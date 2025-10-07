sms trauma center jaipur hospital fire deaths negligence दीवारों में आता था करंट, SMS अस्पताल में 8 मौतों से पहले दर्जनों शिकायतें; पड़ताल में चौंकाने वाले खुलासे, Jaipur Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
जयपुर

दीवारों में आता था करंट, SMS अस्पताल में 8 मौतों से पहले दर्जनों शिकायतें; पड़ताल में चौंकाने वाले खुलासे

जयपुर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल—सवाई मान सिंह (SMS) हॉस्पिटल। राज्यभर के गंभीर मरीज यहां उम्मीद लेकर आते हैं। लेकिन यहां उम्मीद नहीं, बिजली का करंट और सिस्टम की सुस्ती मरीजों की जान ले गई।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरTue, 7 Oct 2025 11:33 AM
जिस ट्रॉमा सेंटर में 8 मरीजों ने तड़प-तड़प कर दम तोड़ा, वहां दीवारों से करंट फैलता था, छत से पानी टपकता था और वायरिंग में रोजाना चिंगारियां उड़ती थीं। डॉक्टरों ने कई बार खतरे की घंटी बजाई, मगर अफसरों के कानों में रुई पड़ी रही। नतीजा—5 अक्टूबर की रात आग भभक उठी और सेकेंड फ्लोर के आईसीयू में 8 मरीजों की सांसें धुएं में घुट गईं।

2 दिन पहले ही चेतावनी दी गई थी: “पैनल खराब है, बड़ा हादसा हो सकता है”

लाइव हिंदुस्तान के पास मौजूद दस्तावेज़ बताते हैं कि ट्रॉमा सेंटर के तत्कालीन नोडल ऑफिसर डॉ. अनुराग धाकड़ ने 3 अक्टूबर को ही अधीक्षक को पत्र लिखकर चेताया था—“निर्माण कार्य के चलते इलेक्ट्रिक पैनल, VRV सिस्टम और डक्ट मशीनें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।”

पर अफसोस, यह आखिरी चेतावनी भी ‘फाइलों के कब्रिस्तान’ में दफन हो गई। दो दिन बाद वही आशंका सच हो गई।

सितंबर से खतरे की फाइलें भरती जा रहीं थीं

लाइव हिंदुस्तान की पड़ताल में सामने आया है कि पिछले दो महीनों में ट्रॉमा सेंटर से 10 से ज्यादा शिकायत पत्र भेजे गए।

• 9 सितंबर को डॉ. धाकड़ ने लिखा था – “ओटी की दीवारों में करंट फैल रहा है, किसी दिन हादसा हो जाएगा।”

• 3 और 5 सितंबर को उन्होंने बताया – “पानी के रिसाव से सर्जरी प्रभावित हो रही है।”

• 8 सितंबर को फिर पत्र लिखा – “करंट आने से ऑपरेशन रोकने पड़े।”

लेकिन न कोई विजिट, न कोई सुधार। सिर्फ ठंडे जवाब—“देख रहे हैं।”

“फॉल सिलिंग टूटी है, कोई ध्यान नहीं”

30 जुलाई को भी ट्रॉमा सेंटर के ICU-203 की टूटी फॉल सीलिंग का मुद्दा उठाया गया था। पत्र में लिखा गया—“मरीजों के ऊपर से प्लास्टर गिर सकता है।” लेकिन वहां प्लास्टर नहीं, पूरा सिस्टम गिर पड़ा।

रात 11:30 बजे उठी आग, 20 मिनट सब सोते रहे

हादसे की रात—5 अक्टूबर। ट्रॉमा सेंटर के सेकेंड फ्लोर पर स्टोर रूम में शॉर्ट सर्किट से आग लगी।

मरीजों ने धुआं देखा, नर्सिंग स्टाफ को बताया— किसी ने ध्यान नहीं दिया।

करीब 20 मिनट बाद जब अलर्ट हुए, तब तक आईसीयू धुएं से भर चुका था।

स्टोर रूम में स्प्रिट, बीटाडीन, कॉटन, प्लास्टिक कैथेटर जैसे ज्वलनशील सामान पड़े थे। ऊपर से ऑक्सीजन सप्लाई—आग ने रफ्तार पकड़ ली।

जब दरवाजा खोला गया, तो धुआं सीधे वार्ड में घुसा… मरीजों की सांसें वहीं थम गईं।

दम घुटने से मौत, जांच में लापरवाही की परतें खुलीं

प्रारंभिक जांच में पता चला कि सभी मरीज धुएं से दम घुटने से मरे।

आईसीयू के वेंटिलेशन सिस्टम फेल हो गए। फायर अलार्म बंद थे।

फायर फाइटिंग सिस्टम चालू करना किसी को आता ही नहीं था।

जिस अस्पताल में हजारों मरीज रोज आते हैं, वहां सुरक्षा की ट्रेनिंग तक नहीं।

“हम सिर्फ बताते हैं, कार्रवाई अधीक्षक करते हैं”

हादसे के बाद हटाए गए नोडल ऑफिसर डॉ. अनुराग धाकड़ ने लाइव हिंदुस्तान से कहा,

“मेंटेनेंस और बजट अधीक्षक ऑफिस के पास है। हम नियमित रूप से समस्याओं की जानकारी देते हैं, रिमाइंडर भी भेजते हैं। लेकिन समाधान उन्हीं के स्तर पर होना था।”

धाकड़ का बयान इस सिस्टम की सबसे बड़ी पोल खोलता है—जान बचाने वाले डॉक्टर खतरा बताते रहे, और फैसले लेने वाले अफसर कुर्सियों पर टिके रहे।

वार्डों में अब भी टपकता पानी, सीलन से बिजली बोर्ड गीले

किसी ने गंभीरता से लिया होता, तो शायद 8 जानें बच जातीं

इन पत्रों, चेतावनियों और चेतावनियों के बाद भी अगर कोई अफसर जागा नहीं,

तो जिम्मेदारी सिर्फ बिजली के करंट की नहीं, सिस्टम की सुस्ती की भी है।

हर फाइल में ‘रिसाव’ था—कभी पानी का, कभी जिम्मेदारी का।

और जब दोनों ने मिलकर काम किया—तो आग ने अस्पताल के साथ इंसानियत को भी जला डाला।

