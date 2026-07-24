SMS अस्पताल की महिला डॉक्टर ने एक अतिरिक्त अधीक्षक पर लगाए गंभीर आरोप; CM तक पहुंची शिकायत

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी ने तीन वरिष्ठ प्रोफेसरों की जांच समिति गठित की। आदेश में समिति को तीन दिन के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए थे।

जयपुर के SMS अस्पताल में महिला ने एक अतिरिक्त अधीक्षक के ऊपर आरोप लगाए है प्रताड़ना के

राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह (SMS) हॉस्पिटल में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक महिला डॉक्टर ने अस्पताल के एक अतिरिक्त अधीक्षक पर मानसिक प्रताड़ना, भेदभावपूर्ण व्यवहार और झूठे आरोप लगाकर उत्पीड़न करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर अस्पताल अधीक्षक तक पहुंच चुका है, लेकिन शिकायत दिए जाने के करीब 15 दिन बाद भी कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका। इससे पूरे प्रकरण को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।

महिला डॉक्टर बोलीं- लगातार किया जा रहा मानसिक उत्पीड़न महिला डॉक्टर ने अपनी लिखित शिकायत में आरोप लगाया है कि नौकरी के दौरान उन्हें लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया और उन पर बिना किसी आधार के झूठे आरोप लगाए गए। शिकायत में यह भी कहा गया है कि इस तरह के व्यवहार से उनका कार्य वातावरण प्रभावित हो रहा है और लगातार दबाव बनाया जा रहा है।

डॉक्टर ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिकायत मुख्यमंत्री और एसएमएस अस्पताल प्रशासन दोनों को भेजी गई है।

अधिकारी ने भी दर्ज कराई शिकायत सूत्रों के अनुसार, जिस प्रशासनिक अधिकारी पर आरोप लगाए गए हैं, उन्होंने भी महिला डॉक्टर और एक अन्य महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसी वजह से मामला अब केवल एकतरफा आरोपों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि दोनों पक्षों के दावों की जांच अस्पताल प्रशासन के लिए चुनौती बन गई है।

फिलहाल प्रशासन की ओर से किसी भी पक्ष के आरोपों की पुष्टि नहीं की गई है और जांच पूरी होने का इंतजार किया जा रहा है।

तीन दिन में रिपोर्ट देने के आदेश, लेकिन 15 दिन बाद भी इंतजार मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी ने तीन वरिष्ठ प्रोफेसरों की जांच समिति गठित की। आदेश में समिति को तीन दिन के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए थे।

जांच समिति में शामिल हैं * न्यूरोसर्जरी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. राशिम कटारिया

* सर्जरी विभाग की वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. प्रभा ओम

* न्यूरोलॉजी विभाग की वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. भावना शर्मा

हालांकि, आदेश जारी होने के बावजूद अब तक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है और न ही किसी तरह की प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब तीन दिन की समय-सीमा तय की गई थी तो फिर 15 दिन बाद भी मामला लंबित क्यों है।

अहम जिम्मेदारियां संभालते हैं आरोपी अधिकारी जानकारी के अनुसार, जिन प्रशासनिक अधिकारी पर आरोप लगाए गए हैं, वे अस्पताल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। अस्पताल के कई प्रशासनिक और संचालन से जुड़े अहम काम उनके अधीन आते हैं। ऐसे में उनके खिलाफ लगे आरोपों ने अस्पताल के अंदर भी हलचल बढ़ा दी है।

हालांकि, आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

जांच रिपोर्ट पर टिकी सबकी नजर एसएमएस अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी चिकित्सा संस्थान है, जहां हर दिन हजारों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। ऐसे संस्थान में वरिष्ठ अधिकारियों और डॉक्टरों के बीच विवाद सामने आने से प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं।