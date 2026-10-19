ऑटो वालों से मिला टाइगर श्रॉफ का रूटीन; कोटा में आरोपियों ने पूछताछ में किया खुलासा

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी मुंबई में किसी सेलिब्रिटी पर फायरिंग करने की फिराक में थे। इसी दौरान उन्हें टाइगर श्रॉफ के फुटबॉल खेलने आने की जानकारी मिली। इसके बाद बदमाशों ने उनकी रेकी की और 18 अक्टूबर को वारदात को अंजाम दिया।

पूछताछ में सामने आया कि आरोपी मुंबई पहुंचने के बाद किसी सेलिब्रिटी को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। इसके लिए वे ऐसे मौके की तलाश में थे, जब उन्हें अपने टारगेट की गतिविधियों के बारे में जानकारी मिल सके।

मुंबई में बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के मामले में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। जिस अभिनेता तक पहुंचने के लिए बदमाश रेकी कर रहे थे, उसके बारे में उन्हें जानकारी किसी मुखबिर या बड़े नेटवर्क से नहीं, बल्कि ऑटो चालकों से मिली थी। ऑटो वालों ने बताया था कि टाइगर श्रॉफ हर रविवार एक ग्राउंड पर फुटबॉल खेलने आते हैं। बस, इसी जानकारी को बदमाशों ने अपने टारगेट तक पहुंचने का रास्ता बना लिया। इसके बाद उन्होंने टाइगर की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी और मौका मिलते ही उनकी कार पर गोलियां चला दीं।

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी मुंबई में किसी सेलिब्रिटी पर फायरिंग करने की फिराक में थे। इसी दौरान उन्हें टाइगर श्रॉफ के फुटबॉल खेलने आने की जानकारी मिली। इसके बाद बदमाशों ने उनकी रेकी की और 18 अक्टूबर को वारदात को अंजाम दिया। मामले की जांच कर रही पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाने के पीछे क्या मकसद था और इस साजिश में कौन-कौन शामिल है।

ऑटो वालों से मिला टाइगर का रूटीन, फिर शुरू हुई रेकी पूछताछ में सामने आया कि आरोपी मुंबई पहुंचने के बाद किसी सेलिब्रिटी को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। इसके लिए वे ऐसे मौके की तलाश में थे, जब उन्हें अपने टारगेट की गतिविधियों के बारे में जानकारी मिल सके। इसी दौरान ऑटो चालकों से बातचीत में उन्हें पता चला कि टाइगर श्रॉफ हर रविवार फुटबॉल खेलने के लिए ग्राउंड पर आते हैं।

यह जानकारी मिलने के बाद बदमाशों का ध्यान टाइगर श्रॉफ पर चला गया। उन्होंने अभिनेता के फुटबॉल खेलने आने के समय और वहां से लौटने की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। पुलिस की जांच के मुताबिक, टाइगर के नियमित रूप से ग्राउंड पर आने की जानकारी ने बदमाशों को उनकी रेकी करने का मौका दिया।

रविवार को मैच खेलने पहुंचे टाइगर, पीछे लग गए बदमाश 18 अक्टूबर को टाइगर श्रॉफ फुटबॉल खेलने के लिए ग्राउंड पर पहुंचे। बदमाश भी बाइक लेकर वहां पहुंच गए थे। वे मौके का इंतजार करते रहे। मैच खत्म होने के बाद जब टाइगर अपने ड्राइवर के साथ कार से घर लौट रहे थे, तब आरोपियों ने उन्हें निशाना बनाया।

जैसे ही टाइगर श्रॉफ की कार नरसी पार्क के गेट पर पहुंची, बाइक सवार तीन बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई इस वारदात के बाद आरोपी बाइक से फरार हो गए। पुलिस अब घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की गतिविधियों की कड़ियां जोड़ रही है।

35 हजार रुपए और विदेश भेजने का लालच कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम के मुताबिक, शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी रेहान अपने साथी समीर के जरिए गैंगस्टर अनिल पंडित के संपर्क में आया था। करीब डेढ़ महीने पहले समीर ने रेहान की अनिल पंडित से बात करवाई थी। आरोप है कि अनिल पंडित ने समीर के जरिए रेहान को 35 हजार रुपए देने और विदेश भेजने का ऑफर दिया था।

यह रकम वारदात पूरी होने के बाद मिलने वाली थी। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाने का निर्देश किसने दिया था और इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो काम नहीं कर रहा था।

हथियार फेंके, टैक्सी से सूरत पहुंचे फायरिंग के बाद बदमाश मौके से भाग निकले। पूछताछ में सामने आया कि उन्होंने रास्ते में हथियार फेंक दिए और बस स्टैंड पहुंच गए। वहां से टैक्सी के जरिए सूरत गए। इसके बाद ट्रेन में सवार होकर आगे निकले। सूरत रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरों में उनकी तस्वीरें कैद हुईं। तीनों बिना टिकट यात्रा कर रहे थे और रास्ते में उनका जुर्माना भी काटा गया।

आरोपियों का प्लान सूरत से पुणे-जयपुर ट्रेन के जरिए कोटा पहुंचने, फिर जयपुर जाकर नेपाल भागने का था। हालांकि, कोटा पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया।