थे म्हाँका, म्हे थांका, पूर्व मंत्री डॉ. राजकुमार शर्मा ने NSUI संग यूं बढ़ाया मदद का हाथ
राजस्थान के झुंझुनू गुढ़ागौड़जी कनिका की ढाणी के नीट छात्र प्रदीप माहिच के आत्महत्या मामले में पीड़ित परिवार के समर्थन में एक बार फिर कांग्रेस और एनएसयूआई के नेता आगे आए।
राजस्थान के झुंझुनू गुढ़ागौड़जी कनिका की ढाणी के नीट छात्र प्रदीप माहिच के आत्महत्या मामले में पीड़ित परिवार के समर्थन में एक बार फिर कांग्रेस और एनएसयूआई के नेता आगे आए। मंगलवार को एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ और पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ. राजकुमार शर्मा प्रदीप के घर पहुंचे। इस दौरान परिवार से मुलाकात कर आर्थिक सहायता सौंपी गई और दुख की इस घड़ी में साथ खड़े रहने का भरोसा दिया गया।
पढ़ाई के लिए लिया था 11 लाख का लोन
परिजनों के अनुसार प्रदीप की पढ़ाई के लिए परिवार ने जमीन पर 11 लाख रुपए का लोन लिया था। मामले के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से परिवार को आर्थिक मदद का भरोसा दिया गया था। इसी क्रम में मंगलवार शाम एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ अपनी टीम के साथ उदयपुरवाटी पहुंचे। यहां कांग्रेस नेता दिनेश ओलखा के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया।
पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ. राजकुमार शर्मा ने बढ़ाया मदद का हाथ
उदयपुरवाटी पहुंचने के बाद विनोद जाखड़ पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ. राजकुमार शर्मा के साथ सीधे प्रदीप माहिच के घर पहुंचे। यहां परिवार के सदस्यों से बातचीत की गई और उन्हें ढांढस बंधाया गया। एनएसयूआई की ओर से परिवार को 11 लाख रुपए का चेक सौंपा गया। इस दौरान पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ. राजकुमार शर्मा ने भी परिवार के साथ खड़े रहते हुए 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी।
“थे म्हाँका, म्हे थांका” का दिया संदेश
पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ. राजकुमार शर्मा ने मुलाकात के दौरान परिवार को भरोसा दिलाया कि संकट की इस घड़ी में वे अकेले नहीं हैं। उन्होंने परिवार को सहयोग और समर्थन का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के दौरान खेतड़ी के मनोज घुमरिया ने भी एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की।
राखी बांधकर जताया भरोसा और अपनापन
इस दौरान भावुक पल भी देखने को मिला। प्रदीप की बहन ने एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ को राखी बांधी। इस पर जाखड़ ने जीवनभर भाई बनकर परिवार के साथ खड़े रहने का भरोसा दिया। परिवार के सदस्यों ने सहयोग के लिए सभी का आभार जताया।
युवाओं और किसानों के मुद्दों पर सरकार को घेरा
पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ. राजकुमार शर्मा ने कहा कि सरकार युवाओं और किसानों के मुद्दों को लेकर संवेदनशील नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में केवल संवेदना नहीं बल्कि सहयोग और जिम्मेदारी की जरूरत होती है।
सरकार पर उठाए सवाल, जिम्मेदारी तय करने की मांग
पत्रकारों से बातचीत में एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने प्रदीप की मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए।
आर्थिक सहयोग के साथ दोहराया साथ निभाने का भरोसा
प्रदीप माहिच के घर पहुंचकर डॉ. राजकुमार शर्मा ने आर्थिक सहायता के साथ परिवार के प्रति अपना समर्थन दोहराया। एनएसयूआई के साथ मिलकर किए गए इस सहयोग के जरिए परिवार को यह संदेश दिया गया कि संकट के समय वे उनके साथ खड़े हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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