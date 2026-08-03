थप्पड़ का बदला गोली से… राजस्थान के डीग में महिला की गोली मारकर हत्या
विवाद बढ़ने पर गीता देवी ने आरोपी को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ लगते ही युवक आगबबूला हो गया और परिवार को धमकी देते हुए बोला कि “एक घंटे के भीतर तुम सबको जान से मार दूंगा।
राजस्थान के डीग जिले में मामूली विवाद ने खूनी मोड़ ले लिया। घर के सामने खड़े होने से रोकने पर हुए झगड़े में महिला द्वारा थप्पड़ मारने से नाराज युवक ने एक घंटे के भीतर अपना बदला गोली मारकर लिया। आरोपी ने महिला को उसकी बेटी के सामने निशाना बनाया। गोली लगते ही महिला सड़क पर लहूलुहान होकर गिर पड़ी और बेटी की चीख-पुकार के बीच उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई। हालांकि भाग रहे आरोपी को ग्रामीणों ने पीछा कर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध देसी कट्टा भी बरामद किया है।
यह सनसनीखेज घटना डीग जिले के जनूथर थाना क्षेत्र के मवई गांव में रविवार सुबह हुई। पुलिस के अनुसार, गांव निवासी गीता देवी (55) सुबह खेत से पशुओं के लिए चारा लेकर अपनी बेटी गुड़िया उर्फ गुड्डी के साथ घर लौट रही थीं। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे आरोपी ने उन पर फायरिंग कर दी। गोली सीधे गीता देवी को लगी और वह मौके पर ही गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ीं। परिजन उन्हें तत्काल भरतपुर के आरबीएम अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।
घर के सामने खड़े होने से शुरू हुआ विवाद
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी युवक अक्सर गीता देवी के घर के मुख्य गेट के सामने खड़ा रहता था। परिवार ने कई बार उसे वहां खड़े होने से मना किया था। रविवार सुबह करीब आठ बजे भी गीता देवी और उनके पति ने युवक को वहां से हटने के लिए कहा। इस बात पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। आरोप है कि युवक ने गाली-गलौज शुरू कर दी, जिससे माहौल और गर्मा गया।
विवाद बढ़ने पर गीता देवी ने आरोपी को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ लगते ही युवक आगबबूला हो गया और परिवार को धमकी देते हुए बोला कि “एक घंटे के भीतर तुम सबको जान से मार दूंगा।” उस समय किसी ने शायद नहीं सोचा था कि यह धमकी कुछ ही देर में हकीकत बन जाएगी।
धमकी के ठीक एक घंटे बाद लौटा आरोपी
परिजनों के मुताबिक, धमकी देने के लगभग एक घंटे बाद आरोपी दोबारा गांव में पहुंचा। उस समय गीता देवी अपनी बेटी के साथ खेत से चारा लेकर पैदल घर लौट रही थीं। रास्ते में आरोपी ने उन्हें रोक लिया। उसके हाथ में अवैध देसी कट्टा था। बिना ज्यादा बहस किए उसने सीधे गीता देवी पर फायर कर दिया।
गोली लगते ही गीता देवी दर्द से चीख उठीं और सड़क पर गिर पड़ीं। उनकी बेटी मां को बचाने के लिए चिल्लाती रही, लेकिन आरोपी कट्टा लहराते हुए मौके से फरार हो गया। कुछ ही पलों में घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए।
ग्रामीणों ने दिखाई बहादुरी, आरोपी को दबोचा
दिनदहाड़े हुई हत्या की सूचना मिलते ही जनूथर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तुरंत आसपास के इलाके में नाकाबंदी कराई और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान गांव के लोगों ने आरोपी का पीछा किया और घटनास्थल से करीब 500 मीटर दूर उसे पकड़ लिया। बाद में ग्रामीणों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया।
पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली तो उसके पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया अवैध देसी कट्टा बरामद हुआ। इसके बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई।
पुलिस कर रही हर पहलू से जांच
जिला पुलिस अधीक्षक कांबले शरण गोपीनाथ ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके कब्जे से हथियार भी बरामद हुआ है। शुरुआती जांच में मामला पुराने विवाद और सुबह हुए झगड़े से जुड़ा सामने आया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह भी जांच की जा रही है कि अवैध हथियार उसके पास कहां से आया। घटना के बाद गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने। फिलहाल पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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