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शुरुआती दो छंद ठीक, बाकी लड़ाने-भिड़ाने वाले; वंदे मातरम् पर कांग्रेस नेता के बयान से गरमाई सियासत

By Sachin Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, बीकानेर
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दरअसल, वंदे मातरम् को लेकर देश में समय-समय पर राजनीतिक बहस होती रही है। इसके कुछ हिस्सों को लेकर अलग-अलग राजनीतिक दलों की ओर से आपत्तियां और तर्क सामने आते रहे हैं। इसी कड़ी में बीकानेर में कांग्रेस नेता मदन गोपाल मेघवाल के बयान ने स्थानीय राजनीति को गरमा दिया है।

शुरुआती दो छंद ठीक, बाकी लड़ाने-भिड़ाने वाले; वंदे मातरम् पर कांग्रेस नेता के बयान से गरमाई सियासत
दरअसल, वंदे मातरम् को लेकर देश में समय-समय पर राजनीतिक बहस होती रही है। इसके कुछ हिस्सों को लेकर अलग-अलग राजनीतिक दलों की ओर से आपत्तियां और तर्क सामने आते रहे हैं। इसी कड़ी में बीकानेर में कांग्रेस नेता मदन गोपाल मेघवाल के बयान ने स्थानीय राजनीति को गरमा दिया है।

बीकानेर में वंदे मातरम् के गायन को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीकानेर शहर कांग्रेस अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल के एक बयान को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। मेघवाल ने वंदे मातरम् के पूरे वाचन को लेकर कहा कि इसके शुरुआती दो छंद ठीक हैं, जबकि बाकी दो छंद लोगों को लड़ाने-भिड़ाने वाले हैं। इसी वजह से पूरा वाचन नहीं किया गया।

मदन गोपाल मेघवाल का यह बयान सामने आने के बाद भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस को घेरा। भाजपा की ओर से पोस्ट कर कहा गया कि कांग्रेस की असलियत सामने आ गई है। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे तक के नेता वंदे मातरम् के विरोधी हैं।

भाजपा ने अपने पोस्ट में मदन गोपाल मेघवाल के बयान का हवाला देते हुए लिखा- “वंदे मातरम् का शुरुआती हिस्सा छोड़कर बाकी लड़ाऊ-भड़काऊ है।” भाजपा ने इस बयान पर कांग्रेस नेताओं को निशाने पर लेते हुए कहा कि उन्हें शर्म आनी चाहिए।

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वंदे मातरम् के पूरे वाचन को लेकर विवाद

दरअसल, वंदे मातरम् को लेकर देश में समय-समय पर राजनीतिक बहस होती रही है। इसके कुछ हिस्सों को लेकर अलग-अलग राजनीतिक दलों की ओर से आपत्तियां और तर्क सामने आते रहे हैं। इसी कड़ी में बीकानेर में कांग्रेस नेता मदन गोपाल मेघवाल के बयान ने स्थानीय राजनीति को गरमा दिया है।

मेघवाल का कहना है कि वंदे मातरम् के दो छंद ठीक हैं, लेकिन बाकी दो छंद लड़ाने-भिड़ाने वाले हैं। इसलिए पूरा वाचन नहीं किया गया। उनके इस बयान को भाजपा ने कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ते हुए हमला बोला है।

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भाजपा ने कांग्रेस की नीयत पर उठाए सवाल

भाजपा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कांग्रेस पर तीखा हमला किया। भाजपा का कहना है कि वंदे मातरम् जैसे राष्ट्रीय गीत को लेकर कांग्रेस नेताओं का नजरिया सामने आ गया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व हो या स्थानीय स्तर के नेता, सभी वंदे मातरम् के विरोध में खड़े दिखाई दे रहे हैं।

भाजपा के इस हमले के बाद बीकानेर की राजनीति में बयानबाजी तेज होने के आसार हैं। कांग्रेस नेता के बयान को भाजपा स्थानीय स्तर पर मुद्दा बनाने की तैयारी में है।

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कांग्रेस की ओर से सफाई का इंतजार

मदन गोपाल मेघवाल के बयान पर भाजपा की प्रतिक्रिया सामने आने के बाद अब कांग्रेस की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। यह भी देखना होगा कि कांग्रेस नेतृत्व इस बयान को लेकर क्या रुख अपनाता है।

फिलहाल वंदे मातरम् के वाचन को लेकर बीकानेर में सियासी विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ कांग्रेस नेता ने इसके कुछ छंदों को लेकर सवाल उठाए हैं, वहीं भाजपा ने इसे कांग्रेस की कथित मानसिकता से जोड़ते हुए तीखा हमला किया है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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