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ट्रांसफर करवाना है? डिज़ायर भगवान की पेटी में डाल दो; जोधपुर BJP MLA ने बनाया तबादले का मंदिर

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जोधपुर
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सुनने में यह किसी व्यंग्य जैसा लग सकता है, लेकिन विधायक अतुल भंसाली इसे पूरी गंभीरता से लागू कर रहे हैं। सुबह से शाम तक चलने वाली सिफारिशों की राजनीति से दूरी बनाने की यह कोशिश अब पूरे शहर में चर्चा का विषय बन चुकी है।

ट्रांसफर करवाना है? डिज़ायर भगवान की पेटी में डाल दो; जोधपुर BJP MLA ने बनाया तबादले का मंदिर

जोधपुर में इन दिनों तबादलों का मौसम चल रहा है। सरकारी दफ्तरों से लेकर नेताओं के घरों तक कर्मचारियों की आवाजाही बढ़ी हुई है। हर किसी के हाथ में एक फाइल है, एक उम्मीद है और अपने पसंदीदा शहर में पोस्टिंग पाने का सपना है। लेकिन इस भीड़ और सिफारिशों की राजनीति के बीच जोधपुर शहर के भाजपा विधायक अतुल भंसाली ने एक ऐसा रास्ता निकाला है, जिसने लोगों को चौंका भी दिया है और सोचने पर भी मजबूर कर दिया है।

विधायक कार्यालय में बना ‘डिजायर मंदिर’

विधायक कार्यालय में अब ट्रांसफर की फाइलें सीधे उनके हाथों में नहीं पहुंच रहीं। यहां एक छोटा सा “डिजायर मंदिर” बनाया गया है। मंदिर में भगवान श्रीराम की तस्वीर स्थापित है और उसके सामने एक पेटी रखी गई है। जो भी कर्मचारी या व्यक्ति तबादले की सिफारिश लेकर आता है, उसे कहा जाता है कि अपनी अर्जी इस पेटी में डाल दें और उसे भगवान के चरणों में अर्पित कर दें।

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सिफारिशों की भीड़ से निकला अनोखा समाधान

सुनने में यह किसी व्यंग्य जैसा लग सकता है, लेकिन विधायक अतुल भंसाली इसे पूरी गंभीरता से लागू कर रहे हैं। सुबह से शाम तक चलने वाली सिफारिशों की राजनीति से दूरी बनाने की यह कोशिश अब पूरे शहर में चर्चा का विषय बन चुकी है।

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जनता ने ट्रांसफर नहीं, विकास के लिए चुना है

विधायक का कहना है कि जनता ने उन्हें सिर्फ ट्रांसफर करवाने के लिए नहीं चुना है। उनके सामने सड़क, पानी, बिजली, विकास और जनसमस्याओं जैसे कई बड़े मुद्दे हैं। अतुल भंसाली कहते हैं कि विधायक बनने के बाद से वे रोजाना 17 से 18 घंटे तक जनता के बीच और कार्यालय में काम करते हैं। अगर पूरा दिन सिर्फ डिजायर यानी तबादले की सिफारिशें सुनने में निकल जाए तो फिर जनता के बाकी काम कौन करेगा। इसी सोच के साथ उन्होंने यह अनोखा प्रयोग शुरू किया।

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बैन हटते ही बढ़ी सिफारिशों की भीड़

दरअसल राजस्थान में लंबे समय बाद तबादलों से प्रतिबंध हटाया गया है। इसके बाद कर्मचारियों और अधिकारियों की ओर से ट्रांसफर के लिए सिफारिशों का सिलसिला तेज हो गया है। स्थानीय विधायक की अनुशंसा कई मामलों में महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में नेताओं के दफ्तरों के बाहर भीड़ लगना कोई नई बात नहीं है।

हर किसी का चरित्र प्रमाण पत्र नहीं दे सकता’

लेकिन अतुल भंसाली इस पूरी व्यवस्था को अलग नजरिए से देखते हैं। उनका मानना है कि किसी कर्मचारी की योग्यता, आवश्यकता या चरित्र का अंतिम प्रमाणपत्र विधायक नहीं दे सकता। वे कहते हैं कि वे भगवान नहीं हैं, सिर्फ एक जनप्रतिनिधि हैं। इसलिए किसी एक व्यक्ति की सिफारिश कर देना और यह मान लेना कि उसका काम सौ प्रतिशत हो जाएगा, यह सोच भी सही नहीं है।

परिवार से मिली सीख, संगठन का भी यही संदेश

विधायक बताते हैं कि उनके परिवार ने वर्षों तक राजनीति को करीब से देखा है। उनके काका स्वर्गीय कैलाश भंसाली भी विधायक रहे थे। उस दौर से लेकर आज तक उन्होंने देखा कि ट्रांसफर की सिफारिशें नेताओं के लिए हमेशा एक बड़ी चुनौती रही हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी पोस्टिंग उसके मनपसंद स्थान पर हो, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था और सरकारी नियमों की अपनी सीमाएं होती हैं। सभी कर्मचारियों को एक ही शहर में नहीं लगाया जा सकता।

पीएम मोदी की सीख का भी किया जिक्र

वे यह भी बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों की ओर से हमेशा यह संदेश मिला कि “डिजायर की बीमारी” से दूर रहना चाहिए। शायद यही वजह है कि उन्होंने इस परंपरा को एक नए अंदाज में बदलने की कोशिश की है।

अर्जी पेटी में, उम्मीद भगवान के भरोसे

डिजायर मंदिर में आने वाले लोगों की प्रतिक्रियाएं भी दिलचस्प हैं। कुछ लोग इसे विधायक की व्यस्तता का व्यावहारिक समाधान मान रहे हैं तो कुछ इसे राजनीति में बढ़ती सिफारिश संस्कृति पर एक तंज के रूप में देख रहे हैं। हालांकि ज्यादातर लोग मुस्कुराते हुए अपनी अर्जी पेटी में डाल रहे हैं और भगवान श्रीराम के सामने हाथ जोड़कर लौट रहे हैं।

‘हम डाकिया हैं, फैसला ऊपर वाला करेगा’

राजनीति में अक्सर नेता लोगों से वादे करते नजर आते हैं। लेकिन जोधपुर में एक विधायक लोगों से यह कह रहे हैं कि “मैं सिर्फ डाकिया हूं, फैसला ऊपर वाला करेगा।”

आस्था और राजनीति का अनोखा संगम

तबादलों की सियासत के बीच बना यह छोटा सा डिजायर मंदिर फिलहाल चर्चा के केंद्र में है। क्योंकि यहां फाइलें सत्ता के गलियारों में जाने से पहले आस्था के दरबार में पहुंच रही हैं। और शायद यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है कि जहां लोग नेताओं से उम्मीद लेकर आते हैं, वहां उन्हें भगवान के भरोसे लौटाया जा रहा है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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