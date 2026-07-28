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श्रीगंगानगर में ASI की तेज रफ्तार क्रेटा ने 3 महिला को उड़ाया; लोगों ने पकड़ा तो दिखाने लगा पुलिसिया रौब

By Sachin Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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स्थानीय लोगों के मुताबिक घायल महिला पटवारी संगीता, पूजा और गरिमा पटवार मंडल में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पैदल अपने घर लौट रही थीं। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आई क्रेटा कार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया।

श्रीगंगानगर में ASI की तेज रफ्तार क्रेटा ने 3 महिला को उड़ाया; लोगों ने पकड़ा तो दिखाने लगा पुलिसिया रौब
स्थानीय लोगों के मुताबिक घायल महिला पटवारी संगीता, पूजा और गरिमा पटवार मंडल में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पैदल अपने घर लौट रही थीं। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आई क्रेटा कार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया।

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में मंगलवार को तेज रफ्तार और कथित लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया। गजसिंहपुर-पदमपुर हाईवे पर कोतवाली थाने में तैनात एक ASI की निजी क्रेटा कार ने सड़क किनारे पैदल जा रही तीन महिला पटवारियों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि तीनों महिलाएं कई मीटर दूर जाकर गिरीं। इनमें दो पटवारियों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें श्रीगंगानगर रेफर किया गया है। घटना के बाद आरोपी ASI मौके से भागने लगा, लेकिन स्थानीय लोगों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज और लोगों के साथ बहस का वीडियो भी सामने आया है।

सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा हादसा

जानकारी के अनुसार हादसा मंगलवार दोपहर करीब तीन बजे गजसिंहपुर-पदमपुर हाईवे स्थित गोल्डन पब्लिक स्कूल के पास हुआ। सड़क किनारे लगे एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। फुटेज में तेज रफ्तार क्रेटा कार पीछे से आकर तीनों महिला पटवारियों को टक्कर मारती दिखाई दे रही है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दो महिलाएं करीब 10 मीटर दूर जा गिरीं, जबकि एक महिला लगभग 20 मीटर दूर जा गिरी।

ट्रेनिंग से लौट रही थीं तीनों महिला पटवारी

स्थानीय लोगों के मुताबिक घायल महिला पटवारी संगीता, पूजा और गरिमा पटवार मंडल में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पैदल अपने घर लौट रही थीं। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आई क्रेटा कार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि वाहन की रफ्तार काफी अधिक थी, जिसके कारण तीनों महिलाओं को गंभीर चोटें आईं।

दो पटवारियों की हालत गंभीर, श्रीगंगानगर रेफर

हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने तीनों घायलों को गजसिंहपुर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने संगीता (26) और पूजा (27) की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें श्रीगंगानगर के उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर कर दिया। दोनों का इलाज जारी है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं गरिमा (26) को हल्की चोटें आईं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। जानकारी के अनुसार पूजा मूल रूप से बीकानेर जिले की निवासी हैं, जबकि संगीता और गरिमा श्रीगंगानगर जिले की रहने वाली हैं।

भागने की कोशिश, लोगों ने पीछा कर पकड़ा

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हादसे के बाद आरोपी ASI अपनी कार लेकर मौके से भागने लगा। घायल महिलाओं की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े और कार का पीछा किया। कुछ दूरी पर लोगों ने वाहन को रोक लिया। आरोप है कि गुस्साए लोगों ने कार के शीशे तोड़ दिए और ASI को बाहर निकाला। इस दौरान मौके पर काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही।

पकड़े जाने पर दिखाया पुलिसिया रौब

स्थानीय लोगों का आरोप है कि पकड़े जाने के बाद आरोपी ASI ने अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय आम लोगों पर ही रौब जमाना शुरू कर दिया। लोगों से उसकी तीखी बहस हुई और उसने पुलिसकर्मी होने का दबाव बनाने की कोशिश की। इस दौरान मौजूद लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

SP बोले- शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई

श्रीगंगानगर के पुलिस अधीक्षक हरीशंकर ने बताया कि आरोपी ASI सुभाष अपनी निजी क्रेटा कार से किसी निजी कार्य के लिए गजसिंहपुर गया था। इसी दौरान यह सड़क हादसा हुआ। उन्होंने कहा कि फिलहाल पुलिस को इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत मिलने के बाद नियमानुसार आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आरोपी को बचाने के आरोप

घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। लोगों का आरोप है कि गजसिंहपुर थाने का कुछ स्टाफ आरोपी ASI को बचाने की कोशिश कर रहा है। वहीं जब मामले को लेकर गजसिंहपुर थाना प्रभारी शालू बिश्नोई से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। इससे लोगों में पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।

सख्त कार्रवाई की उठी मांग

हादसे के बाद स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने आरोपी ASI के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि कोई आम नागरिक इस तरह का हादसा करता तो उसके खिलाफ तत्काल मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की जाती। ऐसे में पुलिसकर्मी होने के कारण किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। फिलहाल सभी की नजर पुलिस की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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