एक माह बाद भी नहीं आई एसएमएस ट्रोमा सेंटर आग की जांच रिपोर्ट, मानकों पर नहीं बना था ICU

संक्षेप: प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में आग लगने की घटना को एक महीना बीत चुका है, लेकिन अब तक जांच कमेटी की रिपोर्ट सामने नहीं आई है।

प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में आग लगने की घटना को एक महीना बीत चुका है, लेकिन अब तक जांच कमेटी की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। 5 अक्टूबर की रात को ट्रोमा सेंटर के सेकंड फ्लोर स्थित आईसीयू में भीषण आग लग गई थी, जिसमें छह मरीजों की मौत हो गई थी। आग के बाद कई स्तरों पर लापरवाही उजागर हुई थी, मगर जांच की रफ्तार बेहद धीमी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पड़ताल में सामने आया है कि जिस आईसीयू में आग लगी थी, वह तय मानकों पर बना ही नहीं था। साल 2015 में बने इस आईसीयू में नेशनल बिल्डिंग कोड और एनएबीएच की गाइडलाइनों का पालन नहीं किया गया। जांच में पता चला कि आईसीयू में प्रवेश और निकास के लिए सिर्फ एक ही गेट था। आग लगने के बाद मरीजों को बाहर निकालना मुश्किल हो गया।

आईसीयू में मरीजों के बीच उचित दूरी नहीं थी और वहां पार्टिशन लगाकर जगह को और तंग बना दिया गया था। वहीं वायरिंग की नियमित मेंटेनेंस भी नहीं की गई। एफएसएल की रिपोर्ट में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। फॉल्स सीलिंग की गुणवत्ता भी घटिया थी और उसमें प्लास्टिक की शील्ड लगाई गई थी। इसी के जलने से जहरीली गैस बनी, जिसने मरीजों की जान ले ली।

आईसीयू के एक कोने में स्टोर रूम बनाया गया था, जहां से आग की शुरुआत हुई। शॉर्ट सर्किट के बाद आग ऊपर फॉल्स सीलिंग तक पहुंची और पूरी यूनिट में फैल गई। हैरानी की बात यह रही कि उस वक्त फायर फाइटिंग सिस्टम ने भी काम नहीं किया। न तो कोई आकस्मिक योजना (कंटीजेंसी प्लान) थी, न ही समय पर मरीजों को शिफ्ट किया गया।

भारत सरकार की हेल्थकेयर फायर सेफ्टी गाइडलाइन के अनुसार अस्पतालों में फायर डिटेक्शन सिस्टम, अलार्म, फायर ड्रिल और प्रशिक्षित सेफ्टी ऑफिसर का होना जरूरी है। साथ ही, आईसीयू और ओटी में ऐसे मटेरियल का उपयोग नहीं होना चाहिए जो आग पकड़ सकें। लेकिन एसएमएस ट्रोमा सेंटर में इनमें से कोई भी व्यवस्था प्रभावी नहीं थी।

घटना के बाद अब उस पुराने आईसीयू को दोबारा तैयार किया जा रहा है। ट्रोमा सेंटर प्रशासन ने तय किया है कि पुराने आईसीयू और उसके पास के सेमी आईसीयू को मिलाकर एक नया वार्ड बनाया जाएगा। इस बार बैड्स की संख्या कम रखी जाएगी और एनएबीएच स्टैंडर्ड के अनुसार निर्माण होगा।

ट्रोमा सेंटर के नोडल अधिकारी डॉ. बी.एल. कुमावत ने बताया कि नए आईसीयू का लेआउट नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार तैयार किया जा रहा है। वहीं एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी का कहना है कि यह आईसीयू 2015 में बना था और उस समय की स्थिति पर वह टिप्पणी नहीं कर सकते।

6 अक्टूबर को चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की थी और एक सप्ताह में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। 29 अक्टूबर को उन्होंने कहा था कि चार-पांच दिन में रिपोर्ट सार्वजनिक कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है।

यह पहली बार नहीं है जब एसएमएस में जांच रिपोर्ट अटकी हो। इसी साल मई में अस्पताल में गलत ब्लड चढ़ाने से एक गर्भवती महिला की मौत हो गई थी। उस मामले में भी मंत्री ने जांच कमेटी बनाई थी, लेकिन पांच महीने बीतने के बाद भी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। टोंक जिले की निवाई की रहने वाली महिला को बी पॉजिटिव की जगह ए पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया था, जिससे उसकी जान चली गई।