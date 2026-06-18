SMS में मरीजों की दवाओं पर डाका! इंजेक्शन-सीरिंज बेचते दबोचा फार्मासिस्ट
जानकारी के अनुसार पकड़े गए फार्मासिस्ट बबन ने बाहरी युवक मनोज कुमार यादव के साथ मिलकर दवाइयों की सप्लाई का सौदा तय किया था। करीब 10 हजार रुपए से अधिक कीमत की दवाइयां, इंजेक्शन, सीरिंज और एनएस की बोतलें मात्र 1500 रुपए में बेचने की बात सामने आई है।
जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल में मरीजों के लिए रखी गई महंगी दवाइयों और इंजेक्शनों की चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। अस्पताल के दवा वितरण केंद्र (DDC) से जुड़े एक संविदाकर्मी फार्मासिस्ट को सुरक्षा गार्डों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोप है कि उसने अस्पताल के स्टोर से दवाइयां निकालकर एक बाहरी युवक को बेच दीं।
1500 रुपए में किया हजारों की दवाइयों का सौदा
जानकारी के अनुसार पकड़े गए फार्मासिस्ट बबन ने बाहरी युवक मनोज कुमार यादव के साथ मिलकर दवाइयों की सप्लाई का सौदा तय किया था। करीब 10 हजार रुपए से अधिक कीमत की दवाइयां, इंजेक्शन, सीरिंज और एनएस की बोतलें मात्र 1500 रुपए में बेचने की बात सामने आई है। भुगतान फोन-पे के जरिए किया गया था।
वेयरहाउस और DDC से निकाली गई दवाइयां
अस्पताल प्रशासन ने बबन की ड्यूटी चरक भवन स्थित वेयरहाउस में लगा रखी थी। आरोप है कि उसने कुछ दवाइयां वेयरहाउस से और कुछ DDC-14 नंबर काउंटर से उठाईं। इसके बाद सभी सामान को एक बड़े डिब्बे में भरकर युवक के बैग में रख दिया, ताकि बिना किसी शक के अस्पताल से बाहर ले जाया जा सके।
सुरक्षा गार्डों की सतर्कता से खुला पूरा मामला
रेस्को सुरक्षा गार्डों को दवाइयों की चोरी की सूचना मिली थी। इसके बाद उन्होंने फार्मासिस्ट और युवक की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। दोनों जैसे ही बांगड़ परिसर के मुख्य गेट की ओर बढ़े, गार्डों ने उन्हें रोककर पूछताछ की और बैग की तलाशी ली।
बैग से मिली इंजेक्शनों और दवाओं की खेप
तलाशी के दौरान युवक के बैग से एंटीबायोटिक श्रेणी के ओज-डॉक्सी इंजेक्शन, एनएस की बोतलें, सीरिंज और अन्य दवाइयों का बड़ा स्टॉक बरामद हुआ। बरामद सामग्री अस्पताल के स्टॉक की बताई जा रही है, जिसे चोरी कर बाहर ले जाया जा रहा था।
मरीज के नाम पर बचने की कोशिश हुई नाकाम
पकड़े जाने के बाद युवक ने दावा किया कि अस्पताल में भर्ती एक परिचित मरीज के लिए ये दवाइयां ले जाई जा रही थीं। लेकिन सुरक्षा गार्डों ने संबंधित वार्ड के रेजिडेंट डॉक्टर को मौके पर बुलाया। डॉक्टरों ने साफ कहा कि इस नाम के किसी मरीज के लिए ऐसी दवाइयों की मांग नहीं की गई थी। इसके बाद दोनों के दावों की पोल खुल गई।
पहले से संदेह के घेरे में था फार्मासिस्ट
चरक भवन वेयरहाउस के इंचार्ज श्याम गुप्ता ने बताया कि बबन पिछले करीब दो वर्षों से अलग-अलग स्थानों पर ड्यूटी कर रहा था। उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर दो दिन पहले ही उसे चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद उसने कथित तौर पर चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया।
थाने में दर्ज होगी FIR
अस्पताल प्रशासन ने मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी अस्पताल की दवाइयों की चोरी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सवालों के घेरे में अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था
इस घटना ने अस्पताल की दवा आपूर्ति और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मरीजों के लिए खरीदी गई महंगी दवाइयां यदि अस्पताल के अंदर से ही बाहर बेची जा रही हैं, तो यह न केवल सरकारी संसाधनों की चोरी है बल्कि जरूरतमंद मरीजों के अधिकारों पर भी सीधा हमला है। अब जांच का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस पूरे खेल में सिर्फ दो लोग शामिल थे या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क भी सक्रिय है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
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