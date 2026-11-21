टोंक में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, 4-5 दमकलों ने पाया काबू; इलाके में मची अफरा-तफरी
जानकारी के अनुसार, कालीपलटन इलाके में हरिजन पुलिया के पास कबाड़ का गोदाम है। यहां अचानक आग लगने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। गोदाम से आग की लपटें उठती देखकर लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी।
राजस्थान के टोंक शहर में कबाड़ के एक गोदाम में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना कालीपलटन क्षेत्र में हरिजन पुलिया के पास की है, जहां स्थित एक कबाड़ गोदाम में आग भड़क उठी। गोदाम में रखे कबाड़ ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते लपटें उठने लगीं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं। करीब चार से पांच दमकल गाड़ियों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया।
जानकारी के अनुसार, कालीपलटन इलाके में हरिजन पुलिया के पास कबाड़ का गोदाम है। यहां अचानक आग लगने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। गोदाम से आग की लपटें उठती देखकर लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तत्काल दमकल विभाग और बिजली विभाग को भी सूचना दी, ताकि आग पर काबू पाने के साथ ही किसी अन्य तरह के खतरे को टाला जा सके।
इसके बाद दमकल की चार से पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया। दमकलकर्मियों ने लगातार प्रयास करते हुए आग पर काबू पाया। पुलिस के अनुसार, फिलहाल आग बुझा दी गई है और स्थिति नियंत्रण में है।
मौके पर पहुंची पुलिस, बिजली विभाग को भी दी सूचना
कोतवाली थाना प्रभारी भंवर लाल वैष्णव ने बताया कि कालीपलटन में हरिजन पुलिया पर एक कबाड़ का गोदाम है। गोदाम के अंदर आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। दमकल विभाग और बिजली विभाग सहित संबंधित टीमों को भी सूचना दी गई। मौके पर चार से पांच दमकल गाड़ियां पहुंचीं, जिन्होंने आग बुझाई।
थाना प्रभारी ने बताया कि अब आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। फिलहाल मौके पर स्थिति सामान्य बताई जा रही है। हालांकि, गोदाम में आग लगने के कारणों और इससे हुए नुकसान को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
इस घटना के बाद इलाके में कुछ समय के लिए हलचल का माहौल रहा। कबाड़ गोदाम में आग लगने की सूचना पर आसपास के लोग भी मौके पर जुट गए थे। दमकलकर्मियों की मशक्कत के बाद आग बुझने से राहत मिली। आग लगने के वास्तविक कारणों और गोदाम में रखे कबाड़ को हुए नुकसान का आकलन किया जाना बाकी है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।