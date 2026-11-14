श्रीगंगानगर में सुबह-सुबह बरसात; माउंट आबू में सबसे ठंडी रात

शनिवार सुबह श्रीगंगानगर में हल्की बारिश होने से मौसम ठंडा हो गया। इससे पहले शुक्रवार को बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, फलोदी, जैसलमेर और झुंझुनूं के आसपास के इलाकों में दोपहर बाद बादल छाए रहे।

प्रदेश के कुछ हिस्सों में गर्मी का असर अब भी बना हुआ है। शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा।

राजस्थान में सर्दी की दस्तक के बीच मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) के असर से प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में बादलों की आवाजाही शुरू हो गई है। शनिवार सुबह श्रीगंगानगर में हल्की बारिश हुई। वहीं, बीकानेर संभाग के कई जिलों में बादल छाने और ठंडी हवाएं चलने से मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों में बारिश और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में आने वाले दिनों में दिन के तापमान में गिरावट के साथ ठंड का असर बढ़ने की संभावना है।

शुक्रवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला। बीकानेर संभाग के जिलों में सुबह से ही मौसम में बदलाव रहा। दोपहर बाद आसमान में हल्के बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चलती रहीं। जोधपुर और जैसलमेर के कुछ इलाकों में भी दोपहर के समय बादलों की आवाजाही रही, हालांकि यहां बारिश नहीं हुई। मौसम में आए इस बदलाव के चलते प्रदेश के कई शहरों में अधिकतम तापमान में करीब एक डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई।

श्रीगंगानगर में सुबह बारिश, इन जिलों में बदला मौसम शनिवार सुबह श्रीगंगानगर में हल्की बारिश होने से मौसम ठंडा हो गया। इससे पहले शुक्रवार को बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, फलोदी, जैसलमेर और झुंझुनूं के आसपास के इलाकों में दोपहर बाद बादल छाए रहे। इन क्षेत्रों में ठंडी हवाएं चलने से तापमान में भी बदलाव देखने को मिला।

हालांकि, प्रदेश के कुछ हिस्सों में गर्मी का असर अब भी बना हुआ है। शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। यहां अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बाड़मेर में पारा 35.5 डिग्री सेल्सियस पर रहा। यानी एक तरफ जहां उत्तर-पश्चिमी राजस्थान में बादलों और ठंडी हवाओं ने मौसम बदल दिया, वहीं दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों के कुछ शहरों में दिन के समय गर्मी बनी रही।

माउंट आबू में सबसे ठंडी रात, पारा 11.3 डिग्री पर पहुंचा मौसम में बदलाव का असर रात के तापमान पर भी दिखाई दिया। शुक्रवार को प्रदेश के कई शहरों में न्यूनतम तापमान में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया। कहीं रात का पारा नीचे आया तो कहीं इसमें मामूली बढ़ोतरी हुई। प्रदेश में सबसे ठंडी रात हिल स्टेशन माउंट आबू में रही। यहां न्यूनतम तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

इसके अलावा सिरोही में रात का तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस रहा। पहाड़ी इलाकों में रात के समय ठंड का असर बढ़ने लगा है। वहीं, पश्चिमी विक्षोभ के चलते बादल और हवाओं की सक्रियता से आने वाले दिनों में प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी रात के तापमान में बदलाव देखने को मिल सकता है।

आज 6 और कल 8 जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार 14 नवंबर को प्रदेश के 6 जिलों में बादल छाने, तेज हवाएं चलने और कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 15 नवंबर को प्रदेश के 8 जिलों में बारिश और मौसम खराब रहने की चेतावनी दी गई है।

पश्चिमी विक्षोभ का असर मुख्य रूप से राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में देखने को मिल रहा है। ऐसे में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में मौसम की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। बारिश और ठंडी हवाओं के चलते दिन के तापमान में भी गिरावट आने की संभावना है।

16 नवंबर से और बढ़ेगी ठंड, 2 से 3 डिग्री गिरेगा पारा मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 16 नवंबर से प्रदेश के अधिकांश शहरों के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। इसका असर दिन और रात दोनों के तापमान पर देखने को मिलेगा। खासतौर पर सुबह और शाम के समय ठंड का अहसास बढ़ सकता है।