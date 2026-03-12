उदयपुर में वर्दी की आड़ में वसूली,ACB ने कांस्टेबल पकड़ा; ASI फरार
राजस्थान के उदयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की स्पेशल यूनिट ने पुलिस विभाग के भीतर चल रहे कथित वसूली के खेल का पर्दाफाश किया है।
राजस्थान के उदयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की स्पेशल यूनिट ने पुलिस विभाग के भीतर चल रहे कथित वसूली के खेल का पर्दाफाश किया है। एसीबी ने बुधवार देर रात कार्रवाई करते हुए एक पुलिस कांस्टेबल को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान नागेंद्र सिंह के रूप में हुई है, जो एक गैराज संचालक को गैराज सीज कराने की धमकी देकर पैसे की मांग कर रहा था। इस मामले में एक सहायक उपनिरीक्षक (ASI) समेत दो अन्य पुलिसकर्मी भी आरोपी बताए जा रहे हैं, जो कार्रवाई की भनक लगते ही मौके से फरार हो गए।
शिकायत के आधार पर हुई कार्रवाई
एसीबी के महानिदेशक डॉ. गोविंद गुप्ता ने बताया कि यह पूरी कार्रवाई गैराज संचालक महेंद्र डांगी की शिकायत के आधार पर की गई। परिवादी ने एसीबी को बताया कि कुछ दिन पहले तीन से चार पुलिसकर्मी सादी वर्दी में सरकारी वाहन से उसके गैराज पर पहुंचे थे। इन पुलिसकर्मियों ने खुद को किसी डिप्टी अधिकारी की स्पेशल टीम का सदस्य बताते हुए गैराज की जांच शुरू कर दी।
गैराज में खड़ी गाड़ियों की जांच कर लगाए आरोप
शिकायत के अनुसार, पुलिसकर्मियों ने गैराज में खड़ी कई गाड़ियों के बोनट खुलवाए और गाड़ियों की बारीकी से जांच की। इसके बाद उन्होंने गैराज संचालक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां चोरी की गाड़ियों को काटा जाता है और बाल श्रम कराया जा रहा है। पुलिसकर्मियों ने कहा कि यदि कार्रवाई की गई तो गैराज सीज कर दिया जाएगा और मुकदमा भी दर्ज होगा।
धमकी देकर मांगे 50 हजार रुपए प्रतिमाह
परिवादी के मुताबिक, पुलिसकर्मियों ने जांच के नाम पर उसे डराने-धमकाने की कोशिश की और मामला दबाने के बदले हर महीने 50 हजार रुपए की मांग कर डाली। अचानक आई इस मांग और पुलिस कार्रवाई की धमकी से गैराज संचालक मानसिक दबाव में आ गया। हालांकि कुछ समय बाद उसने हिम्मत जुटाई और पूरे मामले की शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से कर दी।
सत्यापन में सही पाया गया मामला
एसीबी महानिदेशक के अनुसार, शिकायत मिलने के बाद टीम ने मामले का सत्यापन कराया। जांच में परिवादी के आरोप सही पाए गए। इसके बाद एसीबी ने आरोपियों को पकड़ने के लिए ट्रैप की योजना बनाई। बातचीत के दौरान आरोपी पुलिसकर्मी 50 हजार की जगह 25 हजार रुपए प्रतिमाह लेने पर सहमत हो गए।
20 हजार की पहली किश्त लेते ही दबोचा
योजना के तहत बुधवार देर रात जैसे ही कांस्टेबल नागेंद्र सिंह गैराज संचालक से रिश्वत की पहली किश्त के रूप में 20 हजार रुपए लेने पहुंचा, पहले से घात लगाए बैठी एसीबी टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। टीम ने मौके पर ही आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर
ASI समेत दो आरोपी फरार
एसीबी की जांच में सामने आया कि इस कथित वसूली कांड में कांस्टेबल नागेंद्र सिंह अकेला नहीं था। इसमें सहायक उपनिरीक्षक (ASI) शक्तिसिंह और कांस्टेबल अनिल मीणा की भूमिका भी सामने आई है। लेकिन कार्रवाई की भनक लगते ही दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए।
गिरफ्तारी के लिए गठित की गई विशेष टीमें
एसीबी ने इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फरार आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।
पुलिस महकमे में मचा हड़कंप
इस कार्रवाई के बाद उदयपुर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। एसीबी अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है और यदि इसमें अन्य किसी की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
