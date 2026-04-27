Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

टोंक में BJP का सियासी मेगा शो आज, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के दौरे से ट्रैफिक बदला

Apr 27, 2026 09:51 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share

राजस्थान के टोंक शहर में आज राजनीतिक हलचल अपने चरम पर है। भजनलाल शर्मा और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए हैं।

टोंक में BJP का सियासी मेगा शो आज, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के दौरे से ट्रैफिक बदला

राजस्थान के टोंक शहर में आज राजनीतिक हलचल अपने चरम पर है। भजनलाल शर्मा और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए हैं। बड़ी जनसभा और भारी भीड़ की आशंका को देखते हुए शहर के कई प्रमुख मार्गों को आमजन के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि कई स्थानों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है।

जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी के अनुसार, शहर के व्यस्ततम मार्ग छावनी चौराहा, पुलिस लाइन, बम्बोर दरवाजा, रूई पेंच, कंकाली माता मंदिर कट और घंटाघर तक का इलाका पूरी तरह से प्रतिबंधित जोन में रखा गया है। इन मार्गों पर केवल वीआईपी मूवमेंट और प्रशासनिक वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी। आम लोगों को इन रास्तों से गुजरने से बचने की सलाह दी गई है।

पार्किंग के लिए बनाए गए विशेष इंतजाम

सभा में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने पार्किंग के लिए अलग-अलग स्थान निर्धारित किए हैं। सभी बसों और चारपहिया वाहनों के लिए कृषि मंडी को मुख्य पार्किंग स्थल बनाया गया है। वहीं, दुपहिया वाहनों के लिए हाट मैदान और दशहरा मैदान में पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ इन पार्किंग स्थलों पर सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके।

वन-वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू

ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखने के लिए सवाई माधोपुर पुलिया के नीचे से रिलायंस पेट्रोल पंप और सेंट एंस्लेम स्कूल होते हुए कृषि मंडी तक ‘वन-वे’ व्यवस्था लागू की गई है। जयपुर की ओर से आने वाले वाहन कामधेनु सर्किल और बस स्टैंड होते हुए निर्धारित पार्किंग स्थलों तक पहुंच सकेंगे। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले रूट प्लान जरूर देखें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें।

राजनीतिक दृष्टि से अहम दौरा

टोंक, जो कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट का निर्वाचन क्षेत्र है, वहां बीजेपी का यह बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का यह पहला राजस्थान दौरा है, जिसे लेकर पार्टी संगठन पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने दावा किया है कि इस जनसभा में 20 हजार से अधिक लोगों की भागीदारी होगी।

भीषण गर्मी और 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुके तापमान को देखते हुए सभा स्थल पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहां 135×500 फीट का विशाल डोम और दो छोटे वाटरप्रूफ डोम बनाए गए हैं। इसके अलावा कार्यकर्ताओं और आम लोगों के लिए पीने के पानी और छाया की पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

राजस्थानी संस्कृति के रंग में रंगा शहर

नेताओं के स्वागत के लिए टोंक शहर को पूरी तरह सजाया गया है। जगह-जगह बैनर, पोस्टर और होर्डिंग लगाए गए हैं। हेलीपैड से सभा स्थल तक स्वागत मार्ग पर राजस्थानी संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। कार्यक्रम में कच्छी घोड़ी नृत्य, कालबेलिया, भवाई नृत्य और अलगोजा वादन जैसी पारंपरिक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। इसके अलावा बड़ी संख्या में महिलाएं कलश यात्रा निकालकर अतिथियों का अभिनंदन करेंगी।

जानकारी के मुताबिक, नितिन नबीन सुबह 11:15 बजे जयपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए टोंक पहुंचेंगे, जहां से वे सड़क मार्ग से सभा स्थल तक जाएंगे। पूरे दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और शहर में चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

और पढ़ें
Rajasthan Rajasthan BJP Nitin Nabin अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।