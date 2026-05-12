सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश,स्कूलों में लागू होगी राजस्थानी भाषा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए राजस्थान सरकार को निर्देश दिया है कि वह राजस्थानी भाषा को स्कूलों में माध्यम के रूप में मान्यता देने और उसके प्रचार-प्रसार के लिए एक व्यापक नीति तैयार करे। न्यायालय ने कहा कि मातृभाषा में शिक्षा सुनिश्चित करना संवैधानिक दायित्व है

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए राजस्थान सरकार को निर्देश दिया है कि वह राजस्थानी भाषा को स्कूलों में माध्यम के रूप में मान्यता देने और उसके प्रचार-प्रसार के लिए एक व्यापक नीति तैयार करे। न्यायालय ने कहा कि मातृभाषा में शिक्षा सुनिश्चित करना संवैधानिक दायित्व है और इस दिशा में राज्य को ठोस कदम उठाने होंगे।

पीठ की टिप्पणी: चरणबद्ध तरीके से लागू हो राजस्थानी न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार राजस्थानी भाषा को स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा के रूप में उचित दर्जा देने की दिशा में काम करे। साथ ही, इसे चरणबद्ध तरीके से स्कूलों में शिक्षा के माध्यम के रूप में लागू किया जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि शुरुआत प्रारंभिक कक्षाओं से की जाए और बाद में इसे उच्च कक्षाओं तक विस्तार दिया जाए।

स्कूलों में विषय के रूप में भी शामिल करने का निर्देश अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य सरकार राजस्थानी भाषा को सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूलों में विषय के रूप में भी शामिल करे। कोर्ट ने कहा कि इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए एक ठोस नीति बनाना जरूरी है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप हो।

कोर्ट की चिंता: शिक्षा में ‘शून्य’ की स्थिति सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राजस्थानी भाषा को स्कूल शिक्षा में संरचित तरीके से शामिल न करना एक “शून्य” (vacuum) की स्थिति पैदा करता है, जो संवैधानिक महत्व के क्षेत्र में चिंता का विषय है। अदालत ने जोर देते हुए कहा कि शुरुआती शिक्षा मातृभाषा में मिलने से बच्चों की समझ और सीखने की क्षमता बेहतर होती है।

राज्य के तर्क पर आपत्ति, आठवीं अनुसूची का मुद्दा राज्य सरकार की उस दलील पर भी अदालत ने कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें कहा गया था कि केवल संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं को ही स्कूल शिक्षा में स्थान दिया जा सकता है। कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि यह दृष्टिकोण व्यावहारिक नहीं है और राजस्थानी भाषा की मौजूदा शैक्षणिक उपस्थिति को नजरअंदाज करता है।

विश्वविद्यालयों में पहले से मौजूद है राजस्थानी अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि रajasthानी भाषा पहले से ही राज्य के कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है, जैसे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय। इससे यह स्पष्ट होता है कि भाषा को अकादमिक स्तर पर पहले से ही मान्यता प्राप्त है।

REET विवाद: याचिका से जुड़ा मामला यह मामला उस याचिका से जुड़ा है, जिसमें राजस्थान पात्रता परीक्षा (REET) के पाठ्यक्रम से राजस्थानी भाषा को बाहर रखने को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इससे रajasthानी भाषा जानने वाले अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव होता है।