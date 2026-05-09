सुवेंदु अधिकारी के शपथग्रहण में राजस्थान CM सहित कई दिग्गज नेता शामिल, पढ़ें पूरी लिस्ट
पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर सोशल मीडिया और कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एक चौंकाने वाला दावा तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है।
पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़े घटनाक्रम के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस मेगा शपथ ग्रहण समारोह में देशभर से भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता बड़ी संख्या में शामिल हुए।
कार्यक्रम में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और राजस्थान के प्रमुख नेताओं की मौजूदगी ने इसे और भी महत्वपूर्ण बना दिया। समारोह में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी और वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ शामिल हुए। इनके साथ ही चुनावी रणनीति से जुड़े कई प्रमुख संगठनात्मक चेहरे भी इस मौके पर मौजूद रहे।
जानकारी के अनुसार, केंद्रीय स्तर के नेताओं में भूपेंद्र यादव, संगठनात्मक रणनीतिकार सुनील बंसल, और अन्य वरिष्ठ नेताओं की भी महत्वपूर्ण उपस्थिति रही। राजस्थान से जुड़े कई अन्य नेता जैसे कैलाश चौधरी, वासुदेव चावला, राजेश बाबेल और बिहारी लाल विश्नोई भी इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बने।
चुनावी रणनीति में “राजस्थान मॉडल” की चर्चा
पश्चिम बंगाल में भाजपा की इस कथित सफलता के पीछे संगठनात्मक रणनीति को काफी अहम माना जा रहा है। राजनीतिक हलकों में इसे “राजस्थान मॉडल” की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें जमीनी स्तर पर बूथ प्रबंधन और क्षेत्रीय संपर्क पर विशेष जोर दिया गया।
सूत्रों के अनुसार, अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने चुनाव प्रभारी के तौर पर संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व मंत्री कैलाश चौधरी ने उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जैसे क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने पर फोकस किया।
इसी रणनीति के तहत राजेंद्र राठौड़ को भवानीपुर जैसे अहम क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई, जिसे राजनीतिक रूप से हाई-प्रोफाइल सीट माना जाता है। बताया जा रहा है कि इन प्रयासों के चलते उत्तर बंगाल की 28 में से 27 सीटों पर भाजपा को बढ़त मिली।
संगठनात्मक प्रबंधन और रैलियों की भूमिका
सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभाओं और रोड शो के प्रबंधन में भी राजस्थान से जुड़े नेताओं की अहम भूमिका रही। राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और अशोक परनामी ने इन कार्यक्रमों के सुचारू संचालन में योगदान दिया।
बताया जा रहा है कि जिन क्षेत्रों में प्रधानमंत्री की रैलियां आयोजित हुईं, वहां भाजपा का स्ट्राइक रेट लगभग 75 प्रतिशत तक पहुंचा, जिसे संगठनात्मक मजबूती और जमीनी रणनीति का परिणाम माना जा रहा है।
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सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
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