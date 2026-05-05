जीत के बाद सुवेंदु अधिकारी ने राजस्थान के 8 MLA सहित पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ को दिया जीत का श्रेय
पश्चिम बंगाल की राजनीति में सोमवार को जो हुआ, उसने देशभर के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मजबूत गढ़ माने जाने वाला भवानीपुर इस बार ढह गया और बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी ने यहां 15 हजार से अधिक वोटों से जीत दर्ज कर एक नया इतिहास लिख दिया।
पश्चिम बंगाल की राजनीति में सोमवार को जो हुआ, उसने देशभर के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मजबूत गढ़ माने जाने वाला भवानीपुर इस बार ढह गया और बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी ने यहां 15 हजार से अधिक वोटों से जीत दर्ज कर एक नया इतिहास लिख दिया। लेकिन इस जीत के बाद सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है, वो हैं राजस्थान बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़। खुद सुवेंदु अधिकारी ने इस ‘महाविजय’ का श्रेय खुलकर राठौड़ और उनके साथ पहुंचे राजस्थान के 8 विधायकों को दिया है।
‘राजस्थान मॉडल’ ने बदली बंगाल की बिसात
भवानीपुर की इस जीत के बाद सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि यह सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि रणनीति और संगठन की ताकत का परिणाम है। उन्होंने साफ तौर पर स्वीकार किया कि राजस्थान से आए नेताओं ने जिस तरह बूथ स्तर पर काम किया, उसने पूरे चुनाव का रुख बदल दिया।
राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में राजस्थान के 8 विधायकों की टीम ने इलाके में डेरा डालकर जिस तरह माइक्रो मैनेजमेंट किया, उसने बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार कर दिया।
राठौड़ का ‘ग्राउंड गेम’ बना मास्टरस्ट्रोक
राजेंद्र राठौड़ ने करीब दो महीने तक भवानीपुर में लगातार डेरा जमाए रखा। उन्होंने ‘बूथ जीता, चुनाव जीता’ की रणनीति को जमीन पर उतारते हुए पन्ना प्रमुखों से लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं तक हर स्तर पर पकड़ मजबूत की।
खास बात यह रही कि उन्होंने मारवाड़ी और हिंदी भाषी वोटर्स के बीच गहरी पैठ बनाई, जो इस सीट पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। राठौड़ की इसी रणनीति का असर था कि बीजेपी को उन इलाकों में भी बढ़त मिली, जहां पहले पार्टी कमजोर मानी जाती थी।
खुद की हार के बाद भी नहीं टूटा मनोबल
राजेंद्र राठौड़ के लिए यह जीत व्यक्तिगत तौर पर भी बेहद अहम मानी जा रही है। हाल ही में राजस्थान विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, जो उनके राजनीतिक करियर के लिए एक बड़ा झटका था।
लेकिन उन्होंने इस हार को पीछे छोड़ते हुए बंगाल में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। यही वजह रही कि पार्टी ने उन्हें सबसे चुनौतीपूर्ण सीट भवानीपुर की जिम्मेदारी सौंपी और उन्होंने उस भरोसे पर पूरी तरह खरा उतरकर दिखाया।
सुवेंदु अधिकारी बोले-‘टीम वर्क की जीत’
जीत के बाद सुवेंदु अधिकारी ने खुलकर कहा कि यह सफलता किसी एक नेता की नहीं, बल्कि पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने विशेष रूप से राजेंद्र राठौड़ और राजस्थान से पहुंचे विधायकों का जिक्र करते हुए कहा कि उनके अनुभव और ग्राउंड मैनेजमेंट ने चुनाव को निर्णायक बना दिया।
सुवेंदु ने राठौड़ को धन्यवाद देते हुए उनके राजनीतिक कौशल की सराहना की और कहा कि इस जीत ने यह साबित कर दिया कि सही रणनीति के साथ कोई भी किला फतह किया जा सकता है।
राठौड़ का जवाब-‘जनता और कार्यकर्ताओं की जीत’
वहीं, राजेंद्र राठौड़ ने इस जीत को कार्यकर्ताओं और जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि भवानीपुर में मिली सफलता संगठन की एकजुटता और मेहनत का परिणाम है।
सोशल मीडिया पर उन्होंने सुवेंदु अधिकारी को बधाई देते हुए इसे ऐतिहासिक जीत बताया और कहा कि यह जन विश्वास की जीत है, जिसने बंगाल की राजनीति की दिशा बदल दी।
दिल्ली तक पहुंचे सियासी संदेश
भवानीपुर की इस जीत ने सिर्फ बंगाल ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ा संदेश दिया है। राजस्थान के नेताओं की सक्रिय भूमिका ने यह साफ कर दिया है कि बीजेपी अब राज्यों की सीमाओं से ऊपर उठकर चुनावी रणनीति तैयार कर रही है।
राजेंद्र राठौड़ की इस सफलता ने उनके राजनीतिक कद को एक बार फिर मजबूत किया है और दिल्ली के सत्ता गलियारों में उनकी पकड़ को और प्रभावशाली बना दिया है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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