी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीन युवकों को मृत घोषित कर दिया। एक घायल का इलाज जारी है।

तीनों शव झाड़ोल मोर्चरी में रखवाए गए फलासिया थाना के एएसआई चंदूलाल ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। तीनों मृतकों के शवों को झाड़ोल के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं घायल युवक का इलाज अस्पताल में चल रहा है।

मृतकों की हुई पहचान, परिजनों को दी सूचना पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान अनिल कटारा, अक्षय अंगारी और यशवंत हिमात के रूप में हुई है, जबकि मोहित अंगारी घायल है। सोमवार सुबह शवों की पहचान होने के बाद परिजनों को सूचना दी गई। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे।

एक बाइक पर तीन युवक थे सवार जांच में सामने आया है कि अक्षय, अनिल और मोहित तीनों एक ही बाइक पर सवार थे। तीनों ओडा गांव में आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होकर अपने घर बस्सी लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उनकी बाइक की टक्कर दूसरी बाइक से हो गई।

दूसरी बाइक पर था होटल में काम करने वाला युवक वहीं दूसरी बाइक पर सवार यशवंत हिमात बोरिया गांव का निवासी था और उदयपुर में एक होटल में कुक का काम करता था। वह देर रात उदयपुर की ओर जा रहा था, तभी सामने से आ रही बाइक से उसकी भिड़ंत हो गई।

हादसे की वजह पर जांच जारी प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि देर रात होने के कारण वाहनों की हेडलाइट की तेज रोशनी आंखों पर पड़ने से दोनों चालकों का संतुलन बिगड़ गया, जिससे आमने-सामने की टक्कर हो गई। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है।

तेज रफ्तार और लापरवाही बनी हादसे की वजह पुलिस का मानना है कि हादसे के पीछे तेज रफ्तार और यातायात नियमों की अनदेखी भी एक बड़ी वजह हो सकती है। एक ही बाइक पर तीन लोगों का सवार होना भी हादसे की गंभीरता को बढ़ाने वाला कारक माना जा रहा है।

इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतकों के गांवों में शोक की लहर है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।

जानकारी के अनुसार यह हादसा रात करीब 11:30 बजे उदयपुर के फलासिया थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 58ई पर बिछीवाड़ा गांव के पास हुआ। बताया जा रहा है कि दोनों बाइक तेज रफ्तार में विपरीत दिशा से आ रही थीं। इसी दौरान आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई, जिससे मौके पर ही अफरा-तफरी मच गई।

टक्कर इतनी जबरदस्त कि उछलकर दूर गिरे युवक प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि सभी युवक हवा में उछलकर सड़क पर दूर जा गिरे। हादसे में दो युवकों के हाथ-पैर टूट गए और शरीर पर गंभीर चोटें आईं, जबकि एक युवक का सिर फट गया। गंभीर हालत में सभी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीन युवकों को मृत घोषित कर दिया। एक घायल का इलाज जारी है।

तीनों शव झाड़ोल मोर्चरी में रखवाए गए फलासिया थाना के एएसआई चंदूलाल ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। तीनों मृतकों के शवों को झाड़ोल के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं घायल युवक का इलाज अस्पताल में चल रहा है।

मृतकों की हुई पहचान, परिजनों को दी सूचना पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान अनिल कटारा, अक्षय अंगारी और यशवंत हिमात के रूप में हुई है, जबकि मोहित अंगारी घायल है। सोमवार सुबह शवों की पहचान होने के बाद परिजनों को सूचना दी गई। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे।

एक बाइक पर तीन युवक थे सवार जांच में सामने आया है कि अक्षय, अनिल और मोहित तीनों एक ही बाइक पर सवार थे। तीनों ओडा गांव में आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होकर अपने घर बस्सी लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उनकी बाइक की टक्कर दूसरी बाइक से हो गई।

दूसरी बाइक पर था होटल में काम करने वाला युवक वहीं दूसरी बाइक पर सवार यशवंत हिमात बोरिया गांव का निवासी था और उदयपुर में एक होटल में कुक का काम करता था। वह देर रात उदयपुर की ओर जा रहा था, तभी सामने से आ रही बाइक से उसकी भिड़ंत हो गई।

हादसे की वजह पर जांच जारी प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि देर रात होने के कारण वाहनों की हेडलाइट की तेज रोशनी आंखों पर पड़ने से दोनों चालकों का संतुलन बिगड़ गया, जिससे आमने-सामने की टक्कर हो गई। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है।

तेज रफ्तार और लापरवाही बनी हादसे की वजह पुलिस का मानना है कि हादसे के पीछे तेज रफ्तार और यातायात नियमों की अनदेखी भी एक बड़ी वजह हो सकती है। एक ही बाइक पर तीन लोगों का सवार होना भी हादसे की गंभीरता को बढ़ाने वाला कारक माना जा रहा है।