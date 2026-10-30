राजस्थान में मेवा की दुकान पर पहुंचे विधायकजी, अफसरों को बाहर निकाला; खुद चखकर दे दी क्लीनचिट

कहानी में असली ट्विस्ट तो इसके बाद आया। मेवे की गुणवत्ता जांचने के बाद विधायकजी ने दुकानदार को अपने लिए भी एक-एक डिब्बा पैक करने का आदेश दे दिया।

मामला त्योहारी सीजन का बताया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम शहर की एक मेवे की दुकान पर सैंपल लेने पहुंची थी। दुकान के मालिक से विधायकजी की अच्छी जान-पहचान बताई जाती है।

श्रीगंगानगर के विधायकजी का मेवे पर ऐसा दिल आया कि खाद्य सुरक्षा टीम को ही दुकान से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सैंपल लेने पहुंची टीम लौट गई और विधायकजी खुद बन गए फूड इंस्पेक्टर। मेवा चखा, मिलावट का फैसला सुनाया और फिर अपने लिए डिब्बे बंधवाने का फरमान भी जारी कर दिया।

राजस्थान की राजनीति में कुछ विधायक ऐसे भी हैं, जिनका जलवा सदन से लेकर सड़क तक दिखाई देता है। लेकिन श्रीगंगानगर वाले विधायकजी की बात ही कुछ अलग है। इन्हें खाने-पीने का इतना शौक है कि मेवे की दुकान पर पहुंचते ही खाद्य सुरक्षा विभाग के अफसरों की भूमिका भी खुद संभाल ली। हालात ऐसे बने कि सरकारी टीम सैंपल लेने आई थी, लेकिन विधायकजी ने खुद ही जांच कर डाली। अब सवाल यह है कि जब विधायकजी ही फूड इंस्पेक्टर बन जाएंगे तो विभाग के अफसर आखिर क्या करेंगे?

सैंपल लेने पहुंची टीम, विधायकजी ने संभाल लिया मोर्चा मामला त्योहारी सीजन का बताया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम शहर की एक मेवे की दुकान पर सैंपल लेने पहुंची थी। दुकान के मालिक से विधायकजी की अच्छी जान-पहचान बताई जाती है। टीम अपनी सरकारी कार्रवाई शुरू करती, उससे पहले ही विधायकजी की एंट्री हो गई।

फिर क्या था! विधायकजी ने आते ही टीम को दुकान से बाहर कर दिया। अब दुकान पर सरकारी जांच नहीं, बल्कि विधायकजी की अपनी जांच शुरू हो गई। एक-एक करके मेवे की बरनियां खुलवाई गईं। विधायकजी ने खुद मेवा चखकर उसकी गुणवत्ता परखनी शुरू कर दी। काजू, बादाम, पिस्ता और दूसरे मेवों का स्वाद लेने के बाद मानो फैसला भी सुना दिया कि सब कुछ ठीक है। न किसी लैब की जरूरत, न किसी रिपोर्ट का इंतजार।

मेवा चखा और फिर डिब्बे बांधने का फरमान! कहानी में असली ट्विस्ट तो इसके बाद आया। मेवे की गुणवत्ता जांचने के बाद विधायकजी ने दुकानदार को अपने लिए भी एक-एक डिब्बा पैक करने का आदेश दे दिया। साथ ही हिसाब-किताब के लिए भी फरमान जारी कर दिया कि बिल फलां के खाते में लिख लेना।

यानी सरकारी टीम आई थी मिलावट पकड़ने, लेकिन दुकान पर कार्रवाई का अंदाज ही बदल गया। सैंपल की जगह मेवे का स्वाद चखा गया और जांच की जगह डिब्बे पैक होने लगे। अब इसे विधायकजी का मेवों के प्रति प्रेम कहें या अपने चहेते दुकानदार के प्रति दरियादिली, यह तो वही जानें।

लैब में नहीं, विधायकजी के घर पहुंचे सैंपल! इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक गलियारों में चुटकी ली जा रही है। चर्चा यह भी है कि खाद्य सुरक्षा विभाग को आगे से अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव कर लेना चाहिए। जब विधायकजी खुद ही मेवे की गुणवत्ता जांचने में सक्षम हैं तो फिर सैंपल लैब भेजने की क्या जरूरत?

विभाग को चाहिए कि सैंपल सीधे विधायकजी के आवास पर पहुंचा दे। विधायकजी खुद चखकर बता देंगे कि मेवा मिलावटी है या एकदम क्लीन। हालांकि, यह पूरी तरह व्यंग्यात्मक तंज है, क्योंकि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का फैसला निर्धारित जांच प्रक्रिया और प्रयोगशाला रिपोर्ट से ही होता है।

पहले भी विवादों से रहा है विधायकजी का नाता श्रीगंगानगर वाले विधायकजी का नाम पहले भी विवादों के चलते चर्चा में आता रहा है। करीब दो महीने पहले एक सार्वजनिक मंच पर उनका आपा खोने का मामला सामने आया था। उस दौरान काफी देर तक माहौल गर्म रहा और उन्हें शांत कराने की कोशिशें हुईं।

इतना ही नहीं, करीब छह महीने पहले AEN समेत तीन अधिकारियों के साथ मारपीट के आरोपों को लेकर भी विधायकजी चर्चा में आए थे। इस मामले को लेकर विवाद और कानूनी प्रक्रिया जारी बताई जाती है।

अब मेवे की दुकान वाला यह नया किस्सा राजनीतिक गलियारों में चटखारे लेकर सुनाया जा रहा है। एक तरफ खाद्य सुरक्षा विभाग मिलावट रोकने के लिए दुकानों पर सैंपलिंग करता है, दूसरी तरफ विधायकजी ने दुकान पर पहुंचकर खुद ही गुणवत्ता जांचने की कमान संभाल ली।