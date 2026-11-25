सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।

पीठ ने 16 नवंबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब 25 नवंबर को अदालत ने सुबोध अग्रवाल समेत तीनों आरोपियों को जमानत देने का निर्णय सुनाया।

राजस्थान के बहुचर्चित जल जीवन मिशन (जेजेएम) घोटाले में गिरफ्तार पूर्व आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार (25 नवंबर) को सुबोध अग्रवाल के साथ तत्कालीन चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल और एमपी मीणा को भी जमानत दे दी। तीनों आरोपी पिछले करीब सात महीने से जेल में बंद थे। इस मामले में इससे पहले पूर्व मंत्री महेश जोशी को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले त्वरित सुनवाई (स्पीडी ट्रायल) के अधिकार को ध्यान में रखते हुए आरोपियों को जमानत देने का आदेश दिया।

इस फैसले के बाद जेजेएम घोटाले में लंबे समय से जेल में बंद तीनों अधिकारियों को राहत मिली है। हालांकि, जमानत मिलने का मतलब आरोपों से बरी होना नहीं है। मामले में आगे ट्रायल की प्रक्रिया जारी रहेगी।

7 महीने पहले दिल्ली से हुई थी गिरफ्तारी एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल को 9 अप्रैल 2026 को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। इस मामले में उन पर अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं। गिरफ्तारी के बाद से ही वह न्यायिक हिरासत में थे।

सुबोध अग्रवाल ने जमानत के लिए पहले राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच कर रही थी।

पीठ ने 16 नवंबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब 25 नवंबर को अदालत ने सुबोध अग्रवाल समेत तीनों आरोपियों को जमानत देने का निर्णय सुनाया।

कोर्ट में दी गई ये दलीलें सुप्रीम कोर्ट में सुबोध अग्रवाल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा, जबकि दिनेश गोयल की ओर से अधिवक्ता वेदांत शर्मा ने पैरवी की। बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है और जांच एजेंसियां आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी पेश कर चुकी हैं।

वकीलों ने कहा कि अब मामले का ट्रायल शुरू होने और पूरा होने में काफी समय लग सकता है। ऐसी स्थिति में आरोपियों को लंबे समय तक जेल में रखना उचित नहीं है। जब जांच पूरी हो चुकी है और हिरासत में रखकर पूछताछ की जरूरत नहीं रह गई है तो उन्हें जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए।

अदालत ने मामले में सुनवाई के अधिकार और अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पहलू को ध्यान में रखते हुए जमानत मंजूर की।

चार्जशीट में सुबोध अग्रवाल पर लगाए गए थे गंभीर आरोप एसीबी की ओर से दाखिल चार्जशीट में तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) सुबोध अग्रवाल की भूमिका को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। चार्जशीट के मुताबिक, फरवरी 2023 से जून 2023 के बीच सुबोध अग्रवाल को मैसर्स श्री गणपति ट्यूबवैल कंपनी और मैसर्स श्री श्याम ट्यूबवैल कंपनी के खिलाफ फर्जी प्रमाण-पत्रों को लेकर कई शिकायतें मिली थीं।

आरोप है कि इन शिकायतों के बावजूद संबंधित फर्मों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई नहीं की गई। इसके उलट विभागीय अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर कथित तौर पर गलत ईमेल आईडी के माध्यम से प्रमाण-पत्रों का सत्यापन करवाया गया।

जांच एजेंसी का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए दोनों कंपनियों को टेंडर प्रक्रिया के अगले चरण में योग्य घोषित करने का रास्ता साफ किया गया। इसके बाद भी इन फर्मों को करोड़ों रुपये के कामों के कार्यादेश जारी किए जाते रहे।