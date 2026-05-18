उदयपुर में ASI ने रेप केस में नाम हटाने के बदले मांगे 1 लाख, ACB ने दबोचा
एसीबी की उदयपुर टीम ने रविवार शाम प्रतापनगर थाने में तैनात एएसआई सुनील बिश्नोई को एक लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई शाम करीब 4:30 बजे की गई
एसीबी की उदयपुर टीम ने रविवार शाम प्रतापनगर थाने में तैनात एएसआई सुनील बिश्नोई को एक लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई शाम करीब 4:30 बजे की गई, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।
रिश्वत मांगने का आरोप
आरोप है कि एएसआई ने रेप की कोशिश और छेड़छाड़ के मामले में मुकदमा दर्ज नहीं करने के बदले शिकायतकर्ता से एक लाख रुपए की मांग की थी। वह लगातार दबाव बनाते हुए शिकायतकर्ता को धमका भी रहा था।
धमकी देकर बना रहा था दबाव
शिकायतकर्ता के अनुसार, एएसआई ने साफ कहा था कि यदि पैसे नहीं दिए गए तो उसे झूठे केस में फंसा दिया जाएगा। इस डर और दबाव के चलते शिकायतकर्ता ने एसीबी से संपर्क किया।
एसीबी ने बिछाया जाल
शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने पहले सत्यापन किया और फिर ट्रैप प्लान तैयार किया। योजना के तहत शिकायतकर्ता ने एएसआई को पैसे लेने के लिए तय स्थान पर बुलाया।
ऑर्बिट रिसॉर्ट की पार्किंग में गिरफ्तारी
शोभागपुरा स्थित ऑर्बिट रिसॉर्ट की पार्किंग में जैसे ही एएसआई ने एक लाख रुपए लिए, पहले से तैनात एसीबी टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया।
अधिकारी का बयान
एसीबी के एडिशनल एसपी Anant Kumar ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है।
केस दर्ज नहीं किया गया था
जांच में सामने आया कि एक महिला ने रेप की कोशिश और छेड़छाड़ के आरोप में लिखित शिकायत दी थी, लेकिन एएसआई ने मामला दर्ज नहीं किया और शिकायत को लंबित रख दिया।
रिश्वत के बदले राहत देने की कोशिश
आरोपी एएसआई ने शिकायतकर्ता से कहा था कि अगर वह रिश्वत दे देता है तो मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। इसी आधार पर उससे पैसे मांगे गए।
फिल्म में निभाई थी ईमानदार पुलिसकर्मी की भूमिका
दिलचस्प तथ्य यह है कि सुनील बिश्नोई फिल्म ‘सागवान’ में एक ईमानदार और बहादुर पुलिसकर्मी की भूमिका निभा चुका है, जो अपराध और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ता दिखाया गया था।
असल जिंदगी में निकला भ्रष्ट
फिल्मी छवि के विपरीत, वास्तविक जीवन में वही पुलिसकर्मी रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार हो गया, जिससे उसकी छवि पर सवाल खड़े हो गए हैं।
पहले भी लग चुके हैं आरोप
आरोपी पहले सुखेर थाने में तैनात था, जहां सितंबर 2025 में एक मारपीट मामले में कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगे थे।
लापरवाही पर हटाया गया था
उस समय एसपी ने उसे वहां से हटाकर डीएसपी ऑफिस वेस्ट में अटैच कर दिया था और विभागीय जांच शुरू की गई थी।
लाइन हाजिर भी हो चुका है
अक्टूबर 2025 में एक अन्य मामले में लापरवाही सामने आने पर उसे लाइन हाजिर किया गया था।
जांच जारी, और खुलासों की संभावना
फिलहाल एसीबी आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस मामले में और कौन शामिल हो सकता है। आगे और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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