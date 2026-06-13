तय कर लो... मोदी के साथ या राहुल के साथ; गहलोत की क्षेत्रीय दलों को दो टूक चेतावनी

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की जनता स्पष्ट राजनीतिक विकल्प चाहती है। उनके अनुसार वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच बनता दिखाई देता है।

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने देश की विपक्षी राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। गहलोत ने कांग्रेस से अलग होकर बनी क्षेत्रीय पार्टियों से ‘घर वापसी’ करने और राहुल गांधी को पूरे दिल से अपना नेता स्वीकार करने की अपील की है। उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि इसे विपक्षी एकता और आगामी चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।

अशोक गहलोत ने शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के नेता संजय राउत के उस विचार का समर्थन किया, जिसमें राहुल गांधी को विपक्ष का प्रमुख चेहरा बनाने की बात कही गई थी। गहलोत का मानना है कि देश में विपक्ष को मजबूत करने के लिए सभी समान विचारधारा वाले दलों को एक मंच पर आना होगा और राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करना होगा।

क्षेत्रीय दलों से की घर वापसी की अपील गहलोत ने कहा कि कांग्रेस से अलग होकर क्षेत्रीय दल बनने वाली पार्टियों को अब पुनः कांग्रेस में शामिल होने पर विचार करना चाहिए। उनका कहना है कि यदि ये सभी दल एकजुट होकर राहुल गांधी को अपना नेता घोषित कर दें तो देश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

उन्होंने कहा कि पूरे देश में यह स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि विपक्ष एकजुट है और राहुल गांधी उसके सर्वमान्य नेता हैं। ऐसा होने पर देश के वोटिंग पैटर्न में भी बदलाव आ सकता है और विपक्ष को नई ताकत मिलेगी।

मोदी बनाम राहुल की सीधी लड़ाई का दावा पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की जनता स्पष्ट राजनीतिक विकल्प चाहती है। उनके अनुसार वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच बनता दिखाई देता है। ऐसे में विपक्षी दलों को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर एकजुटता दिखानी चाहिए।

गहलोत का मानना है कि यदि विपक्ष एकजुट होकर राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनावी मैदान में उतरता है तो आगामी चुनावों की दिशा और दशा दोनों बदल सकती हैं। उन्होंने कहा कि बिखरा हुआ विपक्ष सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाता है, जबकि एकजुट विपक्ष लोकतांत्रिक संतुलन को मजबूत करता है।

किन दलों को दिया संदेश? अपने बयान में गहलोत ने उन क्षेत्रीय दलों की ओर संकेत किया जो कभी कांग्रेस का हिस्सा रहे हैं और बाद में अलग होकर स्वतंत्र राजनीतिक दल बन गए। राजनीतिक विश्लेषक इसे तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों के संदर्भ में देख रहे हैं।

हालांकि गहलोत ने यह भी स्पष्ट किया कि कुछ दलों की राजनीतिक और वैचारिक पृष्ठभूमि अलग रही है। उन्होंने कहा कि शिवसेना, सीपीएम, सीपीआई और समाजवादी पार्टी जैसे दलों के प्रति उनका यह संदेश नहीं है, क्योंकि ये दल शुरू से ही अलग विचारधारा और संगठनात्मक पहचान रखते आए हैं।

लोकतंत्र को लेकर जताई चिंता अशोक गहलोत ने देश में लोकतंत्र की स्थिति को लेकर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में लोकतांत्रिक संस्थाओं और मूल्यों की रक्षा करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उनके अनुसार देश में लोकतंत्र चुनौतियों का सामना कर रहा है और ऐसे समय में विपक्षी दलों की एकता बेहद जरूरी हो जाती है।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए सभी राजनीतिक दलों को अपने मतभेद भुलाकर साझा मुद्दों पर साथ आना चाहिए। गहलोत ने इसे देशहित से जुड़ा विषय बताते हुए व्यापक राजनीतिक एकजुटता की आवश्यकता पर जोर दिया।

युवाओं से राजनीति में आने की अपील गहलोत ने युवाओं और छात्रों से भी राजनीति में सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए युवा पीढ़ी को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने युवाओं से सवाल करते हुए कहा कि इतिहास यह जरूर पूछेगा कि जब देश के सामने चुनौतियां थीं, तब उनकी भूमिका क्या थी।