SSB से रिटायरमेंट के 27 दिन बाद भी डॉ. साहब का दरबार कायम! नेम प्लेट जस की तस, ताले में कैद मरीजों की फाइलें

यह पहली बार नहीं है जब एसएमएस मेडिकल कॉलेज में चैंबर को लेकर विवाद सामने आया हो। वर्ष 2019 में न्यूरोलॉजी विभाग में भी विभागाध्यक्ष के चैंबर को लेकर हाई-प्रोफाइल विवाद हुआ था।

सरकारी अस्पतालों में मरीज उम्मीद लेकर आते हैं कि यहां इलाज मिलेगा, लेकिन जब इलाज से जुड़ी जरूरी फाइलें ही एक बंद कमरे में कैद हो जाएं, तो सवाल सिर्फ व्यवस्था पर नहीं, पूरी प्रशासनिक जवाबदेही पर उठने लगते हैं। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक से सामने आया मामला कुछ ऐसा ही है, जहां रिटायरमेंट के 27 दिन बाद भी एक वरिष्ठ डॉक्टर का चैंबर उसी शान से बंद पड़ा है। दरवाजे पर उनका नाम आज भी चमक रहा है और कमरे का ताला अब भी वैसा ही लटका हुआ है, जैसे मानो उसके खुलने का इंतजार अभी खत्म ही नहीं हुआ।

चार्ज दिया, लेकिन चाबी और फाइलें कमरे में ही छोड़ गए पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. धनंजय अग्रवाल सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। विभाग का प्रशासनिक चार्ज उन्होंने अपने जूनियर डॉ. विनय मल्होत्रा को सौंप दिया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक चैंबर की चाबी और कमरे में रखी कई महत्वपूर्ण मरीज फाइलें वहीं बंद रह गईं। कुछ ही दिनों बाद डॉ. विनय मल्होत्रा भी लंबी छुट्टी पर चले गए और विभाग का कार्यवाहक चार्ज डॉ. संजीव शर्मा को सौंप दिया गया। इसी बीच बंद कमरे में कैद फाइलों ने मरीजों और उनके परिजनों की परेशानी कई गुना बढ़ा दी।

जब इलाज की फाइल ताले में बंद हो जाए… बताया जा रहा है कि चैंबर के भीतर कई गंभीर मरीजों, विशेषकर किडनी रोगियों से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइलें और रिकॉर्ड रखे हुए हैं। इलाज की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो उन्हें एक विभाग से दूसरे विभाग भेजा जाता रहा। कई लोगों ने अस्पताल प्रशासन से शिकायत भी की, लेकिन समाधान के बजाय उन्हें सिर्फ इंतजार ही मिला। सवाल यह है कि अगर किसी मरीज के इलाज में देरी से गंभीर परिणाम सामने आते, तो उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन उठाता?

कार्यवाहक विभागाध्यक्ष भी बेबस पूरे मामले पर जब कार्यवाहक विभागाध्यक्ष डॉ. संजीव शर्मा से बात की गई तो उन्होंने साफ कहा कि उन्हें हाल ही में विभाग का चार्ज मिला है। कमरे के भीतर क्या रखा है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। उनका कहना है कि बिना प्रशासनिक अनुमति के कमरे का ताला नहीं खोला जा सकता और जो निर्देश मिलेंगे, उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उनका यह बयान अस्पताल की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है कि आखिर 27 दिन तक किसी ने कमरे का सत्यापन क्यों नहीं किया।

एसएमएस लौटने की उम्मीद, लेकिन पोस्टिंग मिली अजमेर सूत्रों के अनुसार रिटायरमेंट के बाद डॉ. धनंजय अग्रवाल की इच्छा थी कि उन्हें री-अपॉइंटमेंट देकर फिर से एसएमएस मेडिकल कॉलेज में ही सेवाएं देने का अवसर मिले। इसके लिए उन्होंने सरकार के समक्ष आवेदन भी किया। बताया जाता है कि पहली बार उनका प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ। बाद में दोबारा प्रयास किया गया, लेकिन सरकार ने 19 जून को उन्हें अजमेर मेडिकल कॉलेज में पुनर्नियुक्ति दे दी। इसके बावजूद एसएमएस में उनका चैंबर, नेम प्लेट और बंद कमरा आज भी जस का तस बना हुआ है।

नेम प्लेट अब भी वहीं, आखिर क्यों? अस्पताल के गलियारों में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि जब कोई अधिकारी सेवा से निवृत्त हो चुका है तो उसके नाम की नेम प्लेट अब तक क्यों नहीं हटाई गई। प्रशासन आखिर किसका इंतजार कर रहा है? यह सवाल अस्पताल कर्मचारियों के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है। कई लोगों का कहना है कि यह सिर्फ एक नेम प्लेट नहीं, बल्कि प्रशासनिक उदासीनता की तस्वीर बन चुकी है।

एसएमएस में पहले भी हो चुका है चैंबर विवाद यह पहली बार नहीं है जब एसएमएस मेडिकल कॉलेज में चैंबर को लेकर विवाद सामने आया हो। वर्ष 2019 में न्यूरोलॉजी विभाग में भी विभागाध्यक्ष के चैंबर को लेकर हाई-प्रोफाइल विवाद हुआ था। उस समय तत्कालीन विभागाध्यक्ष डॉ. आर.एस. जैन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में दूसरे डॉक्टर के चैंबर का ताला तुड़वाकर कब्जा करने की कोशिश की थी। तब भी विभागाध्यक्ष की कुर्सी और चैंबर अस्पताल में चर्चा का बड़ा विषय बने थे।

मरीज पूछ रहे हैं, जवाब किसके पास है? इस पूरे मामले ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सरकारी अस्पताल में मरीजों की फाइलें किसी व्यक्ति विशेष के कमरे में बंद रह सकती हैं? क्या एक रिटायर्ड अधिकारी के चैंबर का ताला खुलवाने की ताकत भी अस्पताल प्रशासन के पास नहीं है? और अगर प्रशासन इतने दिनों तक सिर्फ नेम प्लेट तक नहीं हटा पाया, तो मरीजों के हितों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेगा?