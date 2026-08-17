शुरुआती दो छंद ठीक, बाकी लड़ाने-भिड़ाने वाले; वंदे मातरम् पर कांग्रेस नेता के बयान से गरमाई सियासत

दरअसल, वंदे मातरम् को लेकर देश में समय-समय पर राजनीतिक बहस होती रही है। इसके कुछ हिस्सों को लेकर अलग-अलग राजनीतिक दलों की ओर से आपत्तियां और तर्क सामने आते रहे हैं। इसी कड़ी में बीकानेर में कांग्रेस नेता मदन गोपाल मेघवाल के बयान ने स्थानीय राजनीति को गरमा दिया है।

दरअसल, वंदे मातरम् को लेकर देश में समय-समय पर राजनीतिक बहस होती रही है। इसके कुछ हिस्सों को लेकर अलग-अलग राजनीतिक दलों की ओर से आपत्तियां और तर्क सामने आते रहे हैं। इसी कड़ी में बीकानेर में कांग्रेस नेता मदन गोपाल मेघवाल के बयान ने स्थानीय राजनीति को गरमा दिया है।

बीकानेर में वंदे मातरम् के गायन को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीकानेर शहर कांग्रेस अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल के एक बयान को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। मेघवाल ने वंदे मातरम् के पूरे वाचन को लेकर कहा कि इसके शुरुआती दो छंद ठीक हैं, जबकि बाकी दो छंद लोगों को लड़ाने-भिड़ाने वाले हैं। इसी वजह से पूरा वाचन नहीं किया गया।

मदन गोपाल मेघवाल का यह बयान सामने आने के बाद भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस को घेरा। भाजपा की ओर से पोस्ट कर कहा गया कि कांग्रेस की असलियत सामने आ गई है। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे तक के नेता वंदे मातरम् के विरोधी हैं।

भाजपा ने अपने पोस्ट में मदन गोपाल मेघवाल के बयान का हवाला देते हुए लिखा- “वंदे मातरम् का शुरुआती हिस्सा छोड़कर बाकी लड़ाऊ-भड़काऊ है।” भाजपा ने इस बयान पर कांग्रेस नेताओं को निशाने पर लेते हुए कहा कि उन्हें शर्म आनी चाहिए।

वंदे मातरम् के पूरे वाचन को लेकर विवाद दरअसल, वंदे मातरम् को लेकर देश में समय-समय पर राजनीतिक बहस होती रही है। इसके कुछ हिस्सों को लेकर अलग-अलग राजनीतिक दलों की ओर से आपत्तियां और तर्क सामने आते रहे हैं। इसी कड़ी में बीकानेर में कांग्रेस नेता मदन गोपाल मेघवाल के बयान ने स्थानीय राजनीति को गरमा दिया है।

मेघवाल का कहना है कि वंदे मातरम् के दो छंद ठीक हैं, लेकिन बाकी दो छंद लड़ाने-भिड़ाने वाले हैं। इसलिए पूरा वाचन नहीं किया गया। उनके इस बयान को भाजपा ने कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ते हुए हमला बोला है।

भाजपा ने कांग्रेस की नीयत पर उठाए सवाल भाजपा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कांग्रेस पर तीखा हमला किया। भाजपा का कहना है कि वंदे मातरम् जैसे राष्ट्रीय गीत को लेकर कांग्रेस नेताओं का नजरिया सामने आ गया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व हो या स्थानीय स्तर के नेता, सभी वंदे मातरम् के विरोध में खड़े दिखाई दे रहे हैं।

भाजपा के इस हमले के बाद बीकानेर की राजनीति में बयानबाजी तेज होने के आसार हैं। कांग्रेस नेता के बयान को भाजपा स्थानीय स्तर पर मुद्दा बनाने की तैयारी में है।

कांग्रेस की ओर से सफाई का इंतजार मदन गोपाल मेघवाल के बयान पर भाजपा की प्रतिक्रिया सामने आने के बाद अब कांग्रेस की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। यह भी देखना होगा कि कांग्रेस नेतृत्व इस बयान को लेकर क्या रुख अपनाता है।