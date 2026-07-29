टोंक में 4 इंच बारिश, अब 22 जिलों की बारी! राजस्थान में फिर सक्रिय हुआ मानसून

पिछले 24 घंटों के दौरान टोंक में 101 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा भरतपुर, सीकर, भीलवाड़ा, अलवर, चित्तौड़गढ़, नागौर, करौली, कोटा, राजसमंद और सवाई माधोपुर में भी अच्छी बारिश हुई।

पिछले 24 घंटों के दौरान टोंक में 101 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा भरतपुर, सीकर, भीलवाड़ा, अलवर, चित्तौड़गढ़, नागौर, करौली, कोटा, राजसमंद और सवाई माधोपुर में भी अच्छी बारिश हुई।

राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और प्रदेश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार को टोंक, झालावाड़, भरतपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा समेत कई जिलों में 1 से 4 इंच तक बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 101 मिमी बारिश टोंक में हुई, जबकि झालावाड़ के झालरापाटन में 87 मिमी पानी बरसा। मौसम विभाग ने बुधवार को 22 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 30 और 31 जुलाई को उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

बंगाल की खाड़ी के सिस्टम से बदला मौसम जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना डीप डिप्रेशन पश्चिम बंगाल-ओडिशा तट के पास सक्रिय है। मानसून ट्रफ भी सामान्य स्थिति में इसी सिस्टम तक पहुंच रही है। इसके प्रभाव से राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय हो गया है और अगले तीन दिनों तक प्रदेशभर में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 2 अगस्त तक अधिकांश जिलों में बारिश का सिलसिला बना रहेगा।

टोंक में सबसे ज्यादा बारिश, कई जिलों में झमाझम पिछले 24 घंटों के दौरान टोंक में 101 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा भरतपुर, सीकर, भीलवाड़ा, अलवर, चित्तौड़गढ़, नागौर, करौली, कोटा, राजसमंद और सवाई माधोपुर में भी अच्छी बारिश हुई। धौलपुर के बसेड़ी और सैंपऊ क्षेत्र में तेज बारिश के कारण कुछ मकानों को नुकसान पहुंचा, हालांकि किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। लगातार बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली।

बारिश से तापमान में आई गिरावट बारिश के असर से जयपुर, चित्तौड़गढ़, सीकर, अलवर, चूरू, करौली, दौसा और पिलानी समेत कई जिलों में अधिकतम तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। हालांकि उत्तर राजस्थान में दिन के समय मौसम साफ रहने से गर्मी का असर बना रहा। श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, लेकिन शाम होते-होते वहां भी बारिश शुरू हो गई।

जयपुर में दिनभर छाए रहे बादल राजधानी जयपुर में मंगलवार को दिनभर बादल छाए रहे और रुक-रुककर बारिश होती रही। शहर के जेएलएन मार्ग पर 16 मिमी बारिश दर्ज की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हुई, जहां जालसू में 25 मिमी, आमेर में 18 मिमी, बस्सी में 16 मिमी और सांभर में 15 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। जयपुर का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

कोटा में दोपहर बाद बरसे बादल, उदयपुर में मौसम सुहावना कोटा में सुबह धूप खिली रही, लेकिन दोपहर बाद मौसम ने करवट ली और करीब एक घंटे तक अलग-अलग इलाकों में बारिश हुई। शहर का अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री और न्यूनतम 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं उदयपुर शहर में मंगलवार को बारिश नहीं हुई, लेकिन बादलों की आवाजाही बनी रही। सोमवार रात झाड़ोल क्षेत्र के ओगणा में अच्छी बारिश होने से आसपास का मौसम सुहावना हो गया। उदयपुर का अधिकतम तापमान 31.7 और न्यूनतम 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

अलवर में स्कूल बस फंसी, सीकर-अजमेर में भी अलर्ट अलवर जिले में लगातार बारिश के कारण सिलीसेढ़ और राजगढ़ क्षेत्र की सड़कों पर तीन फीट तक पानी भर गया। एक स्कूल बस भी पानी में फंस गई, हालांकि सभी बच्चे सुरक्षित रहे। उधर सीकर में दोपहर बाद तेज हवा के साथ बारिश हुई और लक्ष्मणगढ़ में 51 मिमी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने सीकर और अजमेर में अगले दो दिनों तक तेज बारिश की संभावना जताई है। अजमेर में फिलहाल बारिश नहीं हुई, लेकिन मौसम विभाग ने यहां भी आगामी दिनों में अच्छी बारिश का अनुमान जताया है।