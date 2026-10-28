रेलवे का नया फरमान; रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रेन में मोबाइल चार्जिंग बंद
रेलवे बोर्ड ने यह कदम ट्रेन में चार्जिंग पर लगे यात्री के पावर बैंक में ब्लास्ट होने की घटना के बाद उठाया है। रेलवे ने सभी क्षेत्रीय रेलों को पहले से जारी निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने को कहा है।
ट्रेन में सफर के दौरान रात को मोबाइल चार्जिंग करना अब यात्रियों के लिए आसान नहीं होगा। रेलवे ने ट्रेनों में आग और दूसरे हादसों का खतरा कम करने के लिए सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी कोचों में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बंद रखने होंगे। नियमों की पालना हो रही है या नहीं, इसकी जांच के लिए अधिकारी और सुपरवाइजर औचक निरीक्षण भी करेंगे।
रेलवे बोर्ड ने यह कदम ट्रेन में चार्जिंग पर लगे यात्री के पावर बैंक में ब्लास्ट होने की घटना के बाद उठाया है। रेलवे ने सभी क्षेत्रीय रेलों को पहले से जारी निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने पर भी जोर दिया गया है।
पावर बैंक फटा तो रेलवे को आई सख्ती की याद
रेलवे बोर्ड के अनुसार, दक्षिण पूर्व रेलवे में हाल ही में एक घटना हुई, जिसमें तय समय के दौरान चार्जिंग पॉइंट बंद नहीं किए गए थे। इसी दौरान चार्जिंग पर लगा एक यात्री का पावर बैंक फट गया। घटना ने ट्रेनों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की चार्जिंग से जुड़े सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए।
इसके बाद रेलवे बोर्ड ने 26 अक्टूबर को सभी क्षेत्रीय रेलों के प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियरों को पत्र जारी किया। पत्र रेलवे बोर्ड के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी), इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (जनरल) शोभित गुप्ता की ओर से जारी किया गया। इसमें रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक चार्जिंग पॉइंट बंद रखने के निर्देशों का प्रभावी तरीके से पालन कराने को कहा गया है।
रात में चार्जिंग पॉइंट बंद हैं या नहीं, अधिकारी करेंगे जांच
रेलवे ने केवल निर्देश जारी करने तक ही सीमित रहने के बजाय निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया है। संबंधित अधिकारियों और सुपरवाइजरों को औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्धारित समय के दौरान कोचों में चार्जिंग पॉइंट बंद रखे जा रहे हैं या नहीं।
इसके अलावा कर्मचारियों को नियमों के बारे में जानकारी देने, परामर्श करने और प्रशिक्षण की व्यवस्था करने को भी कहा गया है। रेलवे का जोर इस बात पर है कि सुरक्षा संबंधी निर्देशों की अनदेखी नहीं हो और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी समझें।
जोधपुर मंडल में भी लागू होंगे निर्देश
उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा रेलवे की पहली प्राथमिकता है। निर्धारित समय में चार्जिंग पॉइंट बंद रखने की व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा।
रेलवे के इस कदम का उद्देश्य चार्जिंग के दौरान मोबाइल, पावर बैंक और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अत्यधिक गर्म होने, खराबी आने और आग लगने जैसी घटनाओं का जोखिम कम करना है।
मुंबई-हावड़ा मेल में सुबह 3:38 बजे हुआ था ब्लास्ट
25 अक्टूबर 2026 को मुंबई-हावड़ा मेल (ट्रेन नंबर 12809) में पावर बैंक ब्लास्ट की घटना हुई थी। यह हादसा सुबह 3:38 बजे ओडिशा के बंडामुंडा स्टेशन के पास चक्रधरपुर डिवीजन में हुआ। ट्रेन के बी-3 एसी कोच में बर्थ नंबर 6 पर एक यात्री का पावर बैंक चार्जिंग पर लगा हुआ था, इसी दौरान वह फट गया।
इस घटना के अगले दिन यानी 26 अक्टूबर को रेलवे बोर्ड ने सुरक्षा नियमों की सख्ती से पालना कराने के निर्देश जारी किए।
मोबाइल गर्म हो तो तुरंत ट्रेन स्टाफ को बताएं
रेलवे ने यात्रियों से भी सतर्क रहने की अपील की है। यदि चार्जिंग के दौरान मोबाइल या पावर बैंक असामान्य रूप से गर्म हो, उसमें से धुआं निकले या किसी तरह की खराबी दिखाई दे, तो तुरंत ट्रेन स्टाफ को इसकी सूचना दें।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।