सुप्रीम कोर्ट से पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को बड़ा झटका, AEN-JEN मारपीट केस अब जयपुर में ही चलेगा ट्रायल

सुप्रीम कोर्ट से पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को बड़ा झटका, AEN-JEN मारपीट केस अब जयपुर में ही चलेगा ट्रायल

संक्षेप: भाजपा नेता और पूर्व कांग्रेस विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मलिंगा ने AEN-JEN से मारपीट के मामले की सुनवाई धौलपुर में कराने की मांग की थी।

Fri, 7 Nov 2025 08:16 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
भाजपा नेता और पूर्व कांग्रेस विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मलिंगा ने AEN-JEN से मारपीट के मामले की सुनवाई धौलपुर में कराने की मांग की थी। अब यह मामला जयपुर की विशेष अदालत में ही चलेगा, जहां ट्रायल पहले से जारी है।

मलिंगा की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि मामले के शिकायतकर्ता AEN हर्षदापति का पूरा परिवार वकालत पेशे से जुड़ा है, जिससे जयपुर में निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए ट्रायल को धौलपुर या भरतपुर स्थानांतरित किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को नकारते हुए कहा कि हाईकोर्ट का आदेश सही है और मामले की सुनवाई जयपुर में ही जारी रहेगी।

इस केस में मलिंगा के साथ सह आरोपी राकेश, गुमान और समीर ने भी धौलपुर ट्रायल की मांग करते हुए खुद को केस का पक्षकार बनाने की अर्जी दी थी, लेकिन अदालत ने सभी की याचिकाएं खारिज कर दीं।

28 मार्च 2022 को धौलपुर जिले के बाड़ी डिस्कॉम ऑफिस में बड़ी घटना हुई थी। आरोप है कि उस समय के कांग्रेस विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा और उनके समर्थकों ने AEN हर्षदापति व JEN नितिन गुलाटी के साथ मारपीट की थी। अगले ही दिन 29 मार्च को हर्षदापति ने मलिंगा और अन्य के खिलाफ मारपीट, राजकार्य में बाधा और एससी-एसटी एक्ट के तहत नामजद मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने इस प्रकरण में 5 लोगों को गिरफ्तार किया था।

घटना के बाद बिजली विभाग में जबरदस्त आक्रोश फैल गया था। निगम के कर्मचारियों ने प्रदेशभर में धरने-प्रदर्शन शुरू कर दिए। वहीं दबाव बढ़ने के बाद मलिंगा ने राजेंद्र गुढ़ा के साथ उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की और बाद में सरेंडर किया था।

मलिंगा को मई 2022 में हाईकोर्ट से कोरोना काल के कारण जमानत मिली थी। लेकिन जमानत मिलने के बाद उन्होंने समर्थकों के साथ विजय जुलूस निकाला, जो उनके लिए भारी पड़ गया। अदालत ने इस जुलूस को जमानत का दुरुपयोग मानते हुए पिछले साल 5 जुलाई 2024 को उनकी जमानत रद्द कर दी और 30 दिन में सरेंडर करने के आदेश दिए। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। फिलहाल मलिंगा जमानत पर बाहर हैं।

शिकायतकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता आदित्य जैन ने अदालत में कहा कि पूर्व विधायक मलिंगा की छवि एक ‘बाहुबली’ नेता की है। उन्होंने पहले भी गवाहों को धमकाया था और ट्रायल को प्रभावित करने की कोशिश की थी। इसीलिए केस को जयपुर में रखना ही न्याय के हित में है।

राज्य सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यदि अदालत चाहे तो केस को भरतपुर ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन जयपुर में सुनवाई जारी रहने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। अदालत ने अंततः यही माना कि जयपुर ही निष्पक्ष सुनवाई के लिए उपयुक्त स्थान है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब यह केस पूरी तरह से जयपुर ट्रायल कोर्ट में चलेगा। मलिंगा को अब यहां अदालत में हाजिर होना पड़ेगा। राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को मलिंगा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अब उन्हें राजधानी की अदालत में हर पेशी का सामना करना होगा।

