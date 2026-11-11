टाइगर श्रॉफ पर गोलियां चलाने वाले भी जंगी एप पर एक्टिव; सीकर में दबोचे गए शूटर से खुला राज

इस एप का नाम है 'जंगी'। टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले की जांच में सामने आया है कि विदेश में बैठे लॉरेंस गैंग के अनिल पंडित ने इसी एप के जरिए शूटर्स से बातचीत की थी।

लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े कैलिफोर्निया में बैठे गैंगस्टर अनिल पंडित ने टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की वारदात में एक ऐसे एप का नाम सामने आया है, जिस पर न मोबाइल नंबर की जरूरत है और न ही ईमेल आईडी की। महज 3 से 4 सेकेंड में अकाउंट बन जाता है और यूजर की असली पहचान का पता लगाना भी आसान नहीं है। विदेश में बैठे गैंगस्टर इसी एप के जरिए भारत में अपने गुर्गों से संपर्क कर रहे हैं। हथियार कहां से लेने हैं, किसकी लोकेशन क्या है और वारदात को कैसे अंजाम देना है, ऐसे तमाम डायरेक्शन इसी एप पर दिए जा रहे हैं।

इस एप का नाम है 'जंगी'। टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले की जांच में सामने आया है कि विदेश में बैठे लॉरेंस गैंग के अनिल पंडित ने इसी एप के जरिए शूटर्स से बातचीत की थी। इतना ही नहीं, राजस्थान के सीकर में पकड़े गए लॉरेंस गैंग के शूटर महेश नायक के मामले में भी जंगी एप के इस्तेमाल का खुलासा हुआ है। यानी गैंगस्टर्स ने पुलिस और जांच एजेंसियों की नजर से बचने के लिए कम्युनिकेशन का नया रास्ता तलाश लिया है।

न मोबाइल नंबर, न ईमेल... 4 सेकेंड में बन जाता है अकाउंट जंगी एप की सबसे बड़ी खासियत ही इसकी पहचान छिपाने की व्यवस्था है। आमतौर पर किसी भी कम्युनिकेशन एप पर अकाउंट बनाने के लिए मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी की जरूरत पड़ती है, लेकिन जंगी में ऐसा कुछ नहीं है।

प्ले स्टोर से एप डाउनलोड करने के बाद यूजर को केवल 3 से 4 सेकेंड में एक 10 अंकों का यूनिक नंबर मिल जाता है। यही नंबर उसकी पहचान बन जाता है। अकाउंट बनाते समय नाम के कॉलम में यूजर अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकता है। इसके लिए किसी तरह के वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती।

यानी जिस नाम से कोई व्यक्ति अकाउंट बना रहा है, जरूरी नहीं कि वह उसकी असली पहचान हो। इसी वजह से अपराधियों के लिए इस एप पर अपनी पहचान छिपाकर बातचीत करना आसान हो जाता है।

चैट डिलीट की तो 20 सेकेंड में सर्वर से भी गायब इस एप को लेकर एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। इसमें यूजर अगर अपनी चैट डिलीट करता है तो करीब 20 सेकेंड में वह सर्वर से भी हट जाती है। ऐसे में दो लोगों के बीच क्या बातचीत हुई, इसका रिकॉर्ड हासिल करना जांच एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है।

एप का मुख्यालय अमेरिका में बताया गया है। जानकारी के मुताबिक, दुनिया भर में इसके करीब 5 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं। भारत में इस पर 18 दिसंबर 2024 को प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इसके बावजूद इसके प्ले स्टोर पर उपलब्ध होने की बात सामने आई है।

सिग्नल पर नजर पड़ी तो बदल लिया कम्युनिकेशन का रास्ता गैंगस्टर्स पहले भी विदेश में बैठकर भारत में वारदातों को अंजाम देने के लिए कम्युनिकेशन एप का इस्तेमाल करते रहे हैं। राजू ठेहट और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी विदेश में बैठे गैंगस्टर्स के सिग्नल एप के जरिए संपर्क करने की बात सामने आई थी।

पुलिस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, जब जांच एजेंसियों की नजर सिग्नल पर बढ़ी और उससे जुड़े रिकॉर्ड हासिल होने लगे तो गैंगस्टर्स ने बातचीत का तरीका बदलना शुरू कर दिया। इसके बाद जंगी जैसे एप का इस्तेमाल बढ़ा। पुलिसकर्मियों का कहना है कि इस एप से बातचीत का रिकॉर्ड हासिल करना मुश्किल है। यही वजह है कि कई बार वारदात को अंजाम देने वाले लोकल गुर्गे तो पकड़े जाते हैं, लेकिन विदेश में बैठकर पूरी साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड तक पहुंचना आसान नहीं होता।

झारखंड में सटोरिए की हत्या का था प्लान, सीकर में पकड़ा गया शूटर सीकर पुलिस ने 16-17 अक्टूबर के बीच लॉरेंस गैंग के शूटर महेश नायक को नेहरू पार्क के पास गिरफ्तार किया था। उसके पास से दो पिस्तौल, कारतूस और मैगजीन बरामद हुई थीं। पुलिस की जांच में सामने आया कि महेश विदेश में बैठे गैंगस्टर राहुल मीणा के संपर्क में था।

राहुल के कहने पर महेश झारखंड गया था। वहां उसे हथियार उपलब्ध कराए गए थे और आगे एक बड़े सटोरिए की लोकेशन मिलने वाली थी। प्लानिंग थी कि लोकेशन मिलते ही उसकी हत्या कर दी जाए। हालांकि, लोकेशन नहीं मिली तो महेश वापस सीकर लौट आया। यहां वह हथियार बेचने की फिराक में था, तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया।

जांच में यह भी सामने आया कि दिल्ली के बदमाश प्रशांत ने गैंग के रोहित मीणा से महेश की बात करवाई थी। रोहित ने ही महेश के मोबाइल में जंगी एप डाउनलोड करवाया था। इसके बाद इसी एप के जरिए उसे आगे के निर्देश दिए जा रहे थे।

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में ऐसे जुड़ते गए शूटर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले की जांच में सामने आया कि आरोपी कुणाल के एक दोस्त ने उसकी बातचीत मास्टरमाइंड अनिल पंडित से करवाई थी। इसके बाद अनिल ने जंगी एप के जरिए संपर्क करना शुरू किया। रेहान और ऋतिक भी इस नेटवर्क से जुड़ गए।

जांच के मुताबिक, वारदात को अंजाम देने वाले शूटर्स को हथियारों की सप्लाई, लोकेशन और दूसरी जरूरी जानकारियां इसी एप के जरिए दी गईं। विदेश में बैठा मास्टरमाइंड एप के जरिए पूरी गतिविधियों पर नजर रख रहा था और भारत में बैठे गुर्गे उसके निर्देशों पर काम कर रहे थे।