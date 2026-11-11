टाइगर श्रॉफ पर गोलियां चलाने वाले भी जंगी एप पर एक्टिव; सीकर में दबोचे गए शूटर से खुला राज
इस एप का नाम है 'जंगी'। टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले की जांच में सामने आया है कि विदेश में बैठे लॉरेंस गैंग के अनिल पंडित ने इसी एप के जरिए शूटर्स से बातचीत की थी।
बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की वारदात में एक ऐसे एप का नाम सामने आया है, जिस पर न मोबाइल नंबर की जरूरत है और न ही ईमेल आईडी की। महज 3 से 4 सेकेंड में अकाउंट बन जाता है और यूजर की असली पहचान का पता लगाना भी आसान नहीं है। विदेश में बैठे गैंगस्टर इसी एप के जरिए भारत में अपने गुर्गों से संपर्क कर रहे हैं। हथियार कहां से लेने हैं, किसकी लोकेशन क्या है और वारदात को कैसे अंजाम देना है, ऐसे तमाम डायरेक्शन इसी एप पर दिए जा रहे हैं।
इस एप का नाम है 'जंगी'। टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले की जांच में सामने आया है कि विदेश में बैठे लॉरेंस गैंग के अनिल पंडित ने इसी एप के जरिए शूटर्स से बातचीत की थी। इतना ही नहीं, राजस्थान के सीकर में पकड़े गए लॉरेंस गैंग के शूटर महेश नायक के मामले में भी जंगी एप के इस्तेमाल का खुलासा हुआ है। यानी गैंगस्टर्स ने पुलिस और जांच एजेंसियों की नजर से बचने के लिए कम्युनिकेशन का नया रास्ता तलाश लिया है।
न मोबाइल नंबर, न ईमेल... 4 सेकेंड में बन जाता है अकाउंट
जंगी एप की सबसे बड़ी खासियत ही इसकी पहचान छिपाने की व्यवस्था है। आमतौर पर किसी भी कम्युनिकेशन एप पर अकाउंट बनाने के लिए मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी की जरूरत पड़ती है, लेकिन जंगी में ऐसा कुछ नहीं है।
प्ले स्टोर से एप डाउनलोड करने के बाद यूजर को केवल 3 से 4 सेकेंड में एक 10 अंकों का यूनिक नंबर मिल जाता है। यही नंबर उसकी पहचान बन जाता है। अकाउंट बनाते समय नाम के कॉलम में यूजर अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकता है। इसके लिए किसी तरह के वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती।
यानी जिस नाम से कोई व्यक्ति अकाउंट बना रहा है, जरूरी नहीं कि वह उसकी असली पहचान हो। इसी वजह से अपराधियों के लिए इस एप पर अपनी पहचान छिपाकर बातचीत करना आसान हो जाता है।
चैट डिलीट की तो 20 सेकेंड में सर्वर से भी गायब
इस एप को लेकर एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। इसमें यूजर अगर अपनी चैट डिलीट करता है तो करीब 20 सेकेंड में वह सर्वर से भी हट जाती है। ऐसे में दो लोगों के बीच क्या बातचीत हुई, इसका रिकॉर्ड हासिल करना जांच एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है।
एप का मुख्यालय अमेरिका में बताया गया है। जानकारी के मुताबिक, दुनिया भर में इसके करीब 5 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं। भारत में इस पर 18 दिसंबर 2024 को प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इसके बावजूद इसके प्ले स्टोर पर उपलब्ध होने की बात सामने आई है।
सिग्नल पर नजर पड़ी तो बदल लिया कम्युनिकेशन का रास्ता
गैंगस्टर्स पहले भी विदेश में बैठकर भारत में वारदातों को अंजाम देने के लिए कम्युनिकेशन एप का इस्तेमाल करते रहे हैं। राजू ठेहट और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी विदेश में बैठे गैंगस्टर्स के सिग्नल एप के जरिए संपर्क करने की बात सामने आई थी।
पुलिस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, जब जांच एजेंसियों की नजर सिग्नल पर बढ़ी और उससे जुड़े रिकॉर्ड हासिल होने लगे तो गैंगस्टर्स ने बातचीत का तरीका बदलना शुरू कर दिया। इसके बाद जंगी जैसे एप का इस्तेमाल बढ़ा। पुलिसकर्मियों का कहना है कि इस एप से बातचीत का रिकॉर्ड हासिल करना मुश्किल है। यही वजह है कि कई बार वारदात को अंजाम देने वाले लोकल गुर्गे तो पकड़े जाते हैं, लेकिन विदेश में बैठकर पूरी साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड तक पहुंचना आसान नहीं होता।
झारखंड में सटोरिए की हत्या का था प्लान, सीकर में पकड़ा गया शूटर
सीकर पुलिस ने 16-17 अक्टूबर के बीच लॉरेंस गैंग के शूटर महेश नायक को नेहरू पार्क के पास गिरफ्तार किया था। उसके पास से दो पिस्तौल, कारतूस और मैगजीन बरामद हुई थीं। पुलिस की जांच में सामने आया कि महेश विदेश में बैठे गैंगस्टर राहुल मीणा के संपर्क में था।
राहुल के कहने पर महेश झारखंड गया था। वहां उसे हथियार उपलब्ध कराए गए थे और आगे एक बड़े सटोरिए की लोकेशन मिलने वाली थी। प्लानिंग थी कि लोकेशन मिलते ही उसकी हत्या कर दी जाए। हालांकि, लोकेशन नहीं मिली तो महेश वापस सीकर लौट आया। यहां वह हथियार बेचने की फिराक में था, तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया।
जांच में यह भी सामने आया कि दिल्ली के बदमाश प्रशांत ने गैंग के रोहित मीणा से महेश की बात करवाई थी। रोहित ने ही महेश के मोबाइल में जंगी एप डाउनलोड करवाया था। इसके बाद इसी एप के जरिए उसे आगे के निर्देश दिए जा रहे थे।
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में ऐसे जुड़ते गए शूटर
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले की जांच में सामने आया कि आरोपी कुणाल के एक दोस्त ने उसकी बातचीत मास्टरमाइंड अनिल पंडित से करवाई थी। इसके बाद अनिल ने जंगी एप के जरिए संपर्क करना शुरू किया। रेहान और ऋतिक भी इस नेटवर्क से जुड़ गए।
जांच के मुताबिक, वारदात को अंजाम देने वाले शूटर्स को हथियारों की सप्लाई, लोकेशन और दूसरी जरूरी जानकारियां इसी एप के जरिए दी गईं। विदेश में बैठा मास्टरमाइंड एप के जरिए पूरी गतिविधियों पर नजर रख रहा था और भारत में बैठे गुर्गे उसके निर्देशों पर काम कर रहे थे।
सिम कार्ड के बिना भी चलता है एप
जंगी एप की एक और खास बात यह है कि इसे चलाने के लिए मोबाइल में सिम कार्ड होना जरूरी नहीं है। मोबाइल में वाई-फाई के जरिए इंटरनेट कनेक्शन हो तो भी एप काम करता है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।