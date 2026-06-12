SMS में संविदा नर्सिंगकर्मी की मौत पर बवाल, 5 घंटे ठप रहीं इमरजेंसी सेवाएं, तोड़फोड़ में पुलिस अधिकारी घायल

शाम होते-होते प्रदर्शन उग्र हो गया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल परिसर से बाहर निकलते समय मुख्य गेट के शीशे तोड़ दिए। हंगामे के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक के हाथ में और एसीपी नारायण बाजिया के कान में चोट लगी।

प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस में संविदा नर्सिंगकर्मी दीपक खारवाल की मौत ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। नौकरी से हटाए गए नर्सिंगकर्मियों के आंदोलन के बीच हुई इस मौत के बाद शुक्रवार को अस्पताल परिसर विरोध का अखाड़ा बन गया। मृतक के साथियों ने इमरजेंसी के बाहर मोर्चा खोल दिया और देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि अस्पताल की आपातकालीन सेवाएं करीब पांच घंटे तक प्रभावित रहीं।

इमरजेंसी के बाहर प्रदर्शन, अंदर मरीज बेहाल अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक के बाहर सैकड़ों प्रदर्शनकारी जुट गए। नारेबाजी, धरना और हंगामे के कारण मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रदेशभर से इलाज के लिए पहुंचे लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा, जबकि अस्पताल प्रशासन हालात सामान्य बनाने की कोशिशों में जुटा रहा।

भाई ने मौत को बताया संदिग्ध मृतक के भाई महेश खारवाल ने दीपक की मौत पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनका भाई सिर्फ नौकरी जाने के कारण आत्महत्या नहीं कर सकता। उन्होंने मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि परिवार को राजनीति नहीं, बल्कि सच्चाई और न्याय चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पोस्टमार्टम के बाद भी शव परिजनों को समय पर नहीं सौंपा गया।

प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच चला गतिरोध बढ़ते तनाव को देखते हुए एनएचएम मिशन निदेशक जोगाराम, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त बी.एल. गोयल, कलेक्टर संदेश नायक, एडीएम युगांतर शर्मा और एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन मुआवजे और अन्य मांगों पर सहमति नहीं बनने से प्रदर्शन जारी रहा।

शाम होते-होते उग्र हुआ आंदोलन दिनभर चले विरोध के बाद शाम को माहौल और गर्म हो गया। कुछ प्रदर्शनकारी अस्पताल परिसर के मुख्य गेट तक पहुंच गए और वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। गेट के शीशे तोड़ दिए गए, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति भी बनी।

तोड़फोड़ में पुलिस अधिकारी घायल हंगामे के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक के हाथ में चोट लगी, जबकि एसीपी नारायण बाजिया के कान में चोट आई। दोनों अधिकारियों को तत्काल उपचार के लिए भेजा गया। घटना के बाद अस्पताल परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया और सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई।

460 संविदाकर्मियों की बेरोजगारी बना बड़ा मुद्दा दरअसल, हाल ही में कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स के तहत 859 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्तियां दी गई हैं। इसके चलते वर्षों से प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए काम कर रहे करीब 460 संविदा नर्सिंगकर्मी सेवा से बाहर हो गए। यही कर्मचारी पिछले कई दिनों से एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाहर आंदोलन कर रहे थे।

बेनीवाल पहुंचे, सियासत भी हुई गर्म मामले ने राजनीतिक रंग तब पकड़ लिया जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल मोर्चरी पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और मामले में न्याय दिलाने का भरोसा दिया। इसके बाद आंदोलन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई।

देर रात निकला समाधान घंटों चली बातचीत के बाद प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच कुछ मांगों पर सहमति बनी। मृतक की पत्नी को कॉलेज में संविदा नौकरी देने, सहयोग राशि एकत्र कर आर्थिक मदद करने और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने पर सहमति बनी।