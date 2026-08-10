चित्तौड़गढ़ के व्यापारी से 2.45 करोड़ की ठगी, जोधपुर की लेडी डॉन दो बेटों समेत गिरफ्तार

मामला हाईप्रोफाइल होने के कारण इसकी गंभीरता और जांच को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा था। ऐसे में पुलिस पर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने और मामले की जांच आगे बढ़ाने का दबाव था।

मामला हाईप्रोफाइल होने के कारण इसकी गंभीरता और जांच को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा था। ऐसे में पुलिस पर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने और मामले की जांच आगे बढ़ाने का दबाव था।

जोधपुर में करोड़ों रुपये की ठगी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बोरानाडा थाने की हिस्ट्रीशीटर और कथित ‘लेडी डॉन’ सुमता बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सुमता के साथ उसके दो बेटों विनोद बिश्नोई और मनीष बिश्नोई को भी पकड़ा है। तीनों पर चित्तौड़गढ़ के एक व्यापारी से करीब 2 करोड़ 45 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।

पुलिस के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी सुमता बिश्नोई लंबे समय से पुलिस की रडार पर थी। थाने में मामला दर्ज होने के बाद से ही वह फरार चल रही थी। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि सुमता अपने घर आने वाली है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसके दोनों बेटों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

व्यापारी ने दर्ज कराया था धोखाधड़ी का मामला बोरानाडा एसीपी नरेंद्र कुमार पारीक ने बताया कि चित्तौड़गढ़ के एक व्यापारी ने सुमता बिश्नोई के खिलाफ धोखाधड़ी और करोड़ों रुपये की ठगी का मामला दर्ज कराया था। व्यापारी की ओर से दर्ज शिकायत में करीब 2.45 करोड़ रुपये की राशि की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था।

मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। मुख्य आरोपी सुमता बिश्नोई पुलिस की पकड़ से बाहर थी। पुलिस को उसके ठिकाने और गतिविधियों के संबंध में लगातार जानकारी जुटाई जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को उसके घर आने की गुप्त सूचना मिली।

सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए सुमता को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की भूमिका सामने आने के बाद पुलिस ने उसके दोनों बेटों विनोद बिश्नोई और मनीष बिश्नोई को भी गिरफ्तार कर लिया।

हाईकोर्ट कर रहा था मामले की मॉनिटरिंग यह मामला हाईप्रोफाइल होने के कारण इसकी गंभीरता और जांच को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा था। ऐसे में पुलिस पर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने और मामले की जांच आगे बढ़ाने का दबाव था।

पुलिस की कार्रवाई के बाद तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पुलिस की दलील सुनने के बाद सुमता बिश्नोई, विनोद बिश्नोई और मनीष बिश्नोई को 14 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया।

पुलिस कर रही पूछताछ, लेन-देन की जांच फिलहाल तीनों आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और करोड़ों रुपये की ठगी से जुड़े पूरे लेन-देन की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि व्यापारी से कथित तौर पर ठगी की रकम किस तरह ली गई और इस मामले में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं।

जांच में पुलिस आरोपियों के बैंक खातों, पैसों के लेन-देन और मामले से जुड़े अन्य दस्तावेजों की भी पड़ताल कर सकती है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ पूरी होने के बाद मामले में और तथ्य सामने आने की संभावना है।