जीत के बाद सुवेंदु अधिकारी ने राजस्थान के 8 MLA सहित पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ को दिया जीत का श्रेय

पश्चिम बंगाल की राजनीति में सोमवार को जो हुआ, उसने देशभर के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मजबूत गढ़ माने जाने वाला भवानीपुर इस बार ढह गया और बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी ने यहां 15 हजार से अधिक वोटों से जीत दर्ज कर एक नया इतिहास लिख दिया।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में सोमवार को जो हुआ, उसने देशभर के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मजबूत गढ़ माने जाने वाला भवानीपुर इस बार ढह गया और बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी ने यहां 15 हजार से अधिक वोटों से जीत दर्ज कर एक नया इतिहास लिख दिया। लेकिन इस जीत के बाद सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है, वो हैं राजस्थान बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़। खुद सुवेंदु अधिकारी ने इस ‘महाविजय’ का श्रेय खुलकर राठौड़ और उनके साथ पहुंचे राजस्थान के 8 विधायकों को दिया है।

‘राजस्थान मॉडल’ ने बदली बंगाल की बिसात भवानीपुर की इस जीत के बाद सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि यह सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि रणनीति और संगठन की ताकत का परिणाम है। उन्होंने साफ तौर पर स्वीकार किया कि राजस्थान से आए नेताओं ने जिस तरह बूथ स्तर पर काम किया, उसने पूरे चुनाव का रुख बदल दिया।

राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में राजस्थान के 8 विधायकों की टीम ने इलाके में डेरा डालकर जिस तरह माइक्रो मैनेजमेंट किया, उसने बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार कर दिया।

राठौड़ का ‘ग्राउंड गेम’ बना मास्टरस्ट्रोक राजेंद्र राठौड़ ने करीब दो महीने तक भवानीपुर में लगातार डेरा जमाए रखा। उन्होंने ‘बूथ जीता, चुनाव जीता’ की रणनीति को जमीन पर उतारते हुए पन्ना प्रमुखों से लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं तक हर स्तर पर पकड़ मजबूत की।

खास बात यह रही कि उन्होंने मारवाड़ी और हिंदी भाषी वोटर्स के बीच गहरी पैठ बनाई, जो इस सीट पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। राठौड़ की इसी रणनीति का असर था कि बीजेपी को उन इलाकों में भी बढ़त मिली, जहां पहले पार्टी कमजोर मानी जाती थी।

खुद की हार के बाद भी नहीं टूटा मनोबल राजेंद्र राठौड़ के लिए यह जीत व्यक्तिगत तौर पर भी बेहद अहम मानी जा रही है। हाल ही में राजस्थान विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, जो उनके राजनीतिक करियर के लिए एक बड़ा झटका था।

लेकिन उन्होंने इस हार को पीछे छोड़ते हुए बंगाल में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। यही वजह रही कि पार्टी ने उन्हें सबसे चुनौतीपूर्ण सीट भवानीपुर की जिम्मेदारी सौंपी और उन्होंने उस भरोसे पर पूरी तरह खरा उतरकर दिखाया।

सुवेंदु अधिकारी बोले-‘टीम वर्क की जीत’ जीत के बाद सुवेंदु अधिकारी ने खुलकर कहा कि यह सफलता किसी एक नेता की नहीं, बल्कि पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने विशेष रूप से राजेंद्र राठौड़ और राजस्थान से पहुंचे विधायकों का जिक्र करते हुए कहा कि उनके अनुभव और ग्राउंड मैनेजमेंट ने चुनाव को निर्णायक बना दिया।

सुवेंदु ने राठौड़ को धन्यवाद देते हुए उनके राजनीतिक कौशल की सराहना की और कहा कि इस जीत ने यह साबित कर दिया कि सही रणनीति के साथ कोई भी किला फतह किया जा सकता है।

राठौड़ का जवाब-‘जनता और कार्यकर्ताओं की जीत’ वहीं, राजेंद्र राठौड़ ने इस जीत को कार्यकर्ताओं और जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि भवानीपुर में मिली सफलता संगठन की एकजुटता और मेहनत का परिणाम है।

सोशल मीडिया पर उन्होंने सुवेंदु अधिकारी को बधाई देते हुए इसे ऐतिहासिक जीत बताया और कहा कि यह जन विश्वास की जीत है, जिसने बंगाल की राजनीति की दिशा बदल दी।

दिल्ली तक पहुंचे सियासी संदेश भवानीपुर की इस जीत ने सिर्फ बंगाल ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ा संदेश दिया है। राजस्थान के नेताओं की सक्रिय भूमिका ने यह साफ कर दिया है कि बीजेपी अब राज्यों की सीमाओं से ऊपर उठकर चुनावी रणनीति तैयार कर रही है।