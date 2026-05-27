थे म्हाँका, म्हे थांका, पूर्व मंत्री डॉ. राजकुमार शर्मा ने NSUI संग यूं बढ़ाया मदद का हाथ

राजस्थान के झुंझुनू गुढ़ागौड़जी कनिका की ढाणी के नीट छात्र प्रदीप माहिच के आत्महत्या मामले में पीड़ित परिवार के समर्थन में एक बार फिर कांग्रेस और एनएसयूआई के नेता आगे आए।

राजस्थान के झुंझुनू गुढ़ागौड़जी कनिका की ढाणी के नीट छात्र प्रदीप माहिच के आत्महत्या मामले में पीड़ित परिवार के समर्थन में एक बार फिर कांग्रेस और एनएसयूआई के नेता आगे आए। मंगलवार को एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ और पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ. राजकुमार शर्मा प्रदीप के घर पहुंचे। इस दौरान परिवार से मुलाकात कर आर्थिक सहायता सौंपी गई और दुख की इस घड़ी में साथ खड़े रहने का भरोसा दिया गया।

पढ़ाई के लिए लिया था 11 लाख का लोन परिजनों के अनुसार प्रदीप की पढ़ाई के लिए परिवार ने जमीन पर 11 लाख रुपए का लोन लिया था। मामले के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से परिवार को आर्थिक मदद का भरोसा दिया गया था। इसी क्रम में मंगलवार शाम एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ अपनी टीम के साथ उदयपुरवाटी पहुंचे। यहां कांग्रेस नेता दिनेश ओलखा के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया।

पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ. राजकुमार शर्मा ने बढ़ाया मदद का हाथ उदयपुरवाटी पहुंचने के बाद विनोद जाखड़ पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ. राजकुमार शर्मा के साथ सीधे प्रदीप माहिच के घर पहुंचे। यहां परिवार के सदस्यों से बातचीत की गई और उन्हें ढांढस बंधाया गया। एनएसयूआई की ओर से परिवार को 11 लाख रुपए का चेक सौंपा गया। इस दौरान पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ. राजकुमार शर्मा ने भी परिवार के साथ खड़े रहते हुए 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी।

“थे म्हाँका, म्हे थांका” का दिया संदेश पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ. राजकुमार शर्मा ने मुलाकात के दौरान परिवार को भरोसा दिलाया कि संकट की इस घड़ी में वे अकेले नहीं हैं। उन्होंने परिवार को सहयोग और समर्थन का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के दौरान खेतड़ी के मनोज घुमरिया ने भी एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की।

राखी बांधकर जताया भरोसा और अपनापन इस दौरान भावुक पल भी देखने को मिला। प्रदीप की बहन ने एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ को राखी बांधी। इस पर जाखड़ ने जीवनभर भाई बनकर परिवार के साथ खड़े रहने का भरोसा दिया। परिवार के सदस्यों ने सहयोग के लिए सभी का आभार जताया।

युवाओं और किसानों के मुद्दों पर सरकार को घेरा पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ. राजकुमार शर्मा ने कहा कि सरकार युवाओं और किसानों के मुद्दों को लेकर संवेदनशील नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में केवल संवेदना नहीं बल्कि सहयोग और जिम्मेदारी की जरूरत होती है।

सरकार पर उठाए सवाल, जिम्मेदारी तय करने की मांग पत्रकारों से बातचीत में एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने प्रदीप की मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए।